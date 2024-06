CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 539¾ 552¾ 538 541¼ — ½ Sep 559 572½ 556¾ 560½ Dec 582¼ 594¾ 579 583 +¼ Mar 597½ 611¾ 596¼ 601 +½ May 607¼ 621¼ 607 611¼ Jul 611¾ 625 611¼ 615½ — ¾ Sep 625 633½ 621½ 624¾ Dec 636 642¾ 633¾ 636 — ¼ Mar 643 — ¼ May 641¾ Jul 618¾ +1¼ Est. sales 169,908. Tue.’s sales 160,775 Tue.’s open int 401,751, up 2,852 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 425 430 418¾ 420 —5½ Sep 431½ 436 424¼ 425½ —6¼ Dec 441¾ 447 435½ 436½ —6½ Mar 454 458 447¼ 448¼ —5¾ May 462¼ 466 456 457 —5¼ Jul 468¼ 472¼ 462½ 463½ —5 Sep 457¾ 461¼ 454¼ 454½ —4¼ Dec 460¼ 464 456¼ 456½ —4½ Mar 470¾ 473¼ 467¾ 467¾ —4¼ May 474¾ —4 Jul 485¼ 485¼ 479¾ 479¾ —4 Sep 455¾ —3½ Dec 455¾ 458 454¼ 454½ —3¼ Jul 467¾ —3 Dec 458½ 458½ 453¾ 456 —4 Est. sales 585,713. Tue.’s sales 532,903 Tue.’s open int 1,519,023 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 305¼ 306½ 291½ 294½ —10¼ Sep 310½ 316 300¼ 303¾ —10¼ Dec 316¾ 321¾ 308¾ 312½ —2¾ Mar 321½ —2¾ May 327¾ —2¾ Jul 333½ —2¾ Sep 329¼ —2¾ Dec 336 —2¾ Mar 333 —2¾ May 339 —2¾ Jul 335¾ —1¾ Sep 351½ —1¾ Est. sales 881. Tue.’s sales 881 Tue.’s open int 5,023 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1163 1177½ 1160 1162¾ — ½ Aug 1145¼ 1157¾ 1140 1142¼ —3¼ Sep 1111½ 1120¼ 1104½ 1107¼ —4½ Nov 1111¼ 1119½ 1103 1107 —4½ Jan 1123¾ 1131¼ 1115¾ 1119¾ —3¾ Mar 1129¼ 1136½ 1122 1125¼ —3¾ May 1135¾ 1142¾ 1129½ 1132¼ —3¼ Jul 1142½ 1149 1137 1139½ —3¼ Aug 1132 1133¼ 1132 1133¼ —3½ Sep 1108¾ 1110¼ 1108¾ 1110¼ —3½ Nov 1105½ 1110¼ 1100 1101¾ —3½ Jan 1111¾ —3¼ Mar 1110 1111 1110 1111 —3¼ May 1113¾ —4 Jul 1119¼ —4¼ Aug 1113¼ —4¼ Sep 1093 —4 Nov 1086 —4 Jul 1092 —4 Nov 1080 1080 1073½ 1073½ —8¾ Est. sales 354,754. Tue.’s sales 320,313 Tue.’s open int 758,183 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 42.80 43.71 42.75 43.45 +.69 Aug 43.06 44.03 43.01 43.72 +.69 Sep 43.04 44.05 43.00 43.75 +.73 Oct 42.85 43.87 42.79 43.60 +.80 Dec 42.87 43.92 42.79 43.65 +.83 Jan 42.96 43.98 42.91 43.72 +.79 Mar 43.28 44.17 43.18 43.93 +.77 May 43.40 44.39 43.40 44.17 +.77 Jul 43.60 44.60 43.60 44.33 +.73 Aug 44.17 +.71 Sep 43.53 44.06 43.53 43.92 +.70 Oct 43.53 +.71 Dec 43.56 43.56 43.41 43.41 +.67 Jan 43.42 +.66 Mar 43.44 +.66 May 43.37 +.66 Jul 43.36 +.66 Aug 43.09 +.66 Sep 43.11 +.66 Oct 42.98 +.66 Dec 43.20 +.66 Jul 43.09 +.66 Oct 43.08 +.66 Dec 42.82 +.66 Est. sales 321,531. Tue.’s sales 298,624 Tue.’s open int 580,102, up 9,573 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 365.30 372.90 360.00 360.90 —4.40 Aug 351.50 356.90 346.50 347.00 —5.10 Sep 343.10 347.70 338.70 339.40 —4.60 Oct 338.90 342.20 334.50 335.10 —4.20 Dec 342.00 345.60 337.60 338.40 —4.30 Jan 343.50 345.60 338.30 338.70 —4.40 Mar 342.40 345.10 338.00 338.40 —4.30 May 342.90 345.50 338.40 338.60 —4.30 Jul 346.50 347.10 340.60 340.80 —4.10 Aug 344.00 344.00 339.90 340.10 —4.00 Sep 339.30 341.10 338.40 338.40 —3.70 Oct 336.00 336.00 335.40 335.40 —3.50 Dec 339.10 339.10 336.80 337.00 —3.00 Jan 336.70 —2.50 Mar 334.40 —2.50 May 334.20 —2.50 Jul 335.40 —2.60 Aug 332.50 —2.60 Sep 332.70 —2.60 Oct 332.30 —2.60 Dec 331.90 —2.70 Jul 332.40 —2.70 Oct 332.40 —2.70 Dec 338.10 —1.60 Est. sales 316,147. Tue.’s sales 296,954 Tue.’s open int 498,454

