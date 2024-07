CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 530½ 546½ 528 539¼ +8½ Dec 555½ 570¾ 552½ 563½ +8 Mar 575½ 591 573½ 583¾ +7½ May 586¾ 602½ 585¾ 595 +6½ Jul 595 608 593 601 +5½ Sep 606 618 606 612½ +5 Dec 622 632¼ 621 627½ +4½ Mar 637¾ +4 May 639½ +4¾ Jul 619¼ +4¾ Sep 630¼ +4¾ Dec 644 +4¾ Mar 653¾ +4¾ May 655½ +4¾ Jul 631¼ +4¾ Est. sales 111,058. Tue.’s sales 104,057 Tue.’s open int 413,885, up 2,614 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 395¾ 400 395 398 +2¼ Dec 408¾ 413¼ 408¼ 411¾ +3 Mar 421¾ 426 421½ 425 +3 May 431¾ 435½ 431¼ 434¼ +2¾ Jul 439 442½ 438¾ 441½ +2½ Sep 442½ 446¼ 442½ 445½ +2¾ Dec 450 454½ 450 453¾ +2¾ Mar 462¼ 465¼ 462¼ 464½ +2¾ May 470½ +3 Jul 473¼ 475 472¾ 474¼ +2¾ Sep 451½ +1½ Dec 449¾ 451¼ 449¼ 451 +1¾ Jul 466¼ +1¾ Dec 449¾ +¾ Est. sales 343,154. Tue.’s sales 316,417 Tue.’s open int 1,573,324, up 7,011 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 316 332 316 324¾ +12¾ Dec 309¼ 328¾ 309¼ 318 +11 Mar 327¼ 328½ 320½ 320½ +11 May 322½ +11 Jul 328¼ +11 Sep 324 +11 Dec 329¼ +9½ Mar 326¼ +9½ May 332¼ +9½ Jul 339¾ +9 Sep 355½ +9 Est. sales 635. Tue.’s sales 635 Tue.’s open int 5,478, up 44 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1090 1102½ 1090 1097¼ +6¾ Sep 1038 1044¾ 1034½ 1038¼ +½ Nov 1043¼ 1050½ 1038 1041 —2¼ Jan 1059 1065½ 1053½ 1056 —2¾ Mar 1071¾ 1076½ 1065½ 1067 —3½ May 1080¼ 1086¼ 1075¼ 1076 —4¼ Jul 1089¼ 1094 1083 1083¼ —4¾ Aug 1086¼ 1089 1079¾ 1080¾ —4¾ Sep 1066½ 1067 1066 1066 —5 Nov 1071¼ 1075¾ 1063½ 1065 —4½ Jan 1084¾ 1085 1076¼ 1076¼ —5 Mar 1078 —5¼ May 1084½ 1084½ 1082½ 1082½ —5¼ Jul 1089 —5¼ Aug 1082 —9¼ Sep 1069¾ —8¼ Nov 1072¾ 1072¾ 1068½ 1068½ —4¼ Jul 1081¼ —4¼ Nov 1062¾ —4¼ Est. sales 245,952. Tue.’s sales 228,874 Tue.’s open int 836,293, up 2,787 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.65 47.37 46.12 46.21 —.49 Sep 46.19 46.77 45.36 45.42 —.81 Oct 45.38 45.92 44.53 44.57 —.87 Dec 44.88 45.36 43.94 43.99 —.95 Jan 44.64 45.11 43.70 43.76 —.96 Mar 44.53 44.96 43.60 43.67 —.94 May 44.51 44.88 43.58 43.63 —.92 Jul 44.38 44.79 43.52 43.57 —.88 Aug 44.46 44.46 43.35 43.35 —.87 Sep 43.70 43.70 43.08 43.08 —.86 Oct 43.40 43.40 42.62 42.62 —.89 Dec 43.53 43.64 42.48 42.48 —.91 Jan 42.47 —.91 Mar 42.52 —.89 May 42.79 42.79 42.60 42.60 —.79 Jul 42.89 42.89 42.58 42.58 —.64 Aug 42.31 —.64 Sep 42.33 —.64 Oct 42.20 —.64 Dec 42.35 —.69 Jul 42.24 —.69 Oct 42.23 —.69 Dec 41.97 —.69 Est. sales 180,574. Tue.’s sales 169,354 Tue.’s open int 555,058 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 335.60 339.50 333.00 339.10 +3.70 Sep 316.80 319.90 315.00 319.40 +3.40 Oct 308.10 310.90 306.30 310.60 +2.70 Dec 310.50 312.40 307.90 312.10 +2.00 Jan 312.20 312.60 308.30 312.30 +1.10 Mar 314.00 314.60 310.30 313.90 +.60 May 316.90 317.00 313.30 316.40 +.40 Jul 320.20 320.50 317.00 320.00 +.60 Aug 321.20 321.40 318.10 320.80 +.70 Sep 320.90 321.10 317.50 320.60 +.80 Oct 318.40 319.10 317.10 318.90 +.50 Dec 321.50 321.50 318.60 321.10 +.40 Jan 321.40 +.40 Mar 320.40 +.40 May 319.80 +.40 Jul 320.90 +.40 Aug 319.40 +.40 Sep 318.20 +.20 Oct 317.00 Dec 316.90 Jul 328.40 Oct 328.40 Dec 331.90 Est. sales 134,054. Tue.’s sales 126,686 Tue.’s open int 533,069, up 1,320

