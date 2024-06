CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 659¼ 664¼ 642¾ 646¾ —11½ Sep 680½ 685½ 664½ 668½ —11½ Dec 706¼ 711 691 695 —10¾ Mar 724¼ 729¼ 710¼ 714¾ —9½ May 731½ 735¾ 718¼ 722¾ —8¼ Jul 726 730¾ 715¾ 718¾ —8¼ Sep 731½ 731½ 718½ 720¾ —8¼ Dec 735¾ 736¾ 725 727½ —7½ Mar 731½ 731½ 729¼ 729¼ —7 May 721¼ —7 Jul 699 699 695¼ 695¼ —7 Est. sales 166,210. Tue.’s sales 157,886 Tue.’s open int 434,569 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 442½ 444¼ 438¼ 439¼ —3¼ Sep 448¾ 450¾ 445 445¾ —2½ Dec 462¼ 464¼ 458½ 459 —3 Mar 474¾ 476½ 471½ 472 —2¾ May 482½ 484 479¼ 479¾ —2¾ Jul 488 489¾ 485 485¼ —3 Sep 474¾ 475 471½ 472 —3 Dec 477 478¼ 473¼ 473¾ —3¾ Mar 484 484 483¾ 483¾ —3¾ May 490¼ 490¼ 490 490 —3½ Jul 494¾ —3½ Sep 468 —2½ Dec 470¼ 470¼ 467 467 —2½ Jul 478¾ —2½ Dec 463¾ —1¾ Est. sales 433,780. Tue.’s sales 400,110 Tue.’s open int 1,635,740, up 10,451 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 366½ 373 352¼ 352½ —13 Sep 371¾ 372½ 357¾ 358 —13½ Dec 374¾ 375¼ 364¼ 364¾ —9 Mar 368½ —7¾ May 374½ —7¾ Jul 379¼ —7¾ Sep 391 —7¾ Dec 397¾ —7¾ Mar 394¾ —7¾ May 400¾ —7¾ Jul 364 —7¾ Sep 379¾ —7¾ Est. sales 819. Tue.’s sales 819 Tue.’s open int 4,422 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1180¼ 1191¾ 1175¼ 1177¼ —1¾ Aug 1177½ 1188¼ 1172¼ 1174¼ —3¼ Sep 1154½ 1163½ 1148¼ 1150¼ —4¼ Nov 1157 1164¾ 1148¼ 1150½ —5½ Jan 1170¾ 1178½ 1162¾ 1165 —5¼ Mar 1174 1180¾ 1165 1167½ —5 May 1177¾ 1184¼ 1170 1172½ —5 Jul 1185¾ 1190½ 1176 1178½ —4¾ Aug 1173¼ —4¼ Sep 1151½ —4¼ Nov 1149¼ 1154½ 1141¾ 1142½ —5¼ Jan 1151 —5½ Mar 1150 —5½ May 1152½ —5½ Jul 1158¼ —5¾ Aug 1152¼ —5¾ Sep 1131 —5¾ Nov 1122¾ —5½ Jul 1123 —5¼ Nov 1086¾ —5¼ Est. sales 316,146. Tue.’s sales 283,650 Tue.’s open int 835,855, up 10,476 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.63 43.93 43.03 43.13 —.49 Aug 43.87 44.16 43.29 43.38 —.47 Sep 43.97 44.28 43.41 43.49 —.49 Oct 44.03 44.29 43.46 43.51 —.50 Dec 44.28 44.55 43.70 43.76 —.50 Jan 44.46 44.71 43.90 43.98 —.45 Mar 44.67 44.85 44.14 44.23 —.40 May 44.97 45.10 44.39 44.49 —.40 Jul 45.15 45.24 44.60 44.69 —.38 Aug 44.50 44.56 44.50 44.56 —.40 Sep 44.50 44.50 44.32 44.32 —.40 Oct 44.05 44.05 44.00 44.00 —.39 Dec 44.08 44.08 43.92 43.92 —.32 Jan 43.93 —.32 Mar 43.95 —.32 May 43.88 —.32 Jul 43.79 —.32 Aug 43.52 —.32 Sep 43.54 —.32 Oct 43.41 —.32 Dec 43.63 —.32 Jul 43.52 —.32 Oct 43.51 —.32 Dec 43.25 —.32 Est. sales 154,898. Tue.’s sales 146,111 Tue.’s open int 570,856, up 1,447 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 355.50 365.50 355.00 359.50 +4.40 Aug 351.70 359.50 351.00 354.60 +3.40 Sep 349.60 356.20 349.00 351.70 +2.50 Oct 349.10 355.00 348.30 350.50 +1.60 Dec 352.90 358.60 351.60 354.20 +1.60 Jan 354.00 359.40 352.80 355.30 +1.40 Mar 353.50 358.00 351.90 354.30 +.90 May 354.60 357.10 352.00 353.90 +.80 Jul 355.80 356.80 353.30 355.40 +.90 Aug 352.40 354.10 352.40 354.10 +1.00 Sep 352.10 352.10 351.00 352.10 +1.20 Oct 349.40 +1.50 Dec 352.90 352.90 351.00 351.00 +.10 Jan 350.70 —.20 Mar 348.90 —.20 May 349.40 —.20 Jul 350.60 —.20 Aug 348.80 Sep 349.40 +.20 Oct 349.70 —.20 Dec 350.60 —.10 Jul 351.10 —.10 Oct 351.10 —.10 Dec 354.00 —.10 Est. sales 173,313. Tue.’s sales 159,058 Tue.’s open int 475,793

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.