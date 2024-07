Decenas de personas murieron y miles huyeron después de que Israel redujera la “zona humanitaria” en Gaza

(CNN) — Decenas de palestinos han muerto y miles más se han visto obligados a huir después de que Israel lanzara…

(CNN) — Decenas de palestinos han muerto y miles más se han visto obligados a huir después de que Israel lanzara un nuevo ataque terrestre contra lo que considera objetivos de Hamas en la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) anunciaron el lunes que estaban reduciendo el tamaño de su llamada “zona humanitaria”, ordenando a los palestinos que evacuaran los barrios orientales de Khan Younis debido a información de inteligencia de que Hamas se había incrustado en la zona.

CNN fue testigo de cómo palestinos exhaustos y furiosos huían de Khan Younis, la que fuera la segunda ciudad más grande de Gaza. Mientras se marchaban, expresaban su ira no solo contra Israel, sino también contra Hamas e incluso contra otros Estados árabes.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) tachó el martes de “confusa” la orden de evacuación y afirmó que “no daba tiempo a los civiles a saber de qué zonas debían salir ni adónde debían ir”.

La incursión terrestre israelí en Khan Younis sigue a operaciones similares en Shujayah, en el norte, y en partes del centro de Gaza, donde unidades militares han vuelto a entrar en zonas para impedir que Hamas restablezca su presencia.

El número de víctimas mortales de la operación siguió aumentando el martes, ya que la oficina de medios de comunicación del gobierno dirigido por Hamas declaró que hasta el momento habían muerto 89 personas y 263 habían resultado heridas, y que se habían bombardeado casi 200 edificios.

Miles de palestinos fueron desplazados por el renovado ataque de Israel contra partes de Khan Younis, en el sur de Gaza, el lunes, tras una orden de evacuación del ejército israelí. (Abdel Kareem Hana/AP)

El Dr. Mohammad Saqer, portavoz del Complejo Médico Nasser en Khan Younis, dijo a CNN este martes que el hospital había emitido certificados de defunción de 75 palestinos muertos desde el lunes por la mañana, la mayoría de ellos mujeres y niños. Saqer dijo que el hospital estaba atendiendo a más de 200 heridos, de los cuales docenas se encuentran en estado grave y crítico, y que esperaba que el número de muertos aumentara.

“Imagínense que quieren evacuar a casi 100.000 personas en solo dos horas. No es suficiente para que la gente evacue, así que eso explica el elevado número de muertos y heridos entre la población civil”, declaró el martes a Jim Sciutto, de CNN.

De acuerdo con Saqer, muchos pacientes, entre los que había niños, mujeres y ancianos, estaban ingresados sin extremidades y con “quemaduras completas en el cuerpo”, y añadió que las víctimas están muriendo “en el suelo” debido a la falta de camas y a la insuficiencia de suministros.

Las FDI informaron este martes de que “la aviación atacó más de 50 emplazamientos de infraestructuras terroristas, incluidos depósitos de armas, puestos de observación y estructuras utilizadas por los terroristas de Hamas, así como rutas de túneles subterráneos en la zona”.

Además, aseguraron que las fuerzas israelíes mataron a “docenas de terroristas en ataques aéreos selectivos y combates cuerpo a cuerpo” más al sur, en Rafah. CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de las FDI.

Israel lanzó su ofensiva militar el 7 de octubre después de que Hamas atacara el sur de Israel. Al menos 1.200 personas murieron y más de 250 fueron tomadas rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes.

Desde entonces, los ataques israelíes en Gaza han matado a 39.090 palestinos y herido a otros 90.147, según el Ministerio de Salud de la zona. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de las autoridades gazatíes.

Críticas a Israel, Hamas y el mundo árabe

Un periodista que trabajaba para CNN en Khan Younis filmó el lunes un vídeo de miles de personas -muchas a pie o con carros tirados por burros- cargando colchones y sus pertenencias. La mayoría eran mujeres y niños.

Una mujer que llevaba una caja gritó a la cámara: “Filma esto, fílmalo para que la gente vea lo que nos está pasando”.

Se ve a una niña llevando una botella de agua y llorando a gritos, caminando por la calle destruida con su madre y sus hermanos.

En un momento dado, el sonido de un intenso tiroteo cerca de ella hace que mujeres y niños griten de pánico. Se ve a niños corriendo descalzos mientras llevan mantas y pertenencias.

Un hombre llamado Mohammad Abdul Jawad dijo a CNN que “el ejército (israelí) nos llamó por la mañana, ordenando a la gente de Abasan, Khuzaa, Al Zanneh, Al Qarara y Bani Sehaila que evacuaran. Todo ocurrió de repente. Dijeron que fuéramos a la zona segura, pero no hay ninguna zona segura en toda la Ciudad de Gaza. Se están burlando de nosotros”.

“Lo dejamos todo, nuestras tiendas y todo lo que había dentro de ellas. ¿Adónde debemos ir ahora? Hace mucho calor, no tenemos dinero ni nada, y nadie se preocupa por nosotros”. Jawad dijo que los tanques israelíes habían estado a unos 500 metros (1.600 pies) de distancia.

