CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 531¼ 537½ 525¼ 530¾ —1¾ Dec 555¾ 561¾ 550¼ 555½ —1 Mar 576½ 582¼ 571¼ 576¼ —1¼ May 589¼ 594¾ 584 588½ —1¾ Jul 597½ 602¾ 592 595½ —3 Sep 611 615¼ 605¼ 607½ —3½ Dec 628 631¼ 621½ 623 —3¼ Mar 634¼ 634¾ 633¼ 633¾ —3¾ May 634¾ —5½ Jul 614½ —2¾ Sep 625½ —2¾ Dec 639¼ —2¾ Mar 649 —2¾ May 650¾ —2¾ Jul 626½ —2¾ Est. sales 129,293. Mon.’s sales 121,996 Mon.’s open int 411,271, up 4,865 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 390 398 390 395¾ +5¼ Dec 403¼ 411 403¼ 408¾ +4½ Mar 417¼ 424 417 422 +4¼ May 426¾ 433½ 426¾ 431½ +3¾ Jul 434¾ 440½ 434½ 439 +3½ Sep 439 443½ 438¾ 442¾ +2¾ Dec 448 451¼ 447¼ 451 +2¼ Mar 459¼ 462¼ 458½ 461¾ +2½ May 467½ 468 466¾ 467½ +2½ Jul 469½ 472 469½ 471½ +2¾ Sep 450 +3 Dec 446¾ 449¼ 446½ 449¼ +2 Jul 464½ +2 Dec 445 449 445 449 +1¾ Est. sales 391,469. Mon.’s sales 364,934 Mon.’s open int 1,566,313 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 317 322¾ 310¾ 312 —5¾ Dec 313½ 316½ 306¾ 307 —6¾ Mar 315 315 308¼ 309½ —6 May 311½ —9 Jul 317¼ —9 Sep 313 —9 Dec 319¾ —9 Mar 316¾ —9 May 322¾ —9 Jul 335¾ 335¾ 330¾ 330¾ —9 Sep 346½ —9 Est. sales 441. Mon.’s sales 441 Mon.’s open int 5,434, up 14 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1076¾ 1096½ 1076¾ 1090½ +12½ Sep 1033½ 1047¼ 1031½ 1037¾ +4 Nov 1040 1052 1037¼ 1043¼ +3¼ Jan 1055 1066½ 1053 1058¾ +3¾ Mar 1067¼ 1077¼ 1065¼ 1070½ +3½ May 1078 1087 1075¾ 1080¼ +3 Jul 1086½ 1095 1084 1088 +2¾ Aug 1086 1090 1083¼ 1085½ +3 Sep 1074¾ 1074¾ 1071 1071 +2¾ Nov 1069 1075¼ 1066½ 1069½ +1½ Jan 1081¼ 1085½ 1081 1081¼ +1¾ Mar 1083¼ +1½ May 1092½ 1092½ 1087¾ 1087¾ +1¼ Jul 1094¼ +1 Aug 1091¼ +1½ Sep 1078 +1½ Nov 1076¾ 1077 1072¾ 1072¾ +1 Jul 1085½ +1 Nov 1067 +1 Est. sales 249,648. Mon.’s sales 234,361 Mon.’s open int 833,506, up 3,900 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.48 47.26 46.33 46.70 +.28 Sep 46.08 46.78 45.96 46.23 +.16 Oct 45.36 45.96 45.26 45.44 +.08 Dec 44.91 45.46 44.78 44.94 +.03 Jan 44.62 45.14 44.53 44.72 +.08 Mar 44.55 45.04 44.42 44.61 +.08 May 44.47 44.95 44.37 44.55 +.02 Jul 44.44 44.88 44.30 44.45 —.04 Aug 44.39 44.61 44.18 44.22 —.06 Sep 44.24 44.35 43.92 43.94 —.08 Oct 43.93 44.00 43.49 43.51 —.11 Dec 43.60 43.84 43.35 43.39 —.11 Jan 43.38 —.10 Mar 43.41 —.10 May 43.39 —.10 Jul 43.22 —.10 Aug 42.95 —.10 Sep 42.97 —.10 Oct 42.84 —.10 Dec 43.04 —.10 Jul 42.93 —.10 Oct 42.92 —.10 Dec 42.66 —.10 Est. sales 264,426. Mon.’s sales 247,149 Mon.’s open int 555,355, up 12,965 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 333.80 338.30 332.20 335.40 +1.60 Sep 314.10 317.70 313.00 316.00 +1.90 Oct 306.20 309.10 304.70 307.90 +1.70 Dec 308.30 311.30 306.70 310.10 +1.80 Jan 309.40 312.20 307.90 311.20 +1.90 Mar 311.50 314.20 310.00 313.30 +2.30 May 314.40 317.00 312.90 316.00 +2.20 Jul 317.90 320.50 316.30 319.40 +2.20 Aug 318.50 321.20 317.00 320.10 +2.30 Sep 318.60 320.90 316.80 319.80 +2.20 Oct 317.00 319.20 315.00 318.40 +2.60 Dec 317.10 321.40 317.00 320.70 +2.90 Jan 320.80 321.00 319.40 321.00 +2.80 Mar 320.00 +2.70 May 319.40 +2.70 Jul 320.50 +2.60 Aug 319.00 +2.60 Sep 318.00 +2.40 Oct 317.00 +2.20 Dec 316.90 +2.10 Jul 328.40 +2.10 Oct 328.40 +2.10 Dec 331.90 +2.10 Est. sales 158,586. Mon.’s sales 145,802 Mon.’s open int 531,749, up 4,775

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.