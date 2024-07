CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 542½ 552¾ 537¼ 552¼ +9½ Dec 567¾ 576½ 561¾ 576¼ +8½ Mar 588 596¼ 583 596¼ +7½ May 595¾ 607¼ 595 607 +6¾ Jul 601 611¼ 601 611¼ +7¼ Sep 611½ 621¼ 611½ 621¼ +7¾ Dec 624 633½ 624 633½ +6¾ Est. sales 34,475. Tue.’s sales 68,688 Tue.’s open int 421,227, up 727 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 401½ 408¼ 399 407½ +5 Dec 416½ 422½ 414½ 422 +4¾ Mar 430 436¼ 428¾ 435½ +4¼ May 440¼ 445¼ 438½ 445¼ +4 Jul 447 452 445½ 451½ +3¼ Sep 449¼ 452¾ 447¾ 452½ +2¼ Dec 455¾ 458½ 454½ 458¼ +1½ Mar 468½ 469½ 467½ 469½ +2 May 471¾ 473¾ 471¾ 473½ Jul 476¼ 478 475½ 477 — ¼ Dec 456½ 456½ 456½ 456½ — ¼ Est. sales 151,824. Tue.’s sales 367,044 Tue.’s open int 1,597,184, up 9,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 339 342 336¾ 341 Dec 334 337 331¼ 336¼ +2¼ Mar 336½ 336½ 336½ 336½ Est. sales 192. Tue.’s sales 512 Tue.’s open int 5,392 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1115¼ 1117¾ 1104½ 1117 — ½ Sep 1069¾ 1072¼ 1059 1070½ —1¼ Nov 1075 1076¾ 1063 1075 — ½ Jan 1088½ 1090 1077 1088¼ —1¼ Mar 1097 1098¾ 1086¾ 1096½ —1½ May 1105 1106¾ 1095½ 1104 —1¾ Jul 1111¼ 1114 1103 1111½ —1½ Aug 1103¼ 1106 1102¼ 1106 —1½ Nov 1084 1087¼ 1076¾ 1084¾ —1¼ Est. sales 94,255. Tue.’s sales 297,986 Tue.’s open int 834,895 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.66 46.66 45.92 46.26 —.40 Sep 46.08 46.08 45.22 45.57 —.51 Oct 45.47 45.47 44.54 44.98 —.49 Dec 45.13 45.15 44.15 44.63 —.50 Jan 44.90 44.94 44.06 44.50 —.52 Mar 44.80 44.87 44.01 44.43 —.52 May 44.81 44.82 43.98 44.33 —.58 Jul 44.73 44.73 43.90 44.19 —.59 Aug 43.60 43.92 43.60 43.92 —.56 Sep 43.45 43.50 43.45 43.50 —.61 Oct 43.03 43.03 42.87 43.00 —.61 Dec 43.13 43.13 42.58 42.79 —.60 Est. sales 75,123. Tue.’s sales 200,565 Tue.’s open int 578,968, up 1,358 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 342.70 345.00 340.40 344.90 +2.20 Sep 326.00 329.70 322.70 329.70 +4.30 Oct 317.10 322.40 314.20 322.40 +5.30 Dec 319.60 324.60 316.00 324.50 +5.40 Jan 320.80 325.20 317.00 325.20 +5.10 Mar 322.10 326.10 318.50 326.10 +4.50 May 323.60 328.00 321.10 328.00 +3.90 Jul 327.10 331.20 324.40 331.10 +3.70 Aug 326.00 331.50 325.60 331.50 +3.40 Sep 326.50 330.80 326.50 330.80 +2.80 Oct 325.40 328.30 325.40 328.30 +1.50 Dec 327.40 332.60 327.00 332.60 +3.50 Est. sales 69,645. Tue.’s sales 152,914 Tue.’s open int 534,537

