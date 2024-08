CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 528 535½ 525¾ 533 +4¾ Dec 551 559¼ 549½ 556½ +4¼ Mar 571½ 578¾ 569¼ 576¼ +4¼ May 583¼ 590 582 587½ +3¼ Jul 588¾ 595 587 592½ +3 Sep 600 606 598¼ 604 +2¾ Dec 614 621 614 619¼ +2 Mar 629¼ 631 629¼ 629¾ +2 May 631¾ +1¾ Jul 612 +2 Sep 622 +2 Dec 635¾ +2 Mar 645½ +2 May 647¼ +2 Jul 623 +2 Est. sales 112,065. Mon.’s sales 125,305 Mon.’s open int 416,853, up 302 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 377¾ 378½ 374¾ 375 —3 Dec 400 401 397¾ 398 —2¼ Mar 419 419¾ 417 417¾ —1½ May 428¾ 429½ 426¾ 427¾ —1½ Jul 434½ 435 432½ 433½ —1½ Sep 434¾ 435¼ 432¾ 434 —1¾ Dec 440¾ 441½ 438¾ 440 —1¼ Mar 450½ 451¼ 449¾ 451 —1 May 456¼ 457 456¼ 457 —1 Jul 460¼ 461½ 460 460½ —1 Sep 446¾ —1¼ Dec 447¾ 448½ 446½ 447¾ —1 Jul 464½ —2 Dec 444¼ —1¼ Est. sales 319,901. Mon.’s sales 464,457 Mon.’s open int 1,552,517 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319¼ 332 319¼ 330½ +9¾ Dec 307 318¾ 306¼ 318½ +11¼ Mar 315 322¾ 315 322¾ +11½ May 326¼ +11½ Jul 332 +11½ Sep 327¾ +11½ Dec 333 +11½ Mar 330 +11½ May 336 +11½ Jul 326¼ +11½ Sep 342 +11½ Est. sales 683. Mon.’s sales 360 Mon.’s open int 5,413, up 4 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 955¼ 966¼ 950¾ 957¼ +1 Nov 975 985 970 976 Jan 993¾ 1002½ 988¼ 994¼ — ¼ Mar 1009 1017½ 1003½ 1009½ — ¼ May 1024 1032 1018½ 1025 +½ Jul 1032¾ 1043 1030 1036½ +1 Aug 1038¼ 1042¾ 1030 1036¾ +1¼ Sep 1028 1031½ 1027 1029 +1½ Nov 1030 1038 1026 1032 +1 Jan 1039 1045 1039 1043¼ +¾ Mar 1043¼ 1051 1043¼ 1046½ +½ May 1049½ 1052¼ 1049½ 1052¼ +½ Jul 1059½ +1¼ Aug 1052¾ +2 Sep 1039¼ +1¾ Nov 1040 1040 1037 1038¼ +2 Jul 1051 +2 Nov 1024¼ +2 Est. sales 145,684. Mon.’s sales 192,261 Mon.’s open int 819,057, up 171 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.47 40.96 39.77 40.71 +.24 Oct 39.66 40.11 39.04 39.86 +.20 Dec 39.13 39.47 38.50 39.20 +.12 Jan 39.15 39.47 38.60 39.21 +.07 Mar 39.37 39.59 38.79 39.33 +.01 May 39.64 39.83 39.06 39.59 +.02 Jul 39.78 40.01 39.30 39.78 +.02 Aug 39.79 39.96 39.35 39.80 —.01 Sep 39.82 39.92 39.47 39.78 —.02 Oct 39.39 39.73 39.34 39.61 —.05 Dec 39.74 39.81 39.32 39.64 —.06 Jan 39.71 —.08 Mar 39.72 —.08 May 39.68 —.08 Jul 39.68 —.07 Aug 39.41 —.07 Sep 39.43 —.07 Oct 39.30 —.07 Dec 39.44 —.06 Jul 39.33 —.06 Oct 39.32 —.06 Dec 39.06 —.06 Est. sales 123,870. Mon.’s sales 157,052 Mon.’s open int 575,156, up 2,170 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 312.40 317.70 309.70 312.30 +.60 Oct 307.80 311.80 305.30 306.10 —2.00 Dec 310.00 313.60 307.60 308.30 —2.20 Jan 311.80 314.80 309.20 310.10 —1.70 Mar 315.20 318.00 312.80 313.50 —1.60 May 318.00 321.10 316.10 316.70 —1.60 Jul 321.90 324.60 319.70 320.20 —1.60 Aug 322.80 325.10 320.80 321.00 —1.80 Sep 323.30 323.70 321.30 321.50 —1.70 Oct 322.50 323.30 320.90 321.10 —1.80 Dec 324.50 327.90 323.70 323.90 —1.60 Jan 325.90 326.00 325.30 325.30 —1.50 Mar 326.20 —1.40 May 327.40 —1.40 Jul 329.50 —1.40 Aug 329.80 —1.50 Sep 328.80 —1.40 Oct 326.40 —1.40 Dec 327.80 —1.40 Jul 337.60 —1.40 Oct 337.60 —1.40 Dec 341.10 —1.40 Est. sales 148,279. Mon.’s sales 118,159 Mon.’s open int 535,593, up 2,447

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.