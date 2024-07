Exclusivo CNN: “Creo que lo vi morir”, dice un exrecluso tras la presentación de cargos de homicidio contra funcionarios de prisiones de Missouri

(CNN) — Cinco exfuncionarios de prisiones se enfrentan a una combinación de cargos de agresión, homicidio involuntario y homicidio intencional…

(CNN) — Cinco exfuncionarios de prisiones se enfrentan a una combinación de cargos de agresión, homicidio involuntario y homicidio intencional por la muerte, el 8 de diciembre de 2023, de Othel Moore Jr, un exrecluso de una prisión de máxima seguridad de Jefferson City, Missouri, según acusaciones publicadas recientemente.

Los agentes formaban parte de un Equipo de Respuesta a Emergencias Penitenciarias (CERT, por sus siglas en inglés), que son unidades entrenadas especialmente para hacer frente a situaciones penitenciarias violentas, en el Centro Penitenciario de Jefferson City.

Un exrecluso del centro correccional cuenta a CNN que fue testigo de cómo los agentes crearon las circunstancias violentas que acabaron con la vida de Moore, de 39 años, cuya muerte en 2023 forma parte de un año especialmente mortífero en las prisiones de Missouri.

“Nunca había visto morir a nadie”, declaró a CNN Jordan Seller, de 27 años, mientras explicaba que los acontecimientos que condujeron a la muerte de Moore comenzaron con lo que se suponía que era un registro rutinario de las celdas del bloque penitenciario de máxima seguridad que compartía con Moore.

“Entran como a cien por hora, ya sabes, y eso apenas es una exageración, ya sabes, intentan entrar y sacar a todo el mundo lo más rápido que pueden, registrar las celdas lo más rápido que pueden y salir”, dijo Seller. Él y su compañero de celda ya habían sido sacados y devueltos a su celda cuando se dieron cuenta de la conmoción que se estaba formando alrededor de la celda de Moore, dice Seller.

“La celda estaba rodeada de funcionarios de prisiones”, dijo Seller, y Moore les suplicaba que tenía una incapacidad médica y que necesitaba que le pusieran dos pares de esposas, esencialmente unidas con los anillos exteriores de la muñeca para aliviar la tensión en los hombros al tirar de ellas hacia atrás. Según Seller, se suelen utilizar para los reclusos de mayor tamaño o para quienes tienen problemas para poner las manos a la espalda.

Seller afirma que los funcionarios de prisiones se negaron a escuchar a Moore y empezaron a tratarlo como si no estuviera cumpliendo con las normas. Los agentes procedieron a rociar a Moore con gas pimienta, lo tiraron al suelo y lo obligaron a ponerse un solo par de esposas, afirma.

“No podía ver. Escupía gas lacrimógeno, tosía, no podía respirar y les decía: ‘Soy alérgico al gas pimienta, dense prisa y traigan a un médico'”, relata Seller.

Seller dice que estaba mirando la conmoción desde su celda en el piso inferior del bloque de la prisión antes de que bajaran a Moore por las escaleras más cerca de él de una manera “realmente agresiva”.

Jordan Seller habla con CNN. Crédito: CNN

Los funcionarios de prisiones colocaron a Moore en “una especie de silla”, según Seller, que el fiscal del condado dijo que era una silla de inmovilización, utilizada a veces en los centros penitenciarios. Seller dice que los guardias de la prisión empezaron a colocar un protector contra escupitajos a Moore, pero Seller mantuvo que sólo estaba escupiendo gas pimienta.

“Por supuesto, él se niega a esto porque no hay razón para que le pongan una máscara”, dijo Seller, quien también dice que presenció esto a pocos metros de la puerta de su celda. “No sabe lo que está pasando. No puede ver, ya sabes, así que le están agarrando intentando ponerle algo en la cabeza. Se resiste. Entonces empezaron a darle descargas con el guante de descargas”.

Seller relató entonces lo que cree que fueron los últimos momentos de Moore, cuando los agentes sacaron lo que parecía ser “un casco de motocicleta completamente negro, ya sabes, máscara oscurecida, todo eso”, y se lo pusieron en la cabeza a Moore.

Inmediatamente se puso a saltar y se le oyó gritar: “¡Socorro! No puedo respirar. No puedo respirar, quítamelo. No puedo respirar. Soy alérgico al gas pimienta. Necesito ayuda’. Y luego se pone cada vez peor”, dijo Seller.

