Jóvenes opositores venezolanos se preparan para abandonar el país si Maduro es reelegido

(CNN) — Ambar Leáñez se calla cuando piensa en un futuro más allá de este fin de semana.

Partidaria incondicional del movimiento opositor venezolano, se muestra optimista ante las posibilidades de que su coalición gane las elecciones presidenciales de este domingo. La idea de pasar otros seis años bajo el mandato del autoritario presidente venezolano Nicolás Maduro la empujaría a huir del país, afirma.

“La alternativa es ir a otro lugar en busca de una vida mejor”, dijo a CNN.

La votación de este domingo será un momento trascendental para Venezuela, y en particular para muchos jóvenes votantes de la oposición que dicen a CNN que emigrarán si no hay un cambio político.

A menudo dividida entre sus numerosos partidos políticos, la coalición antigubernamental de Venezuela se unió en torno a un único candidato presidencial, Edmundo González.

Muchos expertos creen que González podría suponer el reto político más difícil para Maduro hasta la fecha. Además de una oposición galvanizada, la presión de la comunidad internacional y del sector petrolero de Venezuela llevaron a una serie de acuerdos que allanan el camino para unas elecciones competitivas este año.

Este viernes, miembros de un joven grupo opositor de Maracay, una ciudad de tamaño medio del centro de Venezuela, salieron a la calle con octavillas y eslóganes para impulsar el voto a favor de González. Hace unos años, pedir abiertamente la destitución de Maduro podría haber causado problemas.

Pero el grupo, llamado “Vecinos por Venezuela”, hizo campaña sin incidentes. Leañez entre ellos gritando consignas contra Maduro en el mercado de la ciudad: “Urgente, ¡necesitamos un nuevo presidente!”.

Otro manifestante, Julio César Pérez, describió con crudeza la elección que se avecina el domingo: “Para mí, es el cambio o el Darién”.

Otro manifestante, Víctor Medina, está de acuerdo. “El plan B es hacer las maletas y la frontera”, dijo a CNN. “No me veo viviendo otros seis años bajo este gobierno. No puedo renunciar a mi futuro, me voy de aquí”.

En campaña con las maletas preparadas

Miles de venezolanos ya han atravesado selvas y ríos en la brecha del Darién, entre Colombia y Panamá, para dirigirse hacia el norte, hacia Estados Unidos.

Si Maduro sigue en el poder, los expertos predicen que millones más podrían seguirle. Una encuesta realizada en junio por la empresa venezolana ODH Consultores, estima que hasta un tercio de la población está considerando abandonar el país después de las elecciones.

“¡No me quiero ir!” se convirtió en un cántico popular entre los partidarios de la oposición.

La mayoría de los venezolanos conoce a alguien que ya ha emigrado. Un gran número de venezolanos vive ahora en Colombia, Perú y Brasil, y cada vez son más los que han intentado trasladarse a Estados Unidos, un tema importante para los votantes estadounidenses en año electoral.

El tío de Leáñez, Rafael Cabrera, se trasladó a Miami en 2021. En una videollamada a su sobrina en Maracay, expresó su enojo porque no podría votar el domingo: los venezolanos que viven en el extranjero no pueden votar por correo, y Venezuela no tiene representación consular en Estados Unidos, lo que significa que no hay caminos hacia el voto para Cabrera.

Para unirse a él algún día, Leáñez dijo que consideraría emigrar como indocumentada. “Me gustaría emigrar lo más legalmente posible, pero es una de las cartas que tengo en la mano. Una opción… ¿Qué otra cosa podría hacer?”, dijo.

Manifestantes de la oposición en Maracay, Venezuela. (Crédito: Rhonny Zamora/CNN)

A todos los venezolanos en el exterior… ¡vuelvan a casa!

En campaña, tanto el actual gobierno de Venezuela como la oposición instan a los venezolanos en el exterior a regresar.

Desde 2018, un programa “Vuelta a la Patria” patrocinado por el gobierno organizó vuelos gratuitos para más de 10.000 migrantes venezolanos que deseaban regresar desde otros países latinoamericanos.

“Hemos pasado un tramo malo, muy malo, pero estamos mejorando, estamos mejorando… a todos los venezolanos en el exterior […] ¡vuelvan a casa!”. dijo Maduro el mes pasado.

González calificó la migración como un “drama” que todas las familias venezolanas soportaron. “Es algo a lo que debemos buscarle solución, de inmediato. Les pedimos que regresen y que nos ayuden a reconstruir el país”, dijo a CNN.

Es un asunto que tocó personalmente a los principales líderes del movimiento opositor, aunque optaron por quedarse y luchar, en una batalla por el futuro de Venezuela que se decidirá este domingo.

La hija de González y sus dos nietos viven en Madrid, España. Puede verlos “más o menos una vez al año, si no, es por videollamada”, dijo a CNN.

La líder de la oposición María Corina Machado, que hizo campaña junto a González después de que se le impidiera presentarse como candidata, ha sufrido una separación familiar, con sus tres hijos adultos y sus familias viviendo todos en el extranjero.

“Cuando paso por delante de sus habitaciones, tengo que apartar la cabeza. No es algo a lo que te acostumbres”, declaró a CNN.

