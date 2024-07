CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 523 534 515½ 527¼ +3¼ Dec 547½ 558½ 541 552 +3 Mar 568½ 579½ 562½ 573¼ +3 May 580¾ 591¼ 574¾ 585¼ +3½ Jul 585¼ 594¾ 579½ 588½ +2¾ Sep 594½ 603¾ 589¾ 598 +2½ Dec 609 616½ 604 611½ +2½ Mar 618 624 618 620¾ +3 May 621 +3 Jul 601 +3 Sep 612 +3 Dec 625¾ +3 Mar 635½ +3 May 637¼ +3 Jul 613 +3 Est. sales 87,931. Tue.’s sales 81,590 Tue.’s open int 432,863, up 4,323 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 387¾ 390½ 381 382¾ —6 Dec 404½ 406½ 397¾ 399¾ —5¼ Mar 419½ 421¾ 413½ 415¾ —4½ May 430¼ 432 424½ 427 —4 Jul 438¾ 439½ 432½ 434¾ —3½ Sep 440¾ 442¼ 436¼ 438¼ —3 Dec 447 448¾ 443½ 445¼ —2¾ Mar 457¾ 460 455 456½ —2½ May 465 465 462¼ 463 —2¼ Jul 468½ 470 466¼ 467 —2¼ Sep 449¾ —1 Dec 450¼ 451 447¾ 449 —1¼ Jul 467½ —1¼ Dec 444 444 444 444 — ¾ Est. sales 311,231. Tue.’s sales 289,613 Tue.’s open int 1,597,889, up 8,847 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 326¼ 330¼ 324 326¼ +¼ Dec 318¼ 322¾ 317 319¾ +2¾ Mar 319 +¾ May 321¼ +¾ Jul 327 +¾ Sep 322¾ +¾ Dec 328 +¾ Mar 325 +¾ May 331 +¾ Jul 321¼ +¾ Sep 337 +¾ Est. sales 654. Tue.’s sales 654 Tue.’s open int 5,241 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1027¼ 1048½ 1020½ 1028½ +1¼ Sep 1010 1021¾ 1005¼ 1014½ +3½ Nov 1020¼ 1031 1015 1022½ +1¼ Jan 1036 1047¼ 1032 1039½ +1½ Mar 1051 1061 1047¼ 1054½ +2½ May 1062½ 1074 1061¾ 1068½ +3¾ Jul 1073¼ 1083½ 1072¾ 1079 +4¼ Aug 1071 1081¼ 1071 1077¼ +4¾ Sep 1060¾ 1066 1060¾ 1064¼ +5¾ Nov 1057 1066¾ 1057 1064½ +7 Jan 1070 1076¼ 1070 1076¼ +7¼ Mar 1078½ +7¼ May 1082¾ +7 Jul 1080½ 1088¾ 1080½ 1088¾ +7 Aug 1081¾ +7 Sep 1068¼ +7 Nov 1060¾ 1063¾ 1056¾ 1063¾ +5¾ Jul 1076½ +5¾ Nov 1049¾ +5¾ Est. sales 256,020. Tue.’s sales 235,352 Tue.’s open int 779,994 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.90 43.47 42.67 43.30 +.55 Sep 42.75 43.50 42.55 43.26 +.55 Oct 42.20 42.92 42.07 42.69 +.49 Dec 41.87 42.56 41.77 42.32 +.42 Jan 41.84 42.51 41.76 42.30 +.45 Mar 41.90 42.80 41.83 42.36 +.46 May 41.98 42.67 41.95 42.49 +.48 Jul 42.00 44.05 41.98 42.55 +.50 Aug 42.40 42.59 41.88 42.45 +.51 Sep 42.20 42.30 41.70 42.28 +.50 Oct 41.89 42.05 41.44 41.97 +.48 Dec 41.76 41.96 41.36 41.89 +.49 Jan 41.88 +.48 Mar 41.85 +.46 May 41.72 +.52 Jul 41.59 +.51 Aug 41.32 +.51 Sep 41.34 +.51 Oct 41.21 +.51 Dec 41.36 +.51 Jul 41.25 +.51 Oct 41.24 +.51 Dec 40.98 +.51 Est. sales 178,730. Tue.’s sales 170,030 Tue.’s open int 563,030 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 351.00 355.60 349.20 354.10 +2.10 Sep 329.20 332.70 325.20 327.30 —2.10 Oct 316.80 320.30 313.00 314.10 —2.80 Dec 318.00 321.50 314.40 315.70 —2.30 Jan 318.50 321.90 315.30 316.60 —1.90 Mar 319.60 322.80 316.70 317.90 —1.50 May 322.10 324.60 319.20 320.10 —1.40 Jul 324.70 327.40 322.30 323.10 —1.20 Aug 324.80 327.50 322.90 323.60 —1.00 Sep 324.80 326.80 323.00 323.60 —.90 Oct 323.90 323.90 322.10 322.70 —.70 Dec 326.40 328.50 324.60 325.30 —.50 Jan 327.00 327.00 326.00 326.30 —.20 Mar 328.00 328.00 326.50 326.50 +.10 May 329.00 329.00 327.30 327.30 +.20 Jul 329.00 330.00 329.00 329.20 +.20 Aug 330.00 330.00 329.00 329.00 +.50 Sep 327.40 +1.30 Oct 327.00 327.00 324.70 324.70 +1.90 Dec 326.00 +2.00 Jul 336.00 +2.00 Oct 336.00 +2.00 Dec 339.50 +2.00 Est. sales 184,803. Tue.’s sales 172,902 Tue.’s open int 512,230, up 1,836