“Él está saltando arriba y abajo temblando. Y, ya sabes, poco a poco, sus gritos son cada vez más débiles”, dijo Seller. “Creo que lo vi morir incluso antes de que lo sacaran del ala”, dijo.

“Vi a la gente que se supone que me protege matar a alguien, literalmente matarlo, ¿sabes? Y eso me produjo mucho miedo, ¿sabes? Darme cuenta de que esta gente puede matarme y no hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo Seller.

Moore fue declarado muerto ese mismo día.

Lo que dice la acusación

Cuando se practicaron las detenciones el viernes, el fiscal del condado de Cole, Locke Thompson, corroboró en gran medida a CNN el relato de Seller como testigo presencial de lo que le ocurrió a Moore, incluido el uso de una “máscara de escupir y un casco acolchado”.

Durante el allanamiento en busca de contrabando en la prisión, Moore “fue rociado con gas pimienta dos veces durante la operación antes de que le colocaran un protector contra escupitajos, una envoltura para las piernas y una silla de inmovilización y fuera trasladado a una unidad de alojamiento separada, donde se le dejó en la capucha, la envoltura y la silla de inmovilización durante aproximadamente treinta minutos”, dijo el fiscal en un comunicado.

Según Thompson, “varios testigos oyeron a Moore suplicar al personal penitenciario y decirles que no podía respirar” antes de que fuera trasladado al ala hospitalaria de la prisión y declarado muerto.

En una declaración de causa probable contra los agentes acusados en la que se describía el incidente, se decía que Moore “no mostró ninguna agresión a ningún miembro del equipo CERT durante este proceso y que en video se mostraba obediente”, y que Moore “no amenazó a nadie”.

El fiscal no mencionó el uso de un “guante de descarga” contra Moore, como Seller describió a CNN.

Los exfuncionarios de prisiones Justin Leggins, Jacob Case, Aaron Brown, Gregory Varner y Bryanne Bradshaw fueron acusados en este caso.

Leggins y Case fueron acusados de homicidio intencional en segundo grado y agresión en segundo grado, en parte por causar “imprudentemente” lesiones físicas a Moore al rociarle con gas pimienta en la cara, según los documentos judiciales.

Brown fue acusado de homicidio en segundo grado y agresión en segundo grado por causar “imprudentemente” lesiones físicas graves a Moore al “colocarle una máscara” en la cara, lo que “inhibió” su capacidad para respirar, según una denuncia conjunta contra los agentes.

Varner fue acusado de homicidio intencional en segundo grado y agresión en segundo grado por causar “imprudentemente” “lesiones físicas graves” a Moore al dejarlo “en una posición que provocó su asfixia”, según la denuncia.

Bradshaw fue acusado de homicidio involuntario en segundo grado y se le acusa de causar negligentemente la muerte de Moore al dejarlo en una posición que le provocó “asfixia”, según la denuncia.

CNN intentó identificar a los abogados de cada uno de los exagentes detenidos, pero no ha podido ponerse en contacto con ellos. Se espera una comparecencia inicial ante un juez para estos exagentes el lunes, dijo a CNN el fiscal del condado.

Othel Moore aparece en una foto sin fecha. Crédito: Obtenido de la demanda

En respuesta a los cargos de homicidio, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Missouri dijo en un comunicado que “ha dejado de utilizar el sistema de inmovilización en el que se retuvo a Moore”. Además, el comunicado dice que el departamento ha empezado a utilizar cámaras corporales en las prisiones de máxima seguridad, empezando por el Centro Correccional de Jefferson City, para “reforzar tanto la seguridad como la rendición de cuentas”.

También se afirma que 10 personas implicadas en el incidente fueron despedidas tras investigaciones internas e independientes de las fuerzas del orden, incluidos los cinco funcionarios acusados.

El Departamento de Instituciones Penitenciarias confirmó anteriormente que la directora de la prisión en el momento del asesinato de Moore, Doris Falkenrath, ya no trabaja en el departamento. Falkenrath no estaba entre los detenidos y no figuraba en las acusaciones presentadas el viernes.

Tras la acusación, la familia de Othel Moore presentó una demanda civil federal contra los funcionarios, la directora de la prisión en el momento del homicidio y el anterior director del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Missouri, alegando, en parte, que Moore murió “debido a las acciones, inacciones, indiferencia consciente, conducta deliberada y depravada” de los entonces funcionarios de prisiones.

La demanda también alega que el “ataque” no fue un incidente aislado, sino la “manifestación de un patrón y una práctica bárbaros, fomentados por los miembros de más alto rango del Departamento Correccional de Missouri”.

