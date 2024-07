CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 523½ 532¾ 514¼ 531 +7½ Dec 548 556¾ 539½ 555¼ +6¾ Mar 568½ 577 560¼ 576¼ +7¼ May 579¾ 588¾ 572½ 588 +7 Jul 586 593¼ 578½ 592¼ +5½ Sep 596 602¾ 589 602¼ +4¾ Dec 605¾ 616 604¼ 615½ +4 Mar 624¼ +3½ May 624½ +2¾ Jul 604½ +2¾ Sep 615½ +2¾ Dec 629¼ +2¾ Mar 639 +2¾ May 640¾ +2¾ Jul 616½ +2¾ Est. sales 95,180. Fri.’s sales 85,143 Fri.’s open int 423,869, up 7,239 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 392¾ 397 390 396¼ +1¾ Dec 407½ 413 405½ 412¼ +2¼ Mar 421¾ 427½ 420 427 +2½ May 433¼ 437¾ 430¾ 437¼ +2¼ Jul 439¾ 444¾ 438¼ 444½ +1¾ Sep 442½ 446¼ 441¾ 446¼ +1 Dec 449 452 448½ 452 — ¼ Mar 461¼ 463 460 463 — ½ May 467 469¼ 467 469¼ — ¾ Jul 471 473 471 473 — ¾ Sep 454 +½ Dec 450 453¼ 450 453¼ +¾ Jul 471¾ +¾ Dec 443½ 447¾ 443½ 447¾ +3¼ Est. sales 375,207. Fri.’s sales 342,194 Fri.’s open int 1,588,149 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 322¾ 324¾ 313¼ 323¼ +1 Dec 314½ 318¾ 306¼ 315¼ +3 Mar 317 +2¼ May 319¼ +4¾ Jul 325 +4¾ Sep 320¾ +4¾ Dec 326 +4¾ Mar 323 +4¾ May 329 +4¾ Jul 319¼ +4¾ Sep 335 +4¾ Est. sales 544. Fri.’s sales 544 Fri.’s open int 5,348, up 42 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1073¾ 1073¾ 1030¾ 1054¾ —22¾ Sep 1038½ 1038½ 1008½ 1030 —12 Nov 1044½ 1044½ 1018 1039½ —9 Jan 1061 1061 1034 1055 —9 Mar 1073¾ 1073¾ 1047½ 1068¼ —7¾ May 1082½ 1082½ 1059½ 1080 —6½ Jul 1093 1093 1069¼ 1089¾ —5¼ Aug 1094¼ 1094¼ 1067 1087 —4 Sep 1077½ 1077½ 1053 1071¼ —2½ Nov 1070 1070 1050½ 1069¾ —2 Jan 1071¼ 1081½ 1064 1081½ —1¾ Mar 1065¾ 1083½ 1065¾ 1083½ —1½ May 1070 1088 1070 1088 —1½ Jul 1094 —1¾ Aug 1087 —1¾ Sep 1068 1074¼ 1068 1074¼ —1¾ Nov 1058 1071½ 1058 1071½ —2 Jul 1084¼ —2 Nov 1057½ —2 Est. sales 338,727. Fri.’s sales 311,834 Fri.’s open int 793,917 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 43.70 43.80 41.75 42.84 —.82 Sep 43.09 43.36 41.44 42.58 —.43 Oct 42.56 42.75 41.06 42.18 —.12 Dec 42.05 42.35 40.80 41.98 +.15 Jan 42.04 42.39 40.93 41.99 +.14 Mar 42.16 42.53 41.10 42.08 +.10 May 42.27 42.67 41.31 42.25 +.11 Jul 42.36 42.61 41.41 42.34 +.14 Aug 42.00 42.33 41.49 42.22 +.18 Sep 41.70 42.14 41.20 42.01 +.23 Oct 41.36 41.85 40.89 41.73 +.35 Dec 41.25 41.75 40.76 41.60 +.35 Jan 41.59 +.35 Mar 41.59 +.34 May 41.67 +.33 Jul 41.67 +.33 Aug 41.40 +.33 Sep 41.42 +.33 Oct 41.29 +.33 Dec 41.44 +.33 Jul 41.33 +.33 Oct 41.32 +.33 Dec 41.06 +.33 Est. sales 276,466. Fri.’s sales 249,925 Fri.’s open int 574,253, up 2,075 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 350.90 357.00 347.20 355.50 +2.20 Sep 332.00 335.20 326.90 335.00 +.70 Oct 320.00 322.40 314.80 322.20 —1.00 Dec 321.00 323.70 316.30 323.50 —1.20 Jan 322.70 323.70 317.30 323.60 —1.80 Mar 324.70 324.70 318.90 324.60 —1.90 May 327.10 327.10 321.30 326.60 —2.20 Jul 330.50 330.50 324.70 329.30 —2.70 Aug 332.40 332.40 325.70 329.70 —3.00 Sep 332.30 332.30 325.60 329.50 —3.10 Oct 327.50 328.20 324.60 328.20 —3.30 Dec 329.40 330.60 326.40 330.20 —3.60 Jan 330.70 —3.40 Mar 329.90 —3.00 May 329.60 —2.80 Jul 331.40 331.40 331.20 331.20 —2.50 Aug 330.20 —1.80 Sep 328.30 —1.80 Oct 329.60 329.60 326.30 326.30 —4.60 Dec 330.50 330.50 326.90 326.90 —3.60 Jul 338.40 —3.60 Oct 338.40 —3.60 Dec 341.90 —3.60 Est. sales 204,898. Fri.’s sales 192,199 Fri.’s open int 517,633

