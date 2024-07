Políticos y líderes reaccionan a los resultados de las elecciones en Venezuela

(CNN) — Tras conocerse los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes en la madrugada, las…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Tras conocerse los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes en la madrugada, las reacciones no se hicieron esperar con muchos políticos de la región rechazando estos resultados.

Según el órgano electoral el presidente Nicolás Maduro obtuvo 51,2% y el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo un 44,2%.

Estas son algunas de las reacciones:

Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, extendió sus felicitaciones a Maduro por “la victoria electoral” y celebró que “se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”. Arce dijo que Bolivia seguirá fortaleciendo los lazos de amistad con Venezuela.

Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente @NicolasMaduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo… pic.twitter.com/pQHx1Xvx7n

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 29, 2024

Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. Agregó que los resultados que publicó el CNE “son difíciles de creer”, por lo que exigió “total transparencia de las actas y el proceso”, y que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores…

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

Costa Rica

En un comunicado, el gobierno de Costa Rica dijo que no reconoce la elección de Maduro, a la que llamó “fraudulenta” y dijo que la “repudia”. El gobierno de Rodrigo Chávez dijo que trabajará en conjunto con los “gobiernos democráticos” del continente y organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

pic.twitter.com/XsrgTS3qbm

— Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) July 29, 2024

Cuba

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel felicitó a Nicolás Maduro por esta “victoria histórica” en las elecciones. “Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones”, escribió el líder cubano, que agregó que “el pueblo bolivariano… venció limpiamente a la oposición pro imperialista de forma inequívoca”.

Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente @NicolasMaduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de #Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista.

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 29, 2024

Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en un comunicado en la madrugada de este lunes que es “de vital importancia” que cada voto se cuente de forma “justa y transparente” en las elecciones presidenciales venezolanas.

Blinken pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar “la transparencia y la rendición de cuentas”.

“Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas. Seguiremos trabajando con las partes interesadas venezolanas y los socios internacionales para garantizar que se respeten las libertades y los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

Líderes políticos y otros

El líder opositor Leopoldo López dijo que el CNE anunció un “fraude y toda Venezuela lo sabe”.

CNE anuncia un FRAUDE y toda Venezuela lo sabe. Ese fraude no es sostenible.

— Leopoldo López (@leopoldolopez) July 29, 2024

El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, calificó como una “farsa” las elecciones presidenciales, además de ser, según él, las más “predecibles y ridículas de la historia moderna”.

El régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones farsa más predecibles y ridículas de la historia moderna

The Maduro regime in #Venezuela has just carried out the most predictable and ridiculous sham election in modern history

— Marco Rubio (@marcorubio) July 29, 2024

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo que en Venezuela “no hubo fraude electoral, sino un golpe de Estado” tras anunciarse la victoria de Maduro.

¡ En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular.! pic.twitter.com/LLozHeojmp

— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) July 29, 2024

El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo en su red social, X: “Vergüenza debería darle a Nicolás Maduro”.

Shame on Dictator Maduro https://t.co/yad3Itps5N

— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.