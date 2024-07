Encuesta sugiere que Harris podría mejorar la posición electoral demócrata entre estos grupos de personas

(CNN) — Ha pasado solo un día desde que el presidente Joe Biden anunciara que pondría fin a su campaña…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Ha pasado solo un día desde que el presidente Joe Biden anunciara que pondría fin a su campaña de reelección y ofreciera su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris para ser la candidata demócrata que se enfrente al exmandatario Donald Trump en la contienda presidencial de este año. Es demasiado pronto para que las encuestas capten la dinámica de una campaña en rápida evolución, pero las encuestas realizadas antes del anuncio de Biden ofrecen algunos indicios de cómo una campaña de Harris a la presidencia podría mejorar la posición electoral de los demócratas.

La encuesta de CNN de finales de junio puso a prueba el apoyo a Biden frente a Trump tras el debate presidencial, y también analizó cómo le iría a Harris en un hipotético enfrentamiento con el expresidente.

En total, Harris obtuvo un 45% de apoyo frente al 47% de Trump entre los votantes registrados de todo el país, un resultado sin un líder claro, dentro del margen de error de muestreo de la encuesta. Biden quedó a 6 puntos de Trump en la misma encuesta.

¿Es Kamala Harris ahora la candidata demócrata? Respuestas a las preguntas clave sobre la decisión de Biden de abandonar la carrera electoral

Aquí, algunas de las cifras clave:

Mujeres: Harris obtuvo el apoyo del 50% de las mujeres votantes registradas frente al 43% de Trump, mientras que Biden solo recibió el apoyo del 44% de las mujeres frente al 47% de Trump. Entre las mujeres de los suburbios, Harris consiguió un 55% de apoyo frente al 39% de Trump, mientras que Biden se quedó en un 49% frente al 43% de Trump. Los hombres se decantaron por Trump por unos 10 puntos, independientemente de si el demócrata era Biden o Harris.

Independientes: Harris dividió a los independientes políticos casi a partes iguales con Trump, el 43% dijo que la apoyaban a ella y el 40% a Trump. Biden, por su parte, quedó 10 puntos por detrás de Trump entre ese mismo grupo de votantes independientes, 44% de Trump frente a 34% de Biden.

Los votantes movibles, aquellos que no tenían una primera opción o dijeron que podían cambiar de opinión sobre Biden o Trump, dijeron que eran más propensos a respaldar a Harris sobre Trump que a favorecer a Biden sobre el expresidente. Si bien estos votantes se dividieron en un 39% para Trump y un 37% para Biden, Harris tuvo considerablemente más apoyo con este grupo, que se dividió en un 47% para Harris frente a un 34% para Trump. Los votantes que dijeron que su elección ya estaba definida fueron aproximadamente los mismos en ambos casos, lo que sugiere que es muy probable que esos votantes sólidos de Biden se conviertan en votantes de Harris si ella se convierte en la candidata del partido: aquellos que dijeron que habían tomado una decisión se dividieron en un 53% para Trump y un 45% para Biden y, de igual manera, fue un 53% para Trump y un 45% para Harris entre ese mismo grupo.

Votantes no blancos: la mayoría de los votantes no blancos apoyaron a la vicepresidenta frente al expresidente, un 58% para Harris frente a un 29% para Trump, mientras que este grupo se dividió en un 54% para Biden frente a un 33% para Trump en ese enfrentamiento. Entre las mujeres no blancas, Harris superó a Biden en 10 puntos.

Votantes más jóvenes: a Harris le va mejor entre los votantes más jóvenes que a Biden, aunque su apoyo en la encuesta sigue estando por detrás del nivel que los candidatos presidenciales demócratas han recibido en los últimos ciclos. Entre los votantes menores de 35 años, el 42% respaldó a Harris frente al 41% a Trump, en comparación con el 47% a Trump y el 41% a Biden entre ese mismo grupo.

Es importante señalar que la opinión de los votantes sobre una carrera electoral entre Harris y Trump en el momento de la encuesta de CNN era en gran medida hipotética (Biden no se había hecho a un lado y no había precedentes de tal movimiento en la era del sistema de primarias presidenciales), por lo que los resultados hablan más de lo que podría suceder y no representan una lectura de lo que está sucediendo ahora que el enfrentamiento parece ser una realidad.

Las impresiones de los votantes sobre los candidatos pueden cambiar y de hecho cambian una vez que pasan de ser candidatos hipotéticos a candidatos declarados, por lo que lo que los votantes sintieron al respecto a fines de junio podría no coincidir con lo que digan cuando se les pregunte sobre un enfrentamiento entre Harris y Trump a raíz de la decisión de Biden de hacerse a un lado.

La encuesta sugiere que hay cierto margen para que cambien las opiniones sobre Harris. Entre los votantes registrados, el 32% dijo que tenía una impresión favorable de ella, el 53% una desfavorable, y aproximadamente el 15% dijo que no había oído hablar de ella o que aún no sabía lo suficiente. Entre los que no tenían opiniones firmes sobre ella, Harris llevaba una ventaja sobre Trump, 57% frente a 22%, lo que sugiere que un desafío clave en su futuro será el de mantener a estos votantes a su lado a medida que la conozcan más.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.