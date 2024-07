Cuando Barbie aprendió lo que era un ginecólogo, también lo hicieron muchas otras personas, según un nuevo estudio

(CNN) — Cuando abandona Barbie Land para trasladarse al mundo real, Barbie debe seguir su rutina de cuidado de la…

Un nuevo estudio publicado este jueves en la revista JAMA Network Open descubrió que el final de la taquillera película “Barbie”, de 2023, influyó en el interés de las búsquedas en internet por términos relacionados con la ginecología, la rama de la medicina que se ocupa de la salud reproductiva de la mujer.

Al analizar 34 consultas de búsqueda relacionadas con la comprensión de la atención ginecológica, los autores del estudio encontraron que en la semana siguiente al estreno de la película, en julio de 2023, se produjo un aumento del 51% de las búsquedas de “ginecólogo” y “ginecología”. Los investigadores también analizaron la influencia de la búsqueda de “definición de ginecólogo” combinada con consultas relacionadas como “¿Qué hace un ginecólogo?”. La categoría tuvo en general menos búsquedas que “ginecólogo” y “ginecología”, pero experimentó un aumento del 154% en comparación con las búsquedas de definición de la semana anterior.

Las referencias en la cultura pop pueden influir en las conductas de salud del público, como cuando la expresentadora de “Today”, Katie Couric, transmitió en directo su colonoscopia en el 2000, lo que aumentó las colonoscopias en un 21% poco después, y Angelina Jolie publicó un ensayo sobre tener cáncer de mama, lo que provocó un aumento del 64% en las pruebas genéticas, señalan los autores en el estudio. Estos y otros ejemplos inspiraron a los investigadores a estudiar el efecto “Barbie” en el interés por la salud reproductiva de la mujer.

“Al hacer que estos temas parezcan menos abstractos, aterradores o intimidatorios, simplemente aludiendo a ellos en películas y cosas que la gente consume en su vida cotidiana, también ayudará a que la gente sea más consciente de algo con lo que las mujeres se enfrentan en su vida diaria”, dijo Eva Sénéchal, autora principal del estudio e investigadora estudiante de posgrado en la Universidad McGill de Montreal.

Al analizar las tendencias de búsqueda del término “cita con el ginecólogo”, los investigadores observaron que no había diferencias con respecto a la semana anterior, lo que significa que no había un volumen de búsqueda asociado a la búsqueda de atención médica. Sin embargo, los autores señalaron que es posible que el aumento de la búsqueda de atención ginecológica no se refleje con exactitud en las tendencias de búsqueda.

El final de “Barbie” es un importante recordatorio para la salud de las mujeres

“No sabemos si esto repercutirá en la obtención de citas en el futuro, porque no sabemos quién busca estas cosas, pero es posible que algo así despierte… la curiosidad que lleve a las mujeres a ser más proactivas dentro de un par de años”, dijo Sénéchal.

Dado que los datos proceden de motores de búsqueda públicos, los autores desconocen los datos demográficos de los buscadores. Es posible que las búsquedas fueran de personas que no necesitan atención ginecológica, señalan los autores en el estudio.

“Me imagino a un niño de 12 años que ve esta película con su hermana y nunca ha oído este término. Y tal vez así consiga esa motivación para informarse sobre lo que es”, comentó Sénéchal. “Aunque no lo necesite, saber cosas sobre la salud de la mujer es importante para ser un buen amigo, pariente y compañero de una mujer. Así que creo que es estupendo para la alfabetización en salud pública”.

La salud de la mujer en la cultura pop

La Dra. Nitu Bajekal, ginecóloga y obstetra con sede en Londres, dice que no ha notado un aumento de las consultas ginecológicas tras el estreno de la película. Sin embargo, sí fue consciente de que se habló mucho de la escena final.

“Concienciar es el primer paso”, dijo Bajekal, que no participó en el estudio. “Sé que en muchas de las situaciones en las que los famosos y las películas hablan de temas de salud importantes, se produce un repunte en la gente que investiga sobre ello, y nunca se sabe a quién puede ayudar realmente”.

Tras ser llevada por su nueva familia —que la había animado diciéndole: “Lo conseguiste” y “¡Estoy muy orgullosa de ti!”— Barbie le dice exuberantemente a la recepcionista que está allí para ver a su ginecólogo en la escena final.

“Cuando alguien de la cultura popular sonríe y parece feliz cuando dice: ‘Vengo a ver a mi ginecólogo’, para mí es una nota positiva, en lugar de que alguien venga con cara de miedo”, señaló Bajekal, autora del libro ‘Finding Me in Menopause: Flourishing in Perimenopause and Menopause using Nutrition and Lifestyle’. “Ir al ginecólogo no debe estar lleno de sentimientos de fatalidad y pesimismo”, agregó.

Tener más referencias a la salud reproductiva de la mujer podría ayudar a la gente a sentirse más cómoda hablando del tema, así como a recordarles la importancia de acudir regularmente a las citas médicas, explicó Bajekal.

“Los ginecólogos y obstetras desempeñan un papel fundamental en la salud y la vida de más de la mitad de la población a lo largo de su vida”, dijo Kate Connors, directora de Relaciones Públicas del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, en un correo electrónico.

“Es estupendo que fenómenos de la cultura pop como la película ‘Barbie’ puedan ayudar a que más gente se entere de lo importante que es la atención ginecobstétrica y, lo que es más importante, a que se sienta más cómoda hablando de recibir esa atención”, añadió.

Si Barbie puede hacerlo, tú también

En una entrevista de julio de 2023, la directora de “Barbie”, Greta Gerwig, dijo a USA Today que la escena era un intento de “dar a las niñas esa sensación de ‘Barbie también lo hace'”.

“Cuando era adolescente, recuerdo crecer y avergonzarme de mi cuerpo, y simplemente sentirme avergonzada de una forma que ni siquiera podría describir. Sentía que todo tenía que estar oculto”, dijo Gerwig.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda una primera visita al ginecobstetra entre los 13 y los 15 años. La prueba de Papanicolaou, un tipo de cribado del cáncer de cuello de útero, se recomienda a partir de los 21 años.

La Dra. Heather Irobunda, ginecobstetra titulada y médica de New York City Health and Hospitals Corporation, recomienda a las que se ponen nerviosas al ver a un ginecólogo que la primera cita sea solo para conocerse. Ella no participó en la investigación.

“Puedes preguntar: ‘¿En qué consiste exactamente un examen ginecológico? ¿Qué vamos a hacer hoy?’. Porque deberíamos ser capaces de responderte a todas esas preguntas”, dijo, “y tú deberías sentirte segura de que sabes lo que le va a pasar a tu cuerpo”.

Irobunda tampoco observó un aumento de las consultas ginecológicas, pero dijo que podría ser posible que las personas que vieron la película al menos recordaran que tal vez deban someterse a una revisión con su médico.

“Creo que [la escena] inicia la conversación; cualquier cosa que inicie la conversación sobre la salud reproductiva tiende a hacer que la gente quiera explorarla e ir y echar un vistazo a lo que deberían hacer con respecto a su propia salud”, dijo Irobunda.

“Cuando [Barbie] se convirtió en humana, pudo tomar las riendas de su propia vida, y lo primero que hizo fue ocuparse de su salud reproductiva, lo cual me parece realmente estupendo”.

