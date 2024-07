CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 563¾ 563¾ 554½ 554½ —7 Sep 582 588½ 572¾ 574 —7 Dec 605½ 611¾ 596½ 598 —6¾ Mar 625¼ 630¼ 617 618¼ —5½ May 635 638½ 627½ 629 —4 Jul 636¾ 642 630¼ 632½ —2¼ Sep 647 649 638¼ 640½ —1¾ Dec 649¾ 655¼ 649¾ 651 —2 Mar 657½ —1¾ May 656 —1¾ Jul 631¾ —1¾ Est. sales 95,887. Tue.’s sales 89,445 Tue.’s open int 402,777 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 402¼ 405 399 403½ +1½ Sep 407¾ 409¾ 404 405½ —2½ Dec 421 423 417½ 419½ —1¾ Mar 435 436½ 431½ 433½ —1½ May 444¾ 446 441 443 —1¾ Jul 452¼ 453¾ 448¾ 450¾ —1¾ Sep 451¾ 452 448¾ 450¾ —1¼ Dec 455¾ 457¼ 452¾ 455¾ — ¾ Mar 466 466¾ 463½ 466½ — ¾ May 470 472½ 470 472½ —1 Jul 476¼ 476¾ 475 476¾ — ½ Sep 454 — ½ Dec 454¾ 455¾ 452¼ 453¼ — ¾ Jul 468½ — ¾ Dec 453½ 453½ 453¼ 453¼ —1 Est. sales 321,543. Tue.’s sales 302,773 Tue.’s open int 1,520,100, up 6,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 311¼ —3¼ Sep 312½ 312½ 307¼ 307¾ —3¼ Dec 317¼ 317¼ 312 313¾ —3 Mar 324¼ —3¼ May 330½ —3¼ Jul 336¼ —3¼ Sep 332 —3¼ Dec 338¾ —3¼ Mar 335¾ —3¼ May 341¾ —3¼ Jul 338½ —3¼ Sep 354¼ —3¼ Est. sales 549. Tue.’s sales 549 Tue.’s open int 5,109, up 86 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1162¼ 1180¼ 1162 1176½ +11½ Aug 1150¼ 1162½ 1146 1157¾ +7½ Sep 1110½ 1122¼ 1107¾ 1117½ +6¾ Nov 1113½ 1126¼ 1110¾ 1121½ +8½ Jan 1127½ 1140¼ 1124¾ 1135½ +9 Mar 1130¼ 1146 1130 1141 +10 May 1137 1152½ 1136¾ 1147¾ +10¼ Jul 1146 1160¼ 1145¼ 1156 +10½ Aug 1154 1154 1149 1151½ +10¾ Sep 1133¼ 1133¼ 1128 1130 +11¼ Nov 1113½ 1126¼ 1111 1122¾ +11½ Jan 1131¾ +11 Mar 1130¾ +10¾ May 1134¼ +11 Jul 1140¼ +11 Aug 1134¼ +11 Sep 1114 +11 Nov 1101¼ 1107 1101¼ 1107 +11 Jul 1113 +11 Nov 1094½ +11 Est. sales 265,259. Tue.’s sales 254,160 Tue.’s open int 786,077, up 10,271 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.24 48.75 47.19 48.60 +1.67 Aug 47.10 48.85 46.81 48.64 +1.60 Sep 47.00 48.64 46.69 48.42 +1.47 Oct 46.76 48.26 46.47 48.06 +1.32 Dec 46.74 48.09 46.41 47.91 +1.19 Jan 46.72 48.04 46.44 47.84 +1.10 Mar 46.70 48.00 46.53 47.77 +1.01 May 46.77 48.02 46.55 47.81 +1.00 Jul 46.80 48.08 46.68 47.83 +.99 Aug 47.21 47.60 47.21 47.60 +.99 Sep 47.15 47.50 46.97 47.31 +.97 Oct 46.95 47.14 46.88 46.93 +.98 Dec 46.31 46.99 46.31 46.85 +.95 Jan 46.86 +.97 Mar 46.87 +.96 May 46.75 +.96 Jul 46.58 +.96 Aug 46.31 +.96 Sep 46.33 +.96 Oct 46.20 +.96 Dec 46.40 +.94 Jul 46.29 +.94 Oct 46.28 +.94 Dec 46.02 +.94 Est. sales 258,412. Tue.’s sales 250,589 Tue.’s open int 557,428 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 369.00 372.20 367.10 370.50 +1.60 Aug 350.30 353.40 348.70 350.10 —.20 Sep 333.60 335.30 331.70 332.50 —.70 Oct 325.80 328.90 325.10 325.90 +.40 Dec 328.70 332.10 327.50 329.20 +.90 Jan 329.30 332.30 328.10 329.50 +.60 Mar 329.90 332.90 329.00 330.00 +.50 May 330.90 334.10 330.50 331.20 +.30 Jul 334.40 336.70 333.10 333.90 +.30 Aug 333.00 335.80 333.00 333.20 +.20 Sep 332.30 334.70 331.40 331.50 +.10 Oct 329.30 331.50 328.40 328.40 +.10 Dec 330.30 333.10 329.60 329.70 +.20 Jan 329.40 +.20 Mar 327.00 +.10 May 325.90 Jul 327.10 Aug 325.30 Sep 325.10 Oct 324.30 —.10 Dec 324.00 Jul 332.00 Oct 332.00 Dec 337.80 Est. sales 181,757. Tue.’s sales 175,597 Tue.’s open int 498,442, up 9,289

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.