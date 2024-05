1RebornCoffe 3.39 +1.97 Up138.7 2AEyeArs 2.58 +1.44 Up126.3 3XBPEuro 3.84 +1.72 Up 81.1 4Novavax 8.88 +3.95 Up 80.1 5PopCultrs 2.86…

1RebornCoffe 3.39 +1.97 Up138.7 2AEyeArs 2.58 +1.44 Up126.3 3XBPEuro 3.84 +1.72 Up 81.1 4Novavax 8.88 +3.95 Up 80.1 5PopCultrs 2.86 +1.26 Up 78.8 6NuZeeInc 2.44 +.98 Up 66.6 7SezzleIncn 83.74 +33.26 Up 65.9 8Innodata 10.78 +4.06 Up 60.4 9FitellCorpn 12.37 +4.65 Up 60.2 10ConsCldSel 19.11 +6.90 Up 56.5 11MMTec 3.70 +1.32 Up 55.5 12Perficient 73.60 +25.49 Up 53.0 13CareDxh 14.83 +5.11 Up 52.6 14iTeosTher 17.44 +5.78 Up 49.6 15AlphaTcGpn 4.84 +1.58 Up 48.5 16GoldnSunArs 4.33 +1.40 Up 47.8 17MullenAutors 6.09 +1.93 Up 46.2 18Solowinn 19.14 +6.04 Up 46.1 19SensusHealth 5.29 +1.64 Up 44.9 20NRXPharrs 3.04 +.94 Up 44.8 21OriginAgrh 4.80 +1.44 Up 42.9 22ChildrnPlace 10.99 +3.21 Up 41.3 23LocafyLtd 3.56 +1.04 Up 41.1 24Embecta 14.24 +4.09 Up 40.3 25BlueBirdCp 48.74 +13.34 Up 37.7 DOWNS Name LastChgPct. 1LyraTherap .37 —3.66 Off 90.7 2MacroGenics 3.31 —12.36 Off 78.9 3EmcoreCorprs 1.05 —1.60 Off 60.4 4TreaceMd 4.38 —6.62 Off 60.2 5CytomXTher 1.98 —2.45 Off 55.3 6RaptThera 4.33 —4.00 Off 48.0 7Cerence 5.35 —4.80 Off 47.3 8HeliusMedrs 1.63 —1.24 Off 43.2 9iHrtMedia 1.30 — .95 Off 42.2 10RevivaPhar 1.87 —1.33 Off 41.6 11Cardlytics 8.81 —6.07 Off 40.8 12MetaMatrs 2.05 —1.30 Off 38.8 13EyePtPh 12.09 —7.65 Off 38.8 14NWTNInc 3.70 —2.30 Off 38.3 15Neuropace 8.50 —5.14 Off 37.7 16Neuronetcs 2.51 —1.30 Off 34.1 17BeneficntArs 4.68 —2.14 Off 31.4 18SummtWirs 3.18 —1.43 Off 31.0 19TripAdvisor 18.18 —7.61 Off 29.5 20ForwardAir 15.44 —6.34 Off 29.1 21IntegrMedrs 2.20 — .89 Off 28.8 22YmAbsTher 12.28 —4.87 Off 28.4 23Roadzen 3.22 —1.27 Off 28.3 24AERWINSrs 2.62 —1.03 Off 28.2 25SanaBiotch 7.56 —2.88 Off 27.6 —————————

