OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 542¾ 547 528 536¾ —5¾ Dec 565¾ 570 552 559¾ —6 Mar 584 588½ 570¾ 578½ —5¾ May 595½ 600¼ 583 590¾ —5½ Jul 605¼ 605¼ 588 596 —6¼ Sep 611¾ 611¾ 600¾ 606¾ —6½ Dec 622¾ 624¼ 615½ 620¾ —7¼ Mar 628¼ 630¾ 628¼ 630¾ —6¾ May 631 632¼ 631 632¼ —6¼ Jul 618¼ 618¼ 612¼ 612¼ —6¼ Sep 622¼ —6¼ Dec 636 —6¼ Mar 645¾ —6¼ May 647½ —6¼ Jul 623¼ —6¼ Est. sales 172,150. Fri.’s sales 138,249 Fri.’s open int 408,641 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 376¼ 385¼ 372½ 383¼ +6½ Dec 394¾ 403 390¼ 401½ +6½ Mar 411¾ 419¾ 407¼ 419 +6½ May 423¾ 431 419¼ 430½ +6½ Jul 431½ 438¼ 427¼ 438 +6¼ Sep 433¼ 439¾ 429½ 439¾ +5¾ Dec 440 445¾ 436 445¾ +5¼ Mar 451 456½ 447 456½ +5 May 454¼ 462½ 454¼ 462½ +4¾ Jul 461½ 466¾ 457¾ 466¾ +4¾ Sep 452¾ +4¾ Dec 447¼ 452¼ 442¼ 452¼ +4¾ Jul 467¾ +3¾ Dec 439¼ 447½ 438¾ 447½ +5¼ Est. sales 406,181. Fri.’s sales 351,538 Fri.’s open int 1,555,181 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 325¼ 327¾ 318 320¼ —1¾ Dec 311¼ 313½ 308 308½ —1¾ Mar 311 311¾ 311 311¾ —1½ May 314 —1½ Jul 319¾ —1½ Sep 315½ —1½ Dec 320¾ —1½ Mar 317¾ —1½ May 323¾ —1½ Jul 314 —1½ Sep 329¾ —1½ Est. sales 544. Fri.’s sales 544 Fri.’s open int 5,001, up 46 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1020½ 1038¼ 1012 1012 —16 Sep 987½ 988¾ 959½ 971¼ —17½ Nov 1001 1002½ 975½ 986 —16½ Jan 1018¼ 1019½ 993¼ 1003½ —15¾ Mar 1033¼ 1034 1008½ 1018¾ —15¼ May 1047½ 1048¼ 1022¾ 1033½ —14¼ Jul 1056¾ 1057½ 1033¼ 1043½ —13¾ Aug 1054¾ 1055½ 1033¾ 1043½ —12¼ Sep 1044¼ 1044¼ 1023¾ 1033¾ —10½ Nov 1044 1044 1025¾ 1038 —8¼ Jan 1050 1051¼ 1042¼ 1049½ —7¾ Mar 1050 1052¾ 1050 1052¾ —7¼ May 1058¼ —7 Jul 1065 1065¼ 1063 1065¼ —7½ Aug 1058¼ —7½ Sep 1045¼ —7½ Nov 1050¼ 1050¼ 1036 1043¾ —9¼ Jul 1056½ —9¼ Nov 1029¾ —9¼ Est. sales 155,225. Fri.’s sales 143,694 Fri.’s open int 789,862 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.87 42.89 41.61 41.61 —1.13 Sep 42.42 42.42 41.23 41.48 —.94 Oct 41.57 41.66 40.55 40.91 —.77 Dec 40.99 41.14 40.15 40.47 —.65 Jan 40.94 40.99 40.14 40.50 —.48 Mar 40.92 41.02 40.26 40.63 —.37 May 41.09 41.17 40.42 40.84 —.32 Jul 41.20 41.25 40.56 40.97 —.30 Aug 41.15 41.15 40.54 40.97 —.24 Sep 41.07 41.07 40.50 40.94 —.16 Oct 40.84 40.84 40.44 40.78 —.09 Dec 40.84 40.84 40.37 40.80 —.04 Jan 40.84 Mar 40.83 +.04 May 40.84 +.09 Jul 40.84 +.15 Aug 40.57 +.15 Sep 40.59 +.15 Oct 40.46 +.15 Dec 40.59 —.06 Jul 40.48 —.06 Oct 40.47 —.06 Dec 40.21 —.06 Est. sales 113,272. Fri.’s sales 104,976 Fri.’s open int 545,684 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 327.70 328.90 316.80 318.30 —8.00 Sep 312.60 315.40 303.20 306.00 —5.70 Oct 308.00 310.60 300.00 302.00 —5.70 Dec 310.60 312.80 302.70 304.60 —5.80 Jan 313.30 313.90 304.40 306.20 —5.50 Mar 314.60 316.10 307.60 309.30 —4.90 May 317.00 318.10 310.60 312.60 —3.90 Jul 320.00 321.00 314.00 316.20 —3.30 Aug 320.80 321.20 315.00 317.40 —2.90 Sep 321.30 321.30 315.60 318.00 —2.60 Oct 319.00 319.80 316.40 318.00 —2.20 Dec 322.80 323.30 318.60 321.30 —1.70 Jan 322.90 323.20 320.70 322.80 —1.20 Mar 322.10 322.10 320.70 322.10 —2.10 May 323.00 —2.00 Jul 324.90 —2.00 Aug 324.80 —1.90 Sep 323.30 —2.00 Oct 320.60 —2.00 Dec 322.10 —2.00 Jul 332.10 —2.00 Oct 332.10 —2.00 Dec 335.60 —2.00 Est. sales 165,196. Fri.’s sales 154,965 Fri.’s open int 510,365

