CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 530½ 531¼ 521¾ 528¼ —1¾ Dec 554½ 554½ 545 552¼ — ¼ Mar 575 575 565¼ 572 +½ May 583¾ 586 578 584¼ +1 Jul 589¼ 591 582¾ 589½ +½ Sep 600 602¼ 594½ 601¼ +¾ Dec 614½ 617¾ 610¼ 617¼ +1¼ Mar 623½ 628 623½ 627¾ +1¼ May 630 +1¾ Jul 610 +1¾ Sep 620 +1¾ Dec 633¾ +1¾ Mar 643½ +1¾ May 645¼ +1¾ Jul 621 +1¾ Est. sales 123,773. Fri.’s sales 101,648 Fri.’s open int 416,551, up 3,912 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 370¼ 378½ 370 378 +7½ Dec 392 400¾ 391¾ 400¼ +7¾ Mar 411 419½ 410½ 419¼ +8¼ May 421½ 429½ 421¼ 429¼ +7½ Jul 427¼ 435 426½ 435 +7½ Sep 428¼ 435¾ 427½ 435¾ +7 Dec 434½ 441¾ 433¾ 441¼ +6¼ Mar 445 452½ 445 452 +6 May 455¾ 458 455¾ 458 +5¾ Jul 455 461¾ 455 461½ +5½ Sep 448 +5¼ Dec 442¾ 448¾ 442¼ 448¾ +5 Jul 466½ +4¾ Dec 445½ +5½ Est. sales 451,868. Fri.’s sales 380,448 Fri.’s open int 1,570,618, up 6,054 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319 322¾ 308 320¾ +1¼ Dec 305½ 307½ 303¾ 307¼ +2 Mar 310¾ 311¼ 310¾ 311¼ +1¾ May 314¾ +3¼ Jul 320½ +3¼ Sep 316¼ +3¼ Dec 321½ +3¼ Mar 318½ +3¼ May 324½ +3¼ Jul 314¾ +3¼ Sep 330½ +3¼ Est. sales 305. Fri.’s sales 280 Fri.’s open int 5,409, up 62 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 938 957½ 938 956¼ +17½ Nov 957¼ 977 957¼ 976 +19 Jan 976 995½ 976 994½ +18½ Mar 992 1010¾ 992 1009¾ +17¾ May 1010¾ 1025½ 1008¾ 1024½ +16¾ Jul 1022¼ 1036½ 1020¾ 1035½ +15¾ Aug 1022¼ 1036¾ 1022¼ 1035½ +14¾ Sep 1019¾ 1027½ 1018 1027½ +13¾ Nov 1016¾ 1031¾ 1016¾ 1031 +14¼ Jan 1036 1042½ 1033 1042½ +13¾ Mar 1037¼ 1046 1037¼ 1046 +13¼ May 1051¾ +13 Jul 1053½ 1058¼ 1052½ 1058¼ +12¾ Aug 1046½ 1050¾ 1046½ 1050¾ +12 Sep 1037½ +12½ Nov 1029¼ 1036¼ 1029¼ 1036¼ +12½ Jul 1049 +12½ Nov 1022¼ +12½ Est. sales 194,493. Fri.’s sales 153,552 Fri.’s open int 818,886, up 7,586 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 40.00 40.62 39.48 40.47 +.52 Oct 39.18 39.85 38.70 39.66 +.48 Dec 38.76 39.30 38.14 39.08 +.41 Jan 38.88 39.38 38.29 39.14 +.38 Mar 39.03 39.53 38.53 39.32 +.35 May 39.24 39.80 38.79 39.57 +.32 Jul 39.56 40.01 39.04 39.76 +.30 Aug 39.68 39.98 39.17 39.81 +.27 Sep 39.72 40.15 39.55 39.80 +.25 Oct 39.48 39.95 39.48 39.66 +.21 Dec 39.60 39.97 39.11 39.70 +.21 Jan 39.79 +.23 Mar 39.80 +.21 May 39.76 +.21 Jul 39.78 39.78 39.75 39.75 +.25 Aug 39.48 +.25 Sep 39.50 +.25 Oct 39.37 +.25 Dec 39.50 +.23 Jul 39.39 +.23 Oct 39.38 +.23 Dec 39.12 +.23 Est. sales 177,631. Fri.’s sales 140,174 Fri.’s open int 572,986, up 3,877 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 302.80 312.00 302.80 311.70 +8.30 Oct 299.30 308.70 299.20 308.10 +8.20 Dec 301.50 311.50 301.50 310.50 +8.40 Jan 303.80 312.70 303.80 311.80 +8.00 Mar 307.00 316.00 307.00 315.10 +7.70 May 311.10 319.00 311.10 318.30 +7.40 Jul 315.40 322.50 315.00 321.80 +6.90 Aug 319.40 323.50 318.20 322.80 +6.80 Sep 320.00 323.90 319.40 323.20 +6.60 Oct 321.00 323.50 319.80 322.90 +6.40 Dec 319.40 325.80 319.40 325.50 +6.10 Jan 326.80 +6.00 Mar 327.60 327.60 327.60 327.60 +5.70 May 328.80 +5.60 Jul 330.90 +5.60 Aug 331.30 +5.70 Sep 330.20 +5.70 Oct 327.80 +5.70 Dec 329.20 +5.60 Jul 339.00 +5.60 Oct 339.00 +5.60 Dec 342.50 +5.60 Est. sales 100,418. Fri.’s sales 74,652 Fri.’s open int 533,146, up 657

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.