Los palestinos cargan a niños heridos por un ataque israelí, en el hospital Nasser, el 22 de julio. Las personas desplazadas en Khan Younis expresaron su enojo contra Israel, Hamas y otros líderes árabes por la guerra. (Hatem Khaled/Reuters)

Algunas personas expresaron su enfado con los Estados árabes por no hacer más para ayudar. Um Hazem Sammoun, que paseaba con sus hijos, preguntó: “¿Dónde están el mundo árabe y los dirigentes árabes? Que vengan a ver a nuestros hijos. No sabemos adónde vamos ni hacia dónde caminamos. No quería irme, pero cuando los aviones de guerra y los tanques empezaron el bombardeo, temí por mis cuatro hijos… Juro que estoy caminando y no sé adónde ir”.

Algunos de los evacuados incluso criticaron a Hamas. Una mujer dijo a CNN: “Cada día una nueva orden de evacuación. No hay comida, bebida ni seguridad. Solo estamos evacuando de un lugar a otro. Quizá evacuemos esta vida y no volvamos nunca. Quizá así Hamas esté contento. Hamas nos obligó a marcharnos, no los israelíes”.

Un hombre visiblemente enfadado se dirigió a los líderes de Hamas, incluido el jefe de su ala militar, Yahya Sinwar, que se cree que está escondido en la inmensa red de túneles de Gaza.

“¿Ven nuestro sufrimiento, Sinwar y (el líder político de Hamas, Ismail) Haniyeh? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué nos han traído?”, preguntó.

Una madre, Riham Al Agha, sosteniendo la mano de su hija, dijo a CNN: “Estamos cansados, estamos agotados. Ya es suficiente. Ustedes (Hamas) permanecen bajo tierra y mantienen a la gente aquí para destruirla”.

“¿Hasta cuándo debemos seguir evacuando de una zona a otra?”. preguntó Al Agha. “Nos han evacuado 10 veces desde el 7 de octubre. Queremos una solución. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Ya basta”.

Pero gran parte de la ira en las calles se dirigía también contra Israel.

Un hombre que dio su nombre como Abu Sleiman dijo a CNN: “Los (israelíes) nos han obligado a salir desnudos así, estamos sin armas. Que lancen sus tanques y vengan a enfrentarse a nosotros. Somos hombres y moriremos como hombres, ni Hamas ni Fatah”.

Acusó al ejército israelí de no tener “piedad ni humanidad. Están luchando contra civiles, mujeres y niños”.

La ONU denuncia las “condiciones inhumanas” de los habitantes de Gaza

La orden de evacuación del lunes consistió en el lanzamiento de panfletos, el envío de mensajes de texto y la publicación de mensajes en X por parte de las FDI, en los que se instaba a los civiles de cuatro municipios del sur de Gaza a abandonar la zona inmediatamente. Las áreas incluían partes de la llamada zona humanitaria de Al-Mawasi, reduciendo aún más la zona.

Un mensaje de las IDF advertía a los civiles de Khan Younis de que “actuará enérgicamente contra las organizaciones terroristas. Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente hacia el oeste, a la nueva zona humanitaria. La zona en la que se encuentran se considera una zona de combate peligrosa”.

La Dirección de Defensa Civil de Gaza dijo que la inclusión en la orden de evacuación de partes de la zona humanitaria la había reducido de 45 kilómetros cuadrados a 28 kilómetros cuadrados (de 17 a 11 millas cuadradas). Junto con una “zona segura” en el centro de Gaza, significaba que 1,7 millones de personas estaban hacinadas en un área de poco menos de 50 kilómetros cuadrados, dijo.

La Defensa Civil también denunció que sus equipos de rescate en Khan Younis habían sido atacados cuando intentaban recuperar a civiles.

Los organismos de derechos humanos advirtieron anteriormente contra las órdenes de evacuación israelíes emitidas sin la promesa de seguridad o alojamiento seguro para los palestinos que intentan sobrevivir a los bombardeos.

El humo se eleva sobre Khan Younis, tras el bombardeo israelí en el barrio a principios de esta semana. (Abdel Kareem Hana/AP)

El lunes, el Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) afirmó que las nuevas órdenes de evacuación en Khan Younis provocarían “más sufrimiento y desplazamientos” a las familias palestinas. “La gente en Gaza está agotada, viviendo en condiciones inhumanas, sin seguridad alguna”, publicó en X.

El ACNUDH expresó el martes su preocupación por el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones que le impone el derecho internacional.

“Las confusas órdenes de evacuación masiva emitidas por una parte que, al mismo tiempo, está aumentando la intensidad de sus ataques contra las zonas desde las que se ordena la evacuación y por las que debe desplazarse la población, ponen a los civiles en mayor peligro y pueden aumentar los daños a la población civil”, señaló la agencia.

Muchos de los desplazados de Khan Younis se han visto obligados a huir a Al-Mawasi, una extensa ciudad de tiendas de campaña con escasas infraestructuras, donde apenas hay acceso a refugio o a ayuda humanitaria vital, añadió la agencia.

“Esto suscita serias preocupaciones sobre el cumplimiento por parte de Israel de su obligación de tomar todas las precauciones factibles para evitar, y en cualquier caso minimizar, la pérdida fortuita de vidas civiles y las lesiones a civiles”.

En respuesta a las críticas sobre la orden de evacuación, las FDI repitieron a CNN que permanecer en la zona se había vuelto peligroso para los civiles debido a la “significativa actividad terrorista y el lanzamiento de cohetes hacia el Estado de Israel desde la parte oriental de la Zona Humanitaria de la Ciudad de Gaza”.

Mohammad Al Sawalhi contribuyó a este informe desde Khan Younis.

