CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 626 627 606¼ 607½ —20 Sep 648¼ 648¼ 629½ 630¾ —18½ Dec 674 675 657½ 659 —17¾ Mar 695 695 678¾ 680 —17½ May 702 704¾ 688¼ 689¾ —17 Jul 698 700½ 686 686¾ —14¾ Sep 700 703 690¾ 691¼ —12¾ Dec 709¼ 709¼ 700 700¼ —10½ Mar 710 710 704 704 —9¼ May 703¾ 703¾ 701 701 —6¼ Jul 680 680 676¼ 676¼ —5 Est. sales 280,935. Fri.’s sales 256,119 Fri.’s open int 413,364 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 448¾ 452¾ 447¾ 451¾ +3 Sep 454¾ 458 454¼ 456¼ +1½ Dec 467 470½ 466¾ 468¼ +1 Mar 479½ 482½ 479 480¼ +¾ May 487½ 490 486½ 488¼ +1 Jul 492½ 495½ 492¼ 494½ +1¾ Sep 477¼ 479¾ 477 478¾ +¾ Dec 478¼ 482 478 480 +½ Mar 491¼ 491¼ 489½ 489¾ +¼ May 496 +¼ Jul 501¾ 501¾ 500½ 500½ Sep 472¼ Dec 472 472½ 470¼ 471 Jul 482¾ Dec 467¾ Est. sales 498,516. Fri.’s sales 431,954 Fri.’s open int 1,632,284 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 349½ 349½ 333 333½ —14½ Sep 354¼ 356 342¾ 343¼ —12¼ Dec 368 369¼ 356¾ 358½ —8¼ Mar 368½ —5¾ May 374½ —5¾ Jul 379¼ —5¾ Sep 391 —5¾ Dec 397¾ —5¾ Mar 394¾ —5¾ May 400¾ —5¾ Jul 364 —5¾ Sep 379¾ —5¾ Est. sales 610. Fri.’s sales 610 Fri.’s open int 3,973 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1179¼ 1190¾ 1175½ 1188¼ +9 Aug 1178 1186½ 1173¾ 1182¾ +6 Sep 1156¾ 1162½ 1151½ 1158¼ +2¾ Nov 1159 1163¼ 1152½ 1158¾ +1 Jan 1170¾ 1176 1166¼ 1171¾ +½ Mar 1173¼ 1177¼ 1167¾ 1173 May 1176¼ 1181¼ 1172¼ 1177¾ +½ Jul 1184 1185½ 1177½ 1183¼ Aug 1177½ 1177¾ 1177½ 1177¾ +¼ Sep 1155¼ +¼ Nov 1147½ 1150 1142 1146½ Jan 1155¼ Mar 1154¼ May 1157¼ Jul 1163 Aug 1157 Sep 1135¾ Nov 1127¼ — ½ Jul 1127½ — ½ Nov 1091¼ — ½ Est. sales 343,009. Fri.’s sales 308,548 Fri.’s open int 835,432 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.60 43.91 43.11 43.66 +.03 Aug 43.82 44.11 43.37 43.90 +.03 Sep 43.91 44.22 43.47 43.94 —.02 Oct 43.94 44.24 43.50 43.90 —.09 Dec 44.17 44.50 43.72 44.09 —.14 Jan 44.35 44.66 43.93 44.26 —.17 Mar 44.54 44.86 44.18 44.47 —.19 May 44.82 45.09 44.39 44.67 —.23 Jul 45.01 45.27 44.57 44.83 —.27 Aug 44.74 44.74 44.50 44.66 —.30 Sep 44.50 44.50 44.25 44.41 —.30 Oct 44.15 44.26 44.07 44.07 —.32 Dec 44.22 44.22 44.02 44.02 —.31 Jan 44.03 —.31 Mar 44.05 —.31 May 43.98 —.31 Jul 43.89 —.31 Aug 43.62 —.31 Sep 43.64 —.31 Oct 43.51 —.31 Dec 43.73 —.31 Jul 43.62 —.31 Oct 43.61 —.31 Dec 43.35 —.31 Est. sales 149,691. Fri.’s sales 134,666 Fri.’s open int 573,082 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 360.50 369.20 360.10 368.00 +7.30 Aug 355.00 360.60 354.20 359.40 +4.50 Sep 351.80 356.80 351.20 355.30 +3.30 Oct 351.40 355.90 350.70 354.40 +3.00 Dec 355.40 359.80 354.60 358.60 +3.10 Jan 356.10 360.50 355.40 359.20 +2.80 Mar 355.50 359.30 354.70 358.10 +2.60 May 354.60 358.80 354.40 357.80 +2.70 Jul 356.50 359.90 356.30 359.10 +2.50 Aug 355.40 358.20 355.40 357.90 +2.60 Sep 353.60 356.20 353.60 356.10 +2.80 Oct 353.80 +2.90 Dec 352.80 355.80 352.80 355.80 +3.00 Jan 355.90 +3.00 Mar 353.50 +3.00 May 354.00 +2.90 Jul 355.20 +2.90 Aug 353.40 +2.90 Sep 353.70 +2.80 Oct 353.50 +2.70 Dec 353.30 +2.70 Jul 353.80 +2.70 Oct 353.80 +2.70 Dec 356.70 +2.70 Est. sales 216,965. Fri.’s sales 195,967 Fri.’s open int 464,355

