CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 538 —16¼ Sep 569½ 571½ 550 550¾ —20½ Dec 592½ 594¼ 575 575¾ —19¼ Mar 614 614½ 596 597½ —17¼ May 620¾ 623¾ 607¼ 609¾ —15½ Jul 626½ 629 613¼ 616¼ —14¼ Sep 636 639 624 627¼ —12¾ Dec 647¾ 648 638¼ 641 —11½ Mar 650¾ —10¼ May 652½ —8¾ Jul 628¼ —8¾ Est. sales 121,565. Thu.’s sales 110,103 Thu.’s open int 403,324 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 395¾ 400 395¼ 400 —6¾ Sep 400 404¾ 391 402 +1¾ Dec 410¼ 416½ 403 414¾ +4 Mar 423¾ 430 417½ 428 +3¾ May 434¼ 439¾ 428 438 +3¾ Jul 441¼ 447½ 436½ 445¾ +3½ Sep 443¼ 448½ 439¼ 447 +2¼ Dec 450 455 446 453 +1½ Mar 461¼ 465 457 463¼ +1 May 464½ 469¼ 463 469¼ +¾ Jul 469½ 474¾ 467½ 473¼ +¾ Sep 450½ Dec 447¼ 451 445½ 449¾ Jul 462 465 462 465 Dec 447¼ 449½ 447¼ 448¼ —2 Est. sales 472,657. Thu.’s sales 442,127 Thu.’s open int 1,573,416 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 327 +2 Sep 313 324½ 311¾ 318¼ +4 Dec 317 324¾ 315 318¼ Mar 320¾ —1¼ May 326¼ —2 Jul 332 —2 Sep 327¾ —2 Dec 334½ —2 Mar 331½ —2 May 337½ —2 Jul 345½ —2 Sep 361¼ —2 Est. sales 1,275. Thu.’s sales 1,025 Thu.’s open int 5,563, up 151 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1134½ —8¼ Aug 1117 1119 1102½ 1105 —12 Sep 1064 1068 1053¼ 1058½ —5¼ Nov 1068¾ 1073½ 1059½ 1065¼ —2½ Jan 1083 1088½ 1074¾ 1080¾ —2¼ Mar 1094¼ 1100 1087 1092¾ —1¼ May 1106½ 1110 1098 1103¾ — ¼ Jul 1113¾ 1118¾ 1107¼ 1113¼ Aug 1106½ 1112 1103½ 1109¼ +¼ Sep 1086 1092¼ 1086 1092¼ +2¼ Nov 1085¼ 1094 1081½ 1090¼ +4¾ Jan 1095½ 1104¾ 1093 1101¼ +5½ Mar 1101¾ +5½ May 1098½ 1105¾ 1098 1105¾ +5¼ Jul 1103 1111½ 1102½ 1111½ +5 Aug 1107¾ +7¼ Sep 1094½ +6¼ Nov 1081½ 1087½ 1079¼ 1087½ +6¼ Jul 1093½ +6¼ Nov 1075 +6¼ Est. sales 238,819. Thu.’s sales 224,472 Thu.’s open int 819,192, up 5,530 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.51 47.55 47.51 47.55 +.44 Aug 47.22 47.80 46.56 46.65 —.47 Sep 46.95 47.56 46.30 46.39 —.48 Oct 46.48 47.05 45.77 45.86 —.53 Dec 46.24 46.77 45.50 45.59 —.56 Jan 46.25 46.61 45.42 45.51 —.54 Mar 46.18 46.53 45.41 45.50 —.51 May 46.30 46.40 45.44 45.52 —.51 Jul 46.34 46.34 45.39 45.50 —.51 Aug 45.78 45.78 45.22 45.29 —.49 Sep 45.03 —.48 Oct 44.55 44.76 44.55 44.66 —.44 Dec 44.76 44.76 44.40 44.58 —.44 Jan 44.59 —.43 Mar 44.62 —.42 May 44.60 —.41 Jul 44.43 —.41 Aug 44.16 —.41 Sep 44.18 —.41 Oct 44.05 —.41 Dec 44.25 —.41 Jul 44.14 —.41 Oct 44.13 —.41 Dec 43.87 —.41 Est. sales 193,063. Thu.’s sales 184,439 Thu.’s open int 537,238 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 373.10 373.10 368.50 368.50 —9.90 Aug 342.10 342.80 335.90 338.80 —3.60 Sep 321.80 322.40 318.00 319.60 —2.20 Oct 313.00 313.80 310.10 311.60 —1.40 Dec 315.70 316.40 312.50 314.10 —1.40 Jan 316.80 317.50 313.80 315.50 —1.00 Mar 318.50 319.00 315.40 317.50 —.50 May 321.10 322.00 318.20 320.60 Jul 324.50 325.40 321.60 324.10 +.10 Aug 324.20 325.20 322.30 324.40 +.20 Sep 323.40 324.90 321.70 324.00 +.60 Oct 319.30 323.30 319.30 322.40 +1.50 Dec 321.70 325.60 320.80 324.80 +2.10 Jan 324.90 +2.20 Mar 323.80 +2.10 May 323.20 +2.10 Jul 324.40 +1.90 Aug 322.50 +1.90 Sep 321.90 +1.60 Oct 321.30 +1.30 Dec 321.40 +1.30 Jul 332.90 +1.30 Oct 332.90 +1.30 Dec 336.40 +1.30 Est. sales 186,312. Thu.’s sales 176,189 Thu.’s open int 525,856, up 3,351

