Velada del año IV de Ibai: a qué hora es, quiénes son los participantes y cómo ver

(CNN Español) — Ibai Llanos, el popular streamer español, organiza la Velada del año IV, un evento deportivo que reúne cada año a reconocidos creadores de contenido del mundo digital, así como a otros famosos, que se enfrentan en una serie de combates de boxeo transmitidos a través de su canal de Twitch.

Estos son los 19 futbolistas y exfutbolistas famosos que estarán en la Kings World Cup de Ibai y Piqué

El streamer dio a conocer quiénes serán los participantes que se enfrentarán en la cuarta edición de la velada. El pasado 11 de abril Llanos dijo que las entradas estaban agotadas, tan solo horas después de haber salido a la venta.

Esto es lo que debes saber de la Velada del año IV.

¿A qué hora es la Velada del año IV de Ibai y cómo verla?

La Velada del año IV de Ibai será el sábado 13 de julio de 2024, según lo confirmó Llanos en sus redes sociales. El evento deportivo tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y comenzará las 16:30 (hora de España).

Estos son los horarios para los países de Latinoamérica y Estados Unidos:

Argentina – 11:30 a.m.

México – 8:30 a.m.

Colombia – 9:30 a.m.

Chile – 10:30 a.m.

Ecuador – 9:30 a.m.

Brasil – 11:30 a.m.

Venezuela – 10:30 a.m.

Estados Unidos – 10:30 a.m.

Durará de 7 a 7:30 horas, dijo el streamer, durante las cuales también habrá actuaciones de artistas invitados entre los que se encuentran la cantante mexicana Julieta Venegas o el argentino Bizarrap. Podrás seguir la transmisión en vivo del evento a través del canal de Twitch de Ibai, aquí.

El estadio del Real Madrid Club de Fútbol —que recibirá a los seguidores del evento que adquieran una entrada— tiene una capacidad de 81.000 espectadores.

Este sábado es La Velada del Año IV.

Aquí os dejo los horarios.

A esa hora empezamos el directo.

👍👍 pic.twitter.com/lyKvHrRsmr

— Ibai (@IbaiLlanos) July 8, 2024

¿Quiénes son los participantes?

Esta es la lista completa que dio a conocer Ibai de los combates y personalidades del mundo digital que formarán parte de la Velada del año IV:

Carreraaa vs. Agustin51

Guanyar vs. La Cobra

Zeling y Nissaxter vs. Alana y Ama Blitz

Viruzz vs. Shelao

Yo soy plex vs. El Mariana

