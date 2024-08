CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 532 540½ 528½ 539 +7 Dec 557¼ 564½ 553½ 562¼ +5½ Mar 577½ 585½ 575¼ 583½ +5¼ May 589 597 587¼ 595¼ +5 Jul 593 599½ 590 598 +4¾ Sep 604¼ 607¼ 599 606¼ +3¾ Dec 615¾ 619¼ 614¾ 618 +2½ Mar 624 625¾ 624 625¾ +1½ May 625½ +1¼ Jul 603½ +1¼ Sep 614½ +1¼ Dec 628¼ +1¼ Mar 638 +1¼ May 639¾ +1¼ Jul 615½ +1¼ Est. sales 112,778. Thu.’s sales 105,512 Thu.’s open int 439,972, up 5,173 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 383 387¾ 381¾ 386½ +4½ Dec 399¼ 404¾ 398½ 403¼ +4¾ Mar 416 421½ 415¼ 420¾ +5½ May 426½ 432½ 426½ 432 +5¾ Jul 434 440½ 433½ 439¼ +5½ Sep 437 443 436½ 442¼ +5½ Dec 442¾ 449 442¼ 448¼ +5 Mar 453¾ 460 453¾ 459 +4¾ May 461½ 466¼ 461½ 465 +4¼ Jul 466 470 465¼ 469¼ +4½ Sep 451¾ +4¼ Dec 447½ 451¼ 447¼ 451 +4½ Jul 469½ +4½ Dec 445 448 445 448 +4¾ Est. sales 358,352. Thu.’s sales 332,878 Thu.’s open int 1,593,864 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320¾ 326½ 317¾ 325¾ +3¼ Dec 315 317 312 316½ — ¼ Mar 317¼ —1½ May 319½ —1½ Jul 325¼ —1½ Sep 321 —1½ Dec 326¼ —1½ Mar 323¼ —1½ May 329¼ —1½ Jul 319½ —1½ Sep 335¼ —1½ Est. sales 762. Thu.’s sales 762 Thu.’s open int 5,037 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1022 1031½ 1019 1029¼ +7¼ Sep 1008¼ 1023 1007 1018 +9 Nov 1016 1032 1014¾ 1027¼ +10¾ Jan 1032 1048½ 1030½ 1044 +11¾ Mar 1046 1062¾ 1045 1058¾ +12 May 1058½ 1075¾ 1058 1071¼ +11¼ Jul 1067¾ 1084½ 1067¾ 1080 +10¾ Aug 1066½ 1082 1066½ 1078¼ +10¾ Sep 1068¼ 1069 1067 1067 +11¾ Nov 1056 1070½ 1055¾ 1068½ +12½ Jan 1080¼ +12¼ Mar 1082¾ +12¼ May 1087¼ +12 Jul 1093¼ +11¾ Aug 1086¼ +11¾ Sep 1072 +11 Nov 1069½ 1069½ 1069¼ 1069¼ +11¾ Jul 1082 +11¾ Nov 1055¼ +11¾ Est. sales 233,808. Thu.’s sales 221,452 Thu.’s open int 797,302, up 5,793 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.55 42.59 41.71 41.71 —1.16 Sep 42.51 42.90 41.66 41.68 —.79 Oct 41.94 42.28 41.10 41.13 —.68 Dec 41.56 41.95 40.76 40.81 —.64 Jan 41.56 41.97 40.81 40.87 —.60 Mar 41.65 42.09 40.93 40.99 —.59 May 41.81 42.26 41.13 41.19 —.56 Jul 41.85 42.33 41.27 41.34 —.51 Aug 42.13 42.15 41.30 41.30 —.46 Sep 41.70 41.86 41.20 41.20 —.40 Oct 41.67 41.67 40.95 40.95 —.36 Dec 41.68 41.68 40.86 40.98 —.27 Jan 40.98 —.27 Mar 40.89 —.33 May 40.91 —.27 Jul 40.85 —.27 Aug 40.58 —.27 Sep 40.60 —.27 Oct 40.47 —.27 Dec 40.62 —.27 Jul 40.51 —.27 Oct 40.50 —.27 Dec 40.24 —.27 Est. sales 176,668. Thu.’s sales 162,919 Thu.’s open int 551,415 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 355.50 362.20 354.50 361.50 +5.60 Sep 327.00 334.40 326.50 333.70 +5.70 Oct 314.20 322.80 313.80 322.30 +7.40 Dec 315.90 325.00 315.30 324.60 +8.40 Jan 316.40 325.30 315.90 324.90 +8.40 Mar 317.70 325.90 317.40 325.40 +7.60 May 319.50 327.50 319.10 327.10 +7.30 Jul 322.10 330.20 321.90 329.80 +7.00 Aug 323.30 330.30 322.50 330.30 +6.90 Sep 323.50 330.30 323.50 330.30 +6.80 Oct 322.00 329.90 322.00 329.90 +7.00 Dec 325.40 332.80 325.00 332.40 +6.70 Jan 332.00 333.30 332.00 333.30 +6.70 Mar 332.10 333.50 332.10 333.50 +6.70 May 334.20 +6.70 Jul 336.10 +6.70 Aug 335.90 +6.70 Sep 334.40 +6.70 Oct 331.60 +6.50 Dec 332.90 +6.50 Jul 342.90 +6.50 Oct 342.90 +6.50 Dec 346.40 +6.50 Est. sales 113,614. Thu.’s sales 107,783 Thu.’s open int 520,910, up 7,358

