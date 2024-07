CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 537 541¼ 522 523½ —14¼ Dec 561½ 565¾ 546¾ 548½ —14 Mar 580¾ 585½ 567¼ 569 —13¾ May 591¼ 596½ 579¾ 581 —13½ Jul 599¾ 601¾ 584¾ 586¾ —13 Sep 609¼ 611½ 595¾ 597½ —12¼ Dec 623¼ 623¾ 610 611½ —11¾ Mar 633 633 620¾ 620¾ —11½ May 630 630 621¾ 621¾ —11½ Jul 601¾ —11½ Sep 612¾ —11½ Dec 626½ —11½ Mar 636¼ —11½ May 638 —11½ Jul 613¾ —11½ Est. sales 77,461. Thu.’s sales 72,800 Thu.’s open int 416,630, up 986 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 405¾ 406½ 394 394½ —11½ Dec 421 421¾ 409¼ 410 —10¾ Mar 435¼ 436 424¼ 424½ —10¾ May 445¼ 446 434¾ 435 —10½ Jul 452¼ 453¼ 442¼ 442¾ —9¾ Sep 454 454 445 445¼ —8¾ Dec 459 460 451¾ 452¼ —7½ Mar 470 471 463 463½ —7¼ May 471¾ 471¾ 470 470 —7 Jul 478½ 478½ 473¾ 473¾ —6¾ Sep 453½ —6 Dec 459 459¼ 452½ 452½ —6 Jul 473½ 473½ 471 471 —6 Dec 447¼ 447¼ 444½ 444½ —5¼ Est. sales 331,615. Thu.’s sales 312,182 Thu.’s open int 1,589,939 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 331¼ 334¾ 317 322¼ —6¾ Dec 324¾ 330 310 312¼ —10½ Mar 314¾ —10¾ May 314½ —13 Jul 320¼ —13 Sep 316 —13 Dec 321¼ —13 Mar 318¼ —13 May 324¼ —13 Jul 314½ —13 Sep 330¼ —13 Est. sales 635. Thu.’s sales 635 Thu.’s open int 5,306 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1113¼ 1117¼ 1071½ 1077½ —38½ Sep 1068¾ 1075¾ 1038¾ 1042 —32½ Nov 1077¾ 1080½ 1045 1048½ —31 Jan 1092 1094¾ 1061 1064 —29¾ Mar 1100 1104½ 1073 1076 —27½ May 1112 1113¼ 1083¾ 1086½ —25¼ Jul 1117 1121 1092¾ 1095 —24½ Aug 1104¾ 1104¾ 1091 1091 —23½ Sep 1073¾ —22¾ Nov 1093¾ 1095½ 1070¼ 1071¾ —22½ Jan 1093 1093 1083¼ 1083¼ —22½ Mar 1085 —22¾ May 1089½ —22½ Jul 1095¾ —22½ Aug 1088¾ —22½ Sep 1076 —22¼ Nov 1091½ 1091½ 1073½ 1073½ —22¼ Jul 1086¼ —22¼ Nov 1059½ —22¼ Est. sales 245,143. Thu.’s sales 246,300 Thu.’s open int 820,615 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 45.83 46.04 43.55 43.66 —2.15 Sep 45.21 45.41 42.91 43.01 —2.18 Oct 44.56 44.75 42.24 42.30 —2.26 Dec 44.17 44.42 41.79 41.83 —2.34 Jan 44.12 44.30 41.82 41.85 —2.23 Mar 44.10 44.32 41.95 41.98 —2.10 May 44.13 44.34 42.10 42.14 —1.98 Jul 44.09 44.29 42.15 42.20 —1.89 Aug 43.69 43.69 42.00 42.04 —1.80 Sep 43.22 43.22 41.78 41.78 —1.75 Oct 42.84 42.84 41.38 41.38 —1.67 Dec 42.73 42.73 41.22 41.25 —1.63 Jan 41.24 —1.59 Mar 41.25 —1.58 May 41.34 —1.48 Jul 42.43 42.43 41.34 41.34 —1.44 Aug 41.07 —1.44 Sep 41.09 —1.44 Oct 40.96 —1.44 Dec 41.11 —1.44 Jul 41.00 —1.44 Oct 40.99 —1.44 Dec 40.73 —1.44 Est. sales 492,558. Thu.’s sales 232,190 Thu.’s open int 572,178 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 352.40 354.80 349.30 353.30 +.90 Sep 334.30 336.00 329.80 334.30 +.10 Oct 326.60 326.60 320.30 323.20 —3.40 Dec 329.20 329.70 322.10 324.70 —4.50 Jan 329.90 330.10 322.70 325.40 —4.50 Mar 330.70 330.70 324.00 326.50 —4.20 May 332.70 332.70 326.10 328.80 —3.80 Jul 336.50 336.50 329.10 332.00 —3.60 Aug 335.20 335.60 331.00 332.70 —3.40 Sep 335.00 335.00 330.00 332.60 —3.20 Oct 333.70 333.70 330.00 331.50 —2.80 Dec 335.90 335.90 330.60 333.80 —2.50 Jan 336.20 336.20 334.10 334.10 —2.60 Mar 332.90 —2.80 May 332.40 —2.70 Jul 333.70 —2.70 Aug 332.00 —2.60 Sep 330.10 —2.60 Oct 330.90 +.20 Dec 330.50 +.10 Jul 342.00 +.10 Oct 342.00 +.10 Dec 345.50 +.10 Est. sales 209,222. Thu.’s sales 195,777 Thu.’s open int 528,282

