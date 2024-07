“Recibí una bala por la democracia”, dice Trump en Michigan durante su primer mitin tras intento de magnicidio

(CNN) — El expresidente Donald Trump llevó a cabo este sábado su primer mitin de campaña desde que sobrevivió al intento…

(CNN) — El expresidente Donald Trump llevó a cabo este sábado su primer mitin de campaña desde que sobrevivió al intento de magnicidio de la semana pasada y dijo a una gran multitud reunida en un estadio de Michigan que “recibió una bala por la democracia”.

“No debería estar aquí en este momento, pero sucedió algo muy especial”, dijo Trump durante el mitin en Grand Rapids, Michigan, quien llevaba un vendaje más pequeño en la oreja que el que usó en la Convención Nacional Republicana.

“La semana pasada, recibí una bala por la democracia”, declaró Trump ante una multitud eufórica.

Trump, que habló durante casi dos horas, dio las gracias al personal del Hospital Butler Memorial, donde fue trasladado minutos después del tiroteo ocurrido en su mitin en Butler, Pensilvania.

El expresidente Donald Trump habla en un mitin de campaña en Grand Rapids, Michigan, el 20 de julio. (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images).

Trump calificó como “héroe” a Corey Comperatore, un bombero que murió por disparos durante el intento de magnicidio, y también habló de los dos asistentes al mitin que resultaron heridos, David Dutch y James Copenhaver. La multitud vitoreó “¡Corey!”.

“Juntos lucharemos, lucharemos, lucharemos, ¿verdad?”. añadió Trump, repitiendo las palabras que pronunció cuando se levantó tras los disparos durante el mitin en Pensilvania. “Y ganaremos, ganaremos, ganaremos”.

Trump dijo que habló con el multimillonario Elon Musk antes de acudir al mitin de Grand Rapids. El expresidente detalló que Musk no mencionó la información reportada por The Wall Street Journal de que destinará unos US$ 45 millones al mes a un America PAC proTrump.

“Elon me respaldó el otro día, y leí, ni siquiera sabía esto, ni siquiera me lo contó, pero me da US$ 45 millones al mes”, dijo Trump. “Y hablé con él hace un rato para decirle que iba a venir, que cómo estaba, y ni siquiera me lo mencionó”.

Trump elogió a los organizadores de la convención del Partido Republicano celebrada la semana pasada en Milwaukee y calificó la ciudad de “lugar fantástico”.

En un momento dado, el expresidente miró a una de las pantallas del estadio donde se proyectaba el video de su discurso.

Detuvo su discurso, señaló su pelo y dijo: “Eso es muy severo, ese peinado”.

El candidato a vicepresidente JD Vance llega para hablar en un mitin de campaña en Grand Rapids, Michigan, el 20 de julio. (Foto: Evan Vucci/AP).

El candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, animó a la multitud en el mitin Michigan una hora y media antes de que el expresidente Donald Trump pronunciara su discurso este sábado.

Vance defendió su lealtad a EE.UU., después de que la vicepresidenta Kamala Harris dijera que él “solo será leal a Trump, no a nuestro país”.

“Hay malas noticias en realidad, la vicepresidenta Kamala Harris, no le gusto”, declaró Vance en Grand Rapids, Michigan, en su primer mitin con Trump desde que fue seleccionado como su compañero de fórmula.

“Kamala Harris dijo algo en el sentido de que… no tengo lealtad a este país”, señaló Vance. “Bueno, no sé, Kamala, yo serví en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y construí un negocio. ¿Qué demonios has hecho tú aparte de cobrar un cheque?”.

Vance rechazó la calificación -una que dice que proviene de los medios de comunicación- de que Trump y la agenda republicana son “radicales” y “peligrosos”.

Fue una cálida bienvenida de Michigan para el senador de Ohio. Como un Buckeye, Vance dijo: «Escuché algunos O-H» después de caminar hacia una multitud energizada.

“Voy a respetar Michigan y no responder aquí… a mis hermanos de Ohio. Chicos, tenemos que ganar a Michigan”, dijo.

Vance, que habló durante unos 10 minutos, dijo: “Tengo que ser sincero, todavía es un poco raro ver mi nombre en esos carteles”.

Previamente, J.D. Vance, pidió al presidente Joe Biden que dimitiera, argumentando que quienes le instan a abandonar la carrera sin renunciar al cargo están “comprometidos en un absurdo nivel de cinismo”.

“Todos los que piden a Joe Biden que *deje de presentarse* sin pedirle también que renuncie a la presidencia incurren en un nivel absurdo de cinismo. Si no puedes presentarte, no puedes servir. Debería dimitir ya”, publicó el senador de Ohio en X.

Vance ya había defendido este argumento anteriormente, pero es la primera vez que lo hace como candidato republicano a la vicepresidencia.

