CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 528¾ 529½ 517 524 —7 Dec 554¼ 554¼ 541½ 549 —6¼ Mar 574½ 574¾ 562 570¼ —6 May 584¼ 586¼ 573½ 581¾ —6¼ Jul 589 590¾ 577½ 585¾ —6½ Sep 598¼ 598¼ 587¼ 595½ —6¾ Dec 614½ 614½ 601 609 —6½ Mar 617¾ —6½ May 618 —6½ Jul 598 —6½ Sep 609 —6½ Dec 622¾ —6½ Mar 632½ —6½ May 634¼ —6½ Jul 610 —6½ Est. sales 91,989. Mon.’s sales 87,390 Mon.’s open int 428,540, up 4,671 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 396 396¾ 387¼ 388¾ —7½ Dec 412 412¾ 404 405 —7¼ Mar 426¾ 427¼ 419½ 420¼ —6¾ May 436¾ 437½ 430 431 —6¼ Jul 444 444½ 437½ 438¼ —6¼ Sep 445¼ 445½ 440½ 441¼ —5 Dec 450¼ 451¾ 447¼ 448 —4 Mar 459½ 459¾ 458½ 459 —4 May 464¾ 465¼ 464¾ 465¼ —4 Jul 472¼ 472¼ 468½ 469¼ —3¾ Sep 450¾ —3¼ Dec 451½ 451½ 448½ 450¼ —3 Jul 468¾ —3 Dec 444¾ —3 Est. sales 469,627. Mon.’s sales 343,921 Mon.’s open int 1,589,042, up 893 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 324 330¾ 316½ 326 +2¾ Dec 317 320½ 310 317 +1¾ Mar 318¼ 318¼ 318¼ 318¼ +1¼ May 320½ +1¼ Jul 326¼ +1¼ Sep 322 +1¼ Dec 327¼ +1¼ Mar 324¼ +1¼ May 330¼ +1¼ Jul 320½ +1¼ Sep 336¼ +1¼ Est. sales 620. Mon.’s sales 620 Mon.’s open int 5,319 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1054¾ 1059 1023¾ 1027¼ —27½ Sep 1028¼ 1033 1008½ 1011 —19 Nov 1037¾ 1042 1018¼ 1021¼ —18¼ Jan 1053½ 1057½ 1034¼ 1038 —17 Mar 1066½ 1070¼ 1047¾ 1052 —16¼ May 1079½ 1081 1060¼ 1064¾ —15¼ Jul 1087¾ 1090 1070¾ 1074¾ —15 Aug 1070¼ 1075½ 1069¾ 1072½ —14½ Sep 1059¼ 1059¼ 1057¼ 1058½ —12¾ Nov 1067½ 1067½ 1053½ 1057½ —12¼ Jan 1070 1070 1069 1069 —12½ Mar 1071¼ —12¼ May 1075¾ —12¼ Jul 1080¾ 1081¾ 1080¾ 1081¾ —12¼ Aug 1074¾ —12¼ Sep 1061¼ —13 Nov 1068 1068 1055½ 1058 —13½ Jul 1070¾ —13½ Nov 1044 —13½ Est. sales 353,134. Mon.’s sales 331,681 Mon.’s open int 785,402 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 42.80 43.12 42.03 42.75 —.09 Sep 42.59 42.97 41.92 42.71 +.13 Oct 42.18 42.46 41.42 42.20 +.02 Dec 42.01 42.28 41.14 41.90 —.08 Jan 42.01 42.24 41.17 41.85 —.14 Mar 42.11 42.33 41.27 41.90 —.18 May 42.30 42.47 41.44 42.01 —.24 Jul 42.39 42.56 41.54 42.05 —.29 Aug 42.17 42.17 41.48 41.94 —.28 Sep 41.65 41.83 41.28 41.78 —.23 Oct 41.07 41.55 41.00 41.49 —.24 Dec 41.80 41.80 40.87 41.40 —.20 Jan 41.40 —.19 Mar 41.38 41.39 41.38 41.39 —.20 May 41.20 —.47 Jul 41.08 —.59 Aug 40.81 —.59 Sep 40.83 —.59 Oct 40.70 —.59 Dec 40.85 —.59 Jul 40.74 —.59 Oct 40.73 —.59 Dec 40.47 —.59 Est. sales 364,427. Mon.’s sales 344,087 Mon.’s open int 563,044 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 356.00 357.00 349.30 352.00 —3.50 Sep 335.00 336.00 328.60 329.40 —5.60 Oct 321.90 323.00 315.60 316.90 —5.30 Dec 323.00 324.30 316.90 318.00 —5.50 Jan 323.40 324.30 317.30 318.50 —5.10 Mar 324.60 325.20 318.50 319.40 —5.20 May 327.60 327.60 320.60 321.50 —5.10 Jul 329.30 329.50 323.50 324.30 —5.00 Aug 330.70 331.00 324.00 324.60 —5.10 Sep 330.10 330.10 324.10 324.50 —5.00 Oct 322.80 323.60 322.70 323.40 —4.80 Dec 330.00 330.20 325.00 325.80 —4.40 Jan 327.00 328.40 326.50 326.50 —4.20 Mar 328.00 329.50 326.40 326.40 —3.50 May 329.00 329.00 326.70 327.10 —2.50 Jul 328.80 329.00 328.50 329.00 —2.20 Aug 335.00 337.00 328.50 328.50 —1.70 Sep 336.00 336.00 326.10 326.10 —2.20 Oct 329.00 330.00 320.00 322.80 —3.50 Dec 324.00 —2.90 Jul 334.00 —4.40 Oct 334.00 —4.40 Dec 337.50 —4.40 Est. sales 232,720. Mon.’s sales 220,056 Mon.’s open int 510,394

