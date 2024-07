CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 547¾ 552 540½ 542¾ —5¼ Dec 573 577½ 566 568 —5 Mar 593¼ 598 587¼ 589 —4¾ May 601¼ 609 598¾ 600½ —4¼ Jul 606½ 612 602½ 604½ —3¾ Sep 615 620½ 612 613½ —4¼ Dec 630 634¼ 625¼ 627¼ —3¾ Est. sales 58,809. Mon.’s sales 83,802 Mon.’s open int 420,500, up 1,739 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 399 407 397¼ 401¼ +1 Dec 413¾ 422½ 411¾ 416½ +1½ Mar 428½ 436¼ 426¼ 430¼ +1 May 438¼ 445¾ 436¼ 440¼ +¾ Jul 444 452½ 443¾ 447¼ +½ Sep 446¾ 453½ 446½ 449¼ — ½ Dec 456 459½ 454½ 455¾ —1¼ Mar 466½ 470 465½ 467½ Jul 476 480 474½ 480 +2½ Dec 454¼ 459 454¼ 457¾ +3½ Dec 450 450 450 450 — ¼ Est. sales 314,688. Mon.’s sales 351,655 Mon.’s open int 1,587,409, up 4,532 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 345½ 347¾ 337¾ 338¾ —6½ Dec 338¾ 339½ 330¾ 331 —5 Est. sales 413. Mon.’s sales 842 Mon.’s open int 5,473 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1116½ 1129 1111 1113¼ —4½ Sep 1063¼ 1082¼ 1060¾ 1069¾ +5 Nov 1067 1086¾ 1063¾ 1074 +5¼ Jan 1081¼ 1100½ 1078 1087¾ +4¾ Mar 1090½ 1108¼ 1086¾ 1096¼ +4 May 1099 1115¾ 1095½ 1104 +3 Jul 1107 1122¾ 1103 1111½ +3¼ Aug 1112 1114 1110 1114 +11 Nov 1083½ 1095 1079 1084 +1 Jul 1113 1113 1113 1113 +6½ Nov 1089½ 1095 1085 1085 +2 Est. sales 269,071. Mon.’s sales 227,158 Mon.’s open int 837,441

