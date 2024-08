CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 537¼ 552 536¼ 542½ +5 Dec 561½ 574¾ 560¼ 565¾ +4¼ Mar 580¾ 592¾ 580 584¼ +3¾ May 591 604¾ 591 596¼ +3¼ Jul 600 610 598¼ 602¼ +3¼ Sep 608¾ 620 608¾ 613¼ +3½ Dec 623¾ 634¼ 623¾ 628 +3¾ Mar 637½ +3¾ May 638½ +3½ Jul 618½ +5½ Sep 628½ +5½ Dec 642¼ +5½ Mar 652 +5½ May 653¾ +5½ Jul 629½ +5½ Est. sales 138,249. Thu.’s sales 154,387 Thu.’s open int 414,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 379 381¼ 375¼ 376¾ —2½ Dec 396¾ 399 393½ 395 —2 Mar 414½ 416½ 411 412½ —2 May 425¼ 427½ 422¾ 424 —2 Jul 433½ 435½ 430½ 431¾ —2½ Sep 436 437½ 433 434 —3¼ Dec 443 444 439¼ 440½ —3½ Mar 454¾ 455 451½ 451½ —3¾ May 461 461 456¼ 457¾ —4 Jul 465¼ 466 460½ 462 —4 Sep 448 Dec 447¾ 448 444¾ 447½ — ¾ Jul 464 — ¾ Dec 440 442¼ 440 442¼ +½ Est. sales 351,535. Thu.’s sales 420,749 Thu.’s open int 1,561,543 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 327¼ 328½ 319¾ 322 —7¾ Dec 315½ 320 309½ 310¼ —6¼ Mar 316¼ 316¼ 313¼ 313¼ —4½ May 315½ —4½ Jul 321¼ —4½ Sep 317 —4½ Dec 322¼ —4½ Mar 319¼ —4½ May 325¼ —4½ Jul 315½ —4½ Sep 331¼ —4½ Est. sales 544. Thu.’s sales 601 Thu.’s open int 4,955, up 22 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1018 1028 1014½ 1028 +18¼ Sep 994 1001 987¼ 988¾ —4¾ Nov 1008 1015¾ 1001¼ 1002½ —5¾ Jan 1025 1032 1018 1019¼ —5¾ Mar 1040 1046¾ 1033 1034 —6 May 1053¾ 1060¼ 1046½ 1047¾ —6 Jul 1063 1069¼ 1055¾ 1057¼ —5¾ Aug 1064 1067¼ 1054½ 1055¾ —5½ Sep 1049½ 1049½ 1044¼ 1044¼ —5¼ Nov 1050¾ 1056¾ 1044½ 1046¼ —5¼ Jan 1067 1067 1057¼ 1057¼ —5½ Mar 1065 1065 1060 1060 —5½ May 1065¼ —5 Jul 1072¾ —4 Aug 1065¾ —4 Sep 1052¾ —4½ Nov 1055 1055½ 1053 1053 —2½ Jul 1065¾ —2½ Nov 1039 —2½ Est. sales 143,581. Thu.’s sales 207,175 Thu.’s open int 793,089, up 3,561 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.36 42.84 42.36 42.74 +.38 Sep 42.20 42.61 41.90 42.42 +.25 Oct 41.45 41.91 41.14 41.68 +.26 Dec 40.72 41.39 40.59 41.12 +.26 Jan 40.65 41.30 40.52 40.98 +.20 Mar 40.72 41.37 40.60 41.00 +.14 May 40.92 41.54 40.78 41.16 +.12 Jul 41.00 41.63 40.96 41.27 +.12 Aug 41.06 41.58 41.03 41.21 +.10 Sep 40.87 41.45 40.87 41.10 +.09 Oct 41.06 41.38 40.75 40.87 +.11 Dec 40.65 41.32 40.60 40.84 +.09 Jan 40.84 +.07 Mar 40.79 +.07 May 40.75 +.07 Jul 40.69 +.07 Aug 40.42 +.07 Sep 40.44 +.07 Oct 40.31 +.07 Dec 40.65 +.09 Jul 40.54 +.09 Oct 40.53 +.09 Dec 40.27 +.09 Est. sales 104,976. Thu.’s sales 139,089 Thu.’s open int 550,003 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 331.20 331.20 326.10 326.30 —9.00 Sep 320.50 323.70 311.20 311.70 —7.80 Oct 314.70 318.00 307.40 307.70 —5.70 Dec 316.60 320.70 310.20 310.40 —5.70 Jan 318.10 321.60 311.60 311.70 —5.60 Mar 320.00 323.70 314.10 314.20 —5.30 May 322.50 325.40 316.40 316.50 —5.20 Jul 325.70 327.70 319.40 319.50 —5.00 Aug 327.10 328.60 320.10 320.30 —4.80 Sep 327.80 328.00 320.50 320.60 —4.50 Oct 324.10 324.60 320.20 320.20 —4.30 Dec 329.10 330.30 323.00 323.00 —4.30 Jan 328.10 328.50 324.00 324.00 —4.30 Mar 324.20 —4.30 May 325.00 —4.30 Jul 326.90 —4.30 Aug 326.70 —4.40 Sep 327.00 327.00 325.30 325.30 —4.30 Oct 322.60 —4.20 Dec 324.10 —4.10 Jul 334.10 —4.10 Oct 334.10 —4.10 Dec 337.60 —4.10 Est. sales 154,930. Thu.’s sales 183,184 Thu.’s open int 512,493

