Presentan demanda colectiva para solicitar reembolsos tras el caos en la final de la Copa América

(CNN) — Una demanda colectiva federal fue presentada este viernes en nombre de los aficionados con boleto que no se les permitió entrar al partido de la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el domingo, después de que “miles de aficionados sin boleto” burlaran la seguridad, lo que llevó a cerrar las puertas del estadio.

El Hard Rock Stadium y las organizaciones internacionales de fútbol Conmebol y Concacaf así como la empresa de seguridad Best Crowd Management, figuran como demandados en la demanda.

Se calcula que el domingo se vendieron 65.000 entradas para el partido entre Argentina y Colombia.

El partido tuvo que retrasarse más de una hora después de que aficionados sin entradas intentaran entrar por la fuerza en el estadio. Tras el fallo de seguridad, se tomó la decisión de reabrir las puertas del estadio “durante un breve periodo de tiempo a todos los aficionados para evitar estampidas y lesiones graves en el perímetro”, declararon entonces los responsables del estadio, señalando como motivo de la decisión la “grave preocupación de que los aficionados fueran aplastados en su intento de entrar”.

En la demanda se afirma que los demandados “no aplicaron un plan de seguridad adecuado y razonable”, que incluía no contratar suficiente personal de seguridad, no prever el número de asistentes sin entradas y no establecer un perímetro para revisar los boletos.

“La escena que salió en televisión y en redes sociales fue asombrosa, aficionados ensangrentados, padres protegiendo a sus hijos de actos delictivos, aficionados agrediéndose entre sí y personal del estadio y policía local”, afirma la demanda.

De acuerdo con la demanda, los demandados deberían haber previsto el caos que se desató e ignoraron su deber de proteger a los poseedores de entradas.

Grandes multitudes de aficionados tratan de entrar en el estadio en medio de disturbios antes del partido final de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium el 14 de julio de 2024 en Miami Gardens, Florida. Crédito: Megan Briggs/Getty Images

El principal demandante, Das Noble, afirma que pagó casi US$ 10.000 por cuatro entradas y casi US$ 15.000 por los preparativos del viaje. Alega que no vio a nadie escaneando las entradas cuando llegó al estadio. En cambio, vio que la puerta sudeste estaba cerrada y bloqueada, según la demanda.

Noble dijo que él y su familia esperaron casi tres horas para entrar en el estadio, antes de regresar a su hotel. Durante la espera, afirma que “presenció cómo decenas de aficionados se subían a un escaparate, irrumpían en el estadio, escalaban vallas y arrojaban mochilas”, asegura la demanda. Noble alega que no se le permitió entrar en el estadio para ver el partido.

“El Hard Rock Stadium era responsable de aplicar los planes de seguridad negociados con la Conmebol y la Concacaf y de aplicar los protocolos diseñados para la seguridad de los aficionados. Hard Rock Stadium contrató a BEST security para obtener asistencia adicional”, afirma la denuncia.

La Conmbeol dijo que estaban “sujetos a las decisiones tomadas por las autoridades del Hard Rock Stadium” y que ciertos procedimientos “no se tuvieron en cuenta”. En respuesta, el Hard Rock Stadium afirmó en un comunicado que “aplicó, y en muchos casos superó, las recomendaciones de seguridad de la Conmebol durante todo el torneo y en la final”.

La demanda solicita el reembolso íntegro de las entradas, intereses y el reembolso de los gastos de viaje de las personas que pagaron para entrar en el estadio pero a las que se les negó la entrada.

La demanda no reclama daños y perjuicios relacionados con lesiones personales.

El Hard Rock Stadium y la Conmebol dijeron por separado a CNN que no pueden hacer comentarios sobre litigios.

Cuando se les preguntó por el reembolso a los abonados a los que no se permitió entrar en el estadio, un funcionario del estadio dijo a CNN el viernes que “se anima a los aficionados que compraron entradas en el mercado primario y a los que se negó la entrada al partido a que se pongan en contacto con Ticketmaster para solicitar el reembolso. Ticketmaster atenderá la reclamación y proporcionará los siguientes pasos al cliente. Los aficionados que compraron entradas en el mercado secundario deben dirigir su solicitud de reembolso a la entidad en la que las adquirieron”.

La Concacaf dijo a CNN: “No sería apropiado que comentáramos sobre asuntos legales”.

CNN se puso en contacto con Best Crowd Management para obtener comentarios.

Otra demanda fue presentada el lunes por una poseedora de entradas, Jacqueline Martínez. Martínez dijo que compró cuatro entradas por más de US$ 4.000 para asistir al partido con su familia, pero que no pudieron entrar en el estadio debido a la multitud. Según la demanda, Martínez solicita US$ 50.000 por daños y perjuicios para cubrir el reembolso de sus gastos y la angustia emocional.

