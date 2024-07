CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 551 552½ 531 532½ —18¼ Dec 576 576½ 555 556½ —19¼ Mar 597½ 599¼ 576 577½ —20 May 609 609 589 590¼ —19½ Jul 615¼ 615½ 597¼ 598½ —17¾ Sep 624½ 624½ 610¾ 611 —16¼ Dec 633¾ 634¾ 625¾ 626¼ —14¾ Mar 639 639 635¾ 637½ —13¼ May 640¼ —12¼ Jul 625 625 617¼ 617¼ —11 Sep 628¼ —11 Dec 642 —11 Mar 651¾ —11 May 653½ —11 Jul 629¼ —11 Est. sales 142,510. Fri.’s sales 133,519 Fri.’s open int 406,406, up 3,082 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 403 403 389½ 390½ —11½ Dec 416 416 403¼ 404¼ —10½ Mar 429¼ 429¼ 416½ 417¾ —10¼ May 438½ 438½ 426½ 427¾ —10¼ Jul 446½ 446½ 434½ 435½ —10¼ Sep 447 447¼ 439 440 —7 Dec 452½ 453¾ 447¼ 448¾ —4¼ Mar 459¾ 459¾ 458¼ 459¼ —4 May 467½ 467¾ 464½ 465 —4¼ Jul 470¼ 471¾ 468¼ 468¾ —4½ Sep 447 —3½ Dec 448 450¾ 446¼ 447¼ —2½ Jul 462½ 462½ 462 462½ —2½ Dec 447½ 447½ 447¼ 447¼ —1 Est. sales 556,176. Fri.’s sales 528,535 Fri.’s open int 1,567,621 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 320¼ 321 311¼ 317¾ — ½ Dec 318½ 320½ 311¼ 313¾ —4½ Mar 315¼ 316¼ 315¼ 315½ —5¼ May 320½ —5¾ Jul 326¼ —5¾ Sep 322 —5¾ Dec 328¾ —5¾ Mar 325¾ —5¾ May 331¾ —5¾ Jul 339¾ —5¾ Sep 355½ —5¾ Est. sales 678. Fri.’s sales 678 Fri.’s open int 5,420 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1100 1101 1075¾ 1078 —27 Sep 1048¾ 1056¾ 1032¼ 1033¾ —24¾ Nov 1057 1064 1038½ 1040 —25¼ Jan 1072¾ 1079¼ 1053¼ 1055 —25¾ Mar 1085¼ 1091¼ 1065½ 1067 —25¾ May 1096¼ 1102¼ 1075¾ 1077¼ —26½ Jul 1105¼ 1111½ 1084¼ 1085¼ —28 Aug 1091¼ 1092½ 1082½ 1082½ —26¾ Sep 1074¼ 1074¼ 1068¼ 1068¼ —24 Nov 1080¾ 1088 1065 1068 —22¼ Jan 1089 1089 1079½ 1079½ —21¾ Mar 1091½ 1091½ 1081¾ 1081¾ —20 May 1086½ —19¼ Jul 1093¼ —18¼ Aug 1089¾ —18 Sep 1076½ —18 Nov 1083 1083 1071¼ 1071¾ —15¾ Jul 1084½ —9 Nov 1066 —9 Est. sales 251,360. Fri.’s sales 236,509 Fri.’s open int 829,606, up 10,414 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.65 46.70 45.18 46.42 —.23 Sep 46.19 46.40 44.94 46.07 —.32 Oct 45.50 45.72 44.37 45.36 —.50 Dec 45.33 45.47 44.07 44.91 —.68 Jan 45.32 45.38 44.01 44.64 —.87 Mar 45.15 45.15 44.05 44.53 —.97 May 45.29 45.31 44.12 44.53 —.99 Jul 45.19 45.19 44.15 44.49 —1.01 Aug 44.80 44.82 44.00 44.28 —1.01 Sep 44.50 44.56 43.95 44.02 —1.01 Oct 43.65 44.25 43.58 43.62 —1.04 Dec 43.95 44.11 43.35 43.50 —1.08 Jan 43.48 —1.11 Mar 43.51 —1.11 May 43.49 —1.11 Jul 43.32 —1.11 Aug 43.05 —1.11 Sep 43.07 —1.11 Oct 42.94 —1.11 Dec 43.14 —1.11 Jul 43.03 —1.11 Oct 43.02 —1.11 Dec 42.76 —1.11 Est. sales 198,319. Fri.’s sales 188,287 Fri.’s open int 542,390, up 5,152 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 338.00 338.00 332.80 333.80 —5.00 Sep 319.00 319.50 313.00 314.10 —5.50 Oct 311.00 312.40 305.30 306.20 —5.40 Dec 313.00 315.00 307.30 308.30 —5.80 Jan 314.70 316.20 308.60 309.30 —6.20 Mar 316.90 318.20 310.40 311.00 —6.50 May 319.70 320.90 313.20 313.80 —6.80 Jul 323.10 324.20 316.70 317.20 —6.90 Aug 323.00 323.00 317.50 317.80 —6.60 Sep 322.50 322.50 317.10 317.60 —6.40 Oct 320.00 320.00 315.50 315.80 —6.60 Dec 324.20 324.20 317.40 317.80 —7.00 Jan 318.20 —6.70 Mar 318.50 318.50 317.30 317.30 —6.50 May 318.50 318.50 316.70 316.70 —6.50 Jul 320.20 320.40 317.90 317.90 —6.50 Aug 319.40 319.40 316.40 316.40 —6.10 Sep 315.60 —6.30 Oct 314.80 —6.50 Dec 314.80 —6.60 Jul 326.30 —6.60 Oct 326.30 —6.60 Dec 329.80 —6.60 Est. sales 154,029. Fri.’s sales 146,768 Fri.’s open int 526,974, up 1,118

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.