1ChknSouppf 3.36 +2.21 Up192.2 2CytomXTher 4.43 +2.84 Up178.6 3EliemTher 10.16 +6.18 Up155.2 4SafeGreenrs 5.54 +2.60 Up 88.4 5GeneDxA 19.66 +8.58…

1ChknSouppf 3.36 +2.21 Up192.2 2CytomXTher 4.43 +2.84 Up178.6 3EliemTher 10.16 +6.18 Up155.2 4SafeGreenrs 5.54 +2.60 Up 88.4 5GeneDxA 19.66 +8.58 Up 77.4 6DecipheraPh 25.38 +10.73 Up73.2 7SYLATch 3.18 +1.24 Up 63.9 8BeneficntArs 6.82 +2.60 Up 61.6 9Enovix 10.09 +3.63 Up 56.2 10CueBiophar 2.13 +.77 Up 56.0 11LunaInnovh 3.06 +1.07 Up 53.8 12AGBAGr 3.26 +1.12 Up 52.3 13Codexis 3.92 +1.26 Up 47.4 14OffPrpIncTr 2.87 +.86 Up 42.8 15XBPEuro 2.12 +.62 Up 41.3 16CandelThr 9.02 +2.63 Up 41.2 17AbeonaTh 4.60 +1.34 Up 41.1 18MINDTechrs 5.80 +1.65 Up 39.8 19TransMdGp 127.99 +35.91 Up39.0 20JanuxTher 64.78 +17.39 Up 36.7 21ChknSoup25 4.56 +1.21 Up 36.1 22Ardelyx 8.72 +2.30 Up 35.8 23Pulmonx 9.82 +2.54 Up 34.9 24PoseidaTher 2.87 +.74 Up 34.7 25TPICos 3.74 +.96 Up 34.5 DOWNS Name LastChgPct. 1MobileHltAn 3.39 —20.60 Off 85.9 2CleavrLeave 1.70 —2.41 Off 58.6 3SproutSocl 28.82 —22.57 Off 43.9 4mFIntln 1.34 — .99 Off 42.5 5XpelInc 32.07 —22.67 Off 41.4 6NRXPharrs 2.10 —1.44 Off 40.7 7NatureWoodn 2.100 —2.05 Off 40.6 8Plutonian 6.01 —3.74 Off 38.3 9CVRx 9.22 —5.47 Off 37.2 10HeliusMedrs 2.87 —1.63 Off 36.2 11BonNatLifers 2.83 —1.44 Off 33.8 12YYGrpAn 1.95 — .99 Off 33.7 13ZappElectrs 1.91 — .95 Off 33.2 14CyclacelPhpf 6.26 —2.89 Off 31.6 15TFFPharrs 2.03 — .89 Off 30.5 16LocafyLtd 2.53 —1.02 Off 28.7 17VirpaxPhrrs 2.24 — .86 Off 27.7 18Accuray 1.62 — .57 Off 26.0 19AileronTh 3.76 —1.24 Off 24.8 20Astec 32.38 —10.26 Off 24.1 21Freshwