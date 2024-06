CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 618¼ 622½ 611 619¼ — ¾ Sep 636½ 638¾ 629 635¼ —2½ Dec 658 661 652¼ 657½ —3¼ Mar 674¾ 677¾ 670 673¾ —3¾ May 682¾ 686 678½ 681 —5¼ Jul 680½ 682¾ 676½ 677¾ —5¾ Sep 685¼ 687½ 681½ 682 —6 Dec 692 695¾ 692 693½ —3 Est. sales 78,886. Thu.’s sales 170,208 Thu.’s open int 396,840, up 3,606 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 458 459½ 455 457 —1½ Sep 463 465¼ 459½ 463½ Dec 475½ 478 472½ 476¾ +¾ Mar 485¾ 488 483 487¼ +1 May 492¾ 494¾ 490 494 +½ Jul 498¾ 500 496 499¼ Sep 481 481 480 481 —1¼ Dec 482½ 484½ 481¼ 483¾ +½ Mar 492½ 494 492½ 494 +1¼ May 498½ 498½ 498½ 498½ — ¼ Jul 502¾ 503 502¾ 503 — ¼ Dec 476 476 476 476 +1¼ Est. sales 188,997. Thu.’s sales 607,585 Thu.’s open int 1,597,543, up 9,773 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 330¾ 335¼ 330¾ 333¾ +5¼ Sep 335¾ 337¾ 335½ 336 +3½ Dec 348¼ 350¾ 346 346 Est. sales 284. Thu.’s sales 1,160 Thu.’s open int 4,032, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1188¾ 1189 1181 1187¼ —2¼ Aug 1177¼ 1177½ 1170 1175½ —2¾ Sep 1155½ 1156½ 1148¾ 1153½ —4 Nov 1160 1160 1151¼ 1155½ —4¾ Jan 1169 1170½ 1162½ 1167 —4 Mar 1169¼ 1169¾ 1162¾ 1168¼ —2 May 1173¼ 1173¼ 1166½ 1172½ —1½ Jul 1177¾ 1178¼ 1172½ 1178 —1¾ Aug 1166¾ 1166¾ 1166¾ 1166¾ —5¾ Nov 1138½ 1140¾ 1135 1139¾ —1¼ Jul 1155 1155 1155 1155 —1½ Est. sales 140,254. Thu.’s sales 340,434 Thu.’s open int 812,186, up 5,551 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.86 43.97 43.47 43.75 —.11 Aug 44.08 44.19 43.72 43.99 —.09 Sep 44.12 44.24 43.78 44.04 —.08 Oct 44.01 44.17 43.70 43.95 —.06 Dec 44.16 44.32 43.85 44.06 —.10 Jan 44.20 44.43 43.99 44.18 —.10 Mar 44.27 44.49 44.13 44.31 —.11 May 44.64 44.64 44.28 44.39 —.17 Jul 44.74 44.75 44.41 44.41 —.26 Sep 44.00 44.00 44.00 44.00 —.21 Dec 43.58 43.58 43.41 43.41 —.39 Jul 43.68 43.68 43.68 43.68 —.11 Est. sales 62,925. Thu.’s sales 183,531 Thu.’s open int 568,800, up 2,843 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 368.10 371.00 365.30 369.80 +1.50 Aug 357.00 358.70 353.90 357.70 +.20 Sep 352.50 353.00 349.00 352.10 —.60 Oct 351.90 352.00 348.40 351.10 —1.30 Dec 356.70 356.90 353.00 355.50 —1.70 Jan 356.60 357.00 353.80 356.10 —1.50 Mar 355.10 355.40 352.60 355.10 —1.10 May 353.40 354.60 352.10 354.10 —1.30 Jul 355.20 355.80 353.60 355.20 —1.30 Aug 352.30 352.30 352.30 352.30 —2.90 Est. sales 104,178. Thu.’s sales 222,101 Thu.’s open int 500,684, up 17,221

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.