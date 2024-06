CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 639½ 639½ 618¼ 627½ —12 Sep 661¾ 661¾ 642¼ 649¼ —12½ Dec 688 688¼ 670¼ 676¾ —11¼ Mar 707 707½ 691 697½ —10¼ May 715¼ 715¼ 700½ 706¾ —9¾ Jul 710 710 696¼ 701½ —10 Sep 711¼ 711¼ 700 704 —9½ Dec 721 721 708½ 710¾ —9¾ Mar 716½ 716½ 713¼ 713¼ —9¼ May 707¼ —7¼ Jul 688½ 688½ 681¼ 681¼ —7¼ Est. sales 170,741. Thu.’s sales 160,564 Thu.’s open int 429,137 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 452 454¼ 444¼ 448¾ —3¼ Sep 457¾ 460 450¾ 454¾ —3 Dec 469½ 471¾ 463 467¼ —2¼ Mar 481½ 483¼ 475¼ 479½ —2 May 489 490½ 483 487¼ —1¾ Jul 493¼ 495½ 488½ 492¾ —1½ Sep 479½ 479¾ 474 478 —1½ Dec 479¼ 481¾ 475¾ 479½ —1¼ Mar 490½ 490½ 486¼ 489½ —1 May 495¾ —1 Jul 500¼ 500½ 500¼ 500½ — ¾ Sep 472¼ Dec 471¾ 471¾ 467¾ 471 — ¼ Jul 482¾ — ¼ Dec 467¾ Est. sales 510,174. Thu.’s sales 469,139 Thu.’s open int 1,654,894 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 358½ 359¾ 347¼ 348 —11 Sep 365¼ 366½ 355 355½ —9½ Dec 370¼ 372 365¾ 366¾ —7¼ Mar 374¼ —3½ May 380¼ —3½ Jul 385 —3½ Sep 396¾ —3½ Dec 403½ —3½ Mar 400½ —3½ May 406½ —3½ Jul 369¾ —3½ Sep 385½ —3½ Est. sales 745. Thu.’s sales 745 Thu.’s open int 4,017 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1200½ 1202½ 1174¼ 1179¼ —20¾ Aug 1194 1195¾ 1170¾ 1176¾ —16¾ Sep 1168½ 1169¾ 1149 1155½ —12 Nov 1168 1169¾ 1151¼ 1157¾ —9¼ Jan 1181½ 1183 1165¼ 1171¼ —9½ Mar 1182¼ 1184½ 1168¼ 1173 —9¼ May 1186¼ 1188½ 1173 1177¼ —9¼ Jul 1189¾ 1193¼ 1178½ 1183¼ —8 Aug 1177½ —7½ Sep 1155 —6¼ Nov 1151¼ 1153¾ 1142 1146½ —5¾ Jan 1155¼ —5½ Mar 1154¼ —5¼ May 1157¼ —5 Jul 1163 —4¾ Aug 1157 —4¾ Sep 1135¾ —4¾ Nov 1126½ 1127¾ 1126½ 1127¾ —2 Jul 1128 —2 Nov 1091¾ —2 Est. sales 331,970. Thu.’s sales 308,187 Thu.’s open int 849,647, up 2,109 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 44.35 44.45 43.50 43.63 —.72 Aug 44.59 44.67 43.75 43.87 —.71 Sep 44.69 44.78 43.86 43.96 —.72 Oct 44.71 44.81 43.88 43.99 —.72 Dec 44.95 45.06 44.11 44.23 —.72 Jan 45.12 45.20 44.30 44.43 —.70 Mar 45.36 45.36 44.55 44.66 —.66 May 45.55 45.55 44.82 44.90 —.64 Jul 45.25 45.55 45.01 45.10 —.61 Aug 45.30 45.30 44.96 44.96 —.59 Sep 45.15 45.15 44.71 44.71 —.57 Oct 44.39 —.54 Dec 44.33 —.54 Jan 44.34 —.54 Mar 44.36 —.54 May 44.29 —.54 Jul 44.20 —.54 Aug 43.93 —.54 Sep 43.95 —.54 Oct 43.82 —.54 Dec 44.04 —.54 Jul 43.93 —.54 Oct 43.92 —.54 Dec 43.66 —.54 Est. sales 157,664. Thu.’s sales 148,199 Thu.’s open int 574,989 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 362.80 364.00 354.70 360.70 —2.10 Aug 358.00 359.00 350.70 354.90 —2.60 Sep 355.00 355.80 348.50 352.00 —2.30 Oct 353.00 354.60 347.80 351.40 —1.60 Dec 357.30 358.20 351.70 355.50 —1.00 Jan 358.00 359.20 352.90 356.40 —1.20 Mar 356.90 358.00 352.20 355.50 —.90 May 357.10 357.10 351.70 355.10 —.60 Jul 358.70 358.70 353.20 356.60 —.40 Aug 353.20 355.30 353.00 355.30 —.20 Sep 351.50 353.50 351.50 353.30 —.30 Oct 350.90 —.20 Dec 351.40 352.80 351.30 352.80 —.10 Jan 352.90 +.30 Mar 350.50 +.20 May 351.10 +.20 Jul 353.70 353.70 352.30 352.30 +.20 Aug 350.50 +.20 Sep 350.90 +.10 Oct 350.80 Dec 350.60 —.20 Jul 351.10 —.20 Oct 351.10 —.20 Dec 354.00 —.20 Est. sales 148,890. Thu.’s sales 139,765 Thu.’s open int 466,543