Un portavoz del Departamento Correccional de Missouri dijo a CNN que el departamento no hará comentarios sobre litigios pendientes.

Los abogados Andrew M. Stroth y Steven Hart son algunos de los que representan a la familia de Moore.

En declaraciones a la prensa el viernes tras el anuncio de los cargos, Stroth dijo: “Estos cargos son históricos. Estos cargos no tienen precedentes. Cuando oyes lo que pasó, los testigos vieron lo que pasó, las pruebas de video muestran lo que pasó. Es George Floyd 3.0 en una prisión. Othel Moore, como George Floyd, fue golpeado. A Othel le rociaron gas pimienta, le pusieron una máscara de escupir en la cara, lo pusieron en posición boca abajo. Le dieron descargas con guantes de electrochoque. Todo el tiempo antes de su muerte estuvo gritando. ‘No puedo respirar'”.

Stroth dijo a CNN: “He revisado cientos de casos policiales, casos de prisión, este es uno de los casos más atroces que he visto”.

“Queremos transparencia y rendición de cuentas”

También es parte de una tendencia que empeora en el sistema penitenciario de Missouri.

De 2012 a 2019, el promedio de muertes, que incluye muertes naturales, rondó las 99 por año, según datos estatales obtenidos por CNN a través de una solicitud de la Ley Sunshine de Missouri. De 2020 a 2023, el promedio de muertes luego subió a 128 por año, un salto de casi el 30 por ciento.

Había menos personas encarceladas en Missouri en 2023 que en cualquier otro momento desde al menos 2012, según los datos estatales. Sin embargo, fue el año más mortífero del sistema penitenciario en ese periodo.

El año pasado se produjeron 137 muertes en prisión, entre ellas la de Othel Moore.

Lori Curry, fundadora y directora ejecutiva del grupo de defensa sin fines de lucro Missouri Prison Reform, dijo a CNN que su grupo está regularmente en contacto con alrededor de 900 reclusos, o “residentes de las prisiones”, como Curry los describió, para usar un lenguaje más humanizado.

Su organización también hace un seguimiento de las muertes registradas en las prisiones y, según los datos que proporcionaron a CNN, “lo que (el Estado) denomina muertes naturales” fue la forma de fallecimiento más frecuente en sus cifras de 2022 y 2023.

Sin embargo, Curry puso en duda los listados del Estado y atribuyó el aumento del número de muertes en los últimos años a “la disminución de la atención sanitaria, un aumento de las drogas y las sobredosis, y un aumento de la escasez de personal”, dijo a CNN.

Afirmó que su grupo de defensa se enteró rápidamente de las inquietantes circunstancias que rodearon el homicidio de Moore.

“La gente de las prisiones nos informó inmediatamente de la situación”, dijo Curry.

Ella también cree que “el Departamento de Correcciones necesita ser más comunicativo” sobre la información en torno a esto y que si los abogados, la familia y otros no fueran tan ruidosos sobre el caso, no habría permanecido en el centro de atención.

Curry fundó Missouri Prison Reform en 2019 tras lanzar una cuenta anónima de Twitter en la que informaba de las historias que le transmitían los reclusos. Muchos años y muchas historias después, “me han horrorizado las cosas que han sucedido en las prisiones [de Missouri]”, dijo a CNN.

“Queremos transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestro departamento penitenciario”, añadió.

Seller, que ha visto de cerca la dinámica entre guardias y reclusos, dice que quiere lo mismo.

“Veo que los agentes de policía de aquí llevan cámaras corporales todo el tiempo, ya sabes, y es obligatorio para sus paradas, detenciones, todo eso. Y creo que la única solución para el trato que reciben los reclusos es que se exija a los guardias que lleven cámaras corporales”, dijo Seller a CNN.

“No puedes confiar en la gente que se supone que te protege”, afirmó. “Esto se ha convertido en una pandemia tan grande. Quiero decir, lo estoy llamando pandemia, ya sabes, y es grave y es un gran problema”.

Seller se declaró culpable de violación en segundo grado en 2018 y cumplió seis años en prisión, según muestran los registros estatales. Cumplió su condena en varias prisiones antes de ser liberado del Centro Correccional de Jefferson City en marzo.

“Hice mucho bien por mí mismo allí, mucho examen de conciencia”, dijo Seller.

En declaraciones a CNN, el motivo que le llevó a denunciar fue sencillo: “Es algo que está mal, que necesita ser abordado. Algo tiene que cambiar”.

