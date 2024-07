¿Cuándo compiten los atletas de México en los Juegos Olímpicos de París 2024? Calendario y horarios

(CNN Español) — Si bien la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 llega este viernes 26…

(CNN Español) — Si bien la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 llega este viernes 26 de julio, la actividad olímpica ya comenzó para México.

La delegación mexicana inició su participación en París este jueves, cuando los seis deportistas (tres mujeres y tres hombres) de tiro con arco del país compitieron en la ronda clasificatoria de la prueba individual de este deporte.

Calendario de los Juegos Olímpicos de París 2024: horarios, competiciones y fechas

En estas rondas de clasificación, Alejandra Valencia Trujillo fue la mexicana de mejor desempeño en la prueba individual femenina, al quedar en octavo lugar de un total de 64 participantes. En tanto, en la prueba individual masculina, Matías Damián Grande Kalonchiz fue el mejor mexicano, luego de colocarse en el lugar 11 de 64 arqueros olímpicos.

(Estas clasificatorias sirven para determinar cómo se enfrentarán los 64 deportistas de cada rama en las rondas de eliminación directa).

Alejandra Valencia lanza una flecha en la clasificatoria individual femenina de tiro con arco, en la Esplanade Des Invalides, el jueves 25 de julio de 2024 en París, Francia. (Crédito: Julian Finney/Getty Images)

Más allá del tiro con arco, aquí te dejamos el calendario de México en París 2024.

Calendario de México en los Juegos Olímpicos de París 2024

Sábado 27 de julio

Tiro

Clasificatoria de 10 metros rifle de aire por equipos mixtos – A la 1 a.m. de México.

Alejandra Zavala Vázquez – Clasificatoria de 10 metros pistola de aire femenino – A las 4:30 a.m.

Esgrima

Gibrán Zea vs. Mohammad Fotouhi (Irán) – Sable individual masculina, ronda de 64 – A las 2:25 a.m.

Tenis de mesa

Marcos Madrid vs. Dimitrij Ovtcharov (Alemania) – Individual masculino, 32avos de final – A la 1:30 p.m.

Domingo 28 de julio

Tiro

Goretti Alejandra Zumaya Flores – Clasificatoria de 10 metros rifle de aire femenino – A la 1:15 a.m.

Edson Ismael Ramirez Ramos y Carlos Quezada Márquez – Clasificatoria de 10 metros rifle de aire masculino – A las 3:15 a.m.

Judo

Paulina Lizbeth Martínez Claro vs. Mascha Ballhaus – Dieciseisavos de final, -52 kg femenino – A las 2 a.m.

Tiro con arco

Cuartos de final femenino por equipos – A las 7:01 a.m.

Bádminton

Luis Ramón Garrido vs. Chou Tien Chen (China Taipéi) – Individual masculino, fase de grupos – A las 8:30 a.m.

Tenis de mesa

Arantxa Estefanía Cossío Aceves vs. Sofia Polcanova – Individual femenino, 32avos de final – A la 1 p.m.

Lunes 29 de julio

Tiro con arco

México vs. Japón – Octavos de final por equipos masculino – A la 1:30 a.m.

Boxeo

Miguel Ángel Martínez Ramírez vs. Ruslan Abdullaev (Uzbekistán) – Octavos de final masculino, 63,5 kg – A las 4:04 a.m.

Martes 30 de julio

Judo

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz vs. Nigara Shaheen (Equipo Olímpico de Atletas Refugiados) – Dieciseisavos de final, -63 kg femenino – Después de las 2 a.m.

Miércoles 31 de julio

Tiro

Carlos Quezada Márquez – Clasificatoria masculina de 50 metros rifle 3 posiciones – A la 1 a.m.

Tiro con arco

Bruno Martínez Wing vs. Hugo Franco (Cuba) – 32avos de final, individual masculino – A las 4 a.m.

Boxeo

Citlalli Vanessa Ortiz vs. Caitlin Parker (Australia) – Octavos de final femenino 75 kg – A las 4:36 a.m,

Marco Alonso Verde Álvarez (rival por definir) – Octavos de final masculino 71 kg – A la 1:20 p.m.

Jueves 1 de agosto

Tiro con arco

Matías Grande vs. Otgonbold Baatarkhuyag (Mongolia) – 32avos de final individual masculino – A la 1:30 a.m.

Ángela Ruiz Rosales vs. Bryony Pitman (Gran Bretaña) – 32avos de final individual femenino – A las 2:09 a.m.

Alejandra Valencia vs. Jennifer Mucino (Estados Unidos – 32avos de final individual femenino – A las 3:27 a.m.

Carlos Javier Rojas López vs. Berkim Tumer (Turquía) – 32avos de final individual masculino – A las 7:43 a.m.

Ana Paula Vázquez Flores vs. Charline Schwarz (Alemania) – 32avos de final individual femenino – A las 9:27 a.m.

Viernes 2 de agosto

Tiro

Alejandra Zavala Vázquez – Clasificatoria de precisión, 25 metros pistola femenino – A la 1 a.m.

Tiro con arco

México vs. Brasil – Octavos de final por equipos mixtos – A las 2:46 a.m.

Paragüismo slalon

Sofía Reinoso Díaz Barriga – Kayak cross femenino, contrarreloj – 8:40 a.m.

Sábado 3 de agosto

Tiro

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza – Clasificación día 1, skeet femenino – A la 1 a.m.

Estos son los deportistas y eventos de México que, en el programa olímpico oficial, ya tienen actividad calendarizada. Esta nota se irá actualizando cada que aparezcan nuevos eventos en el calendario.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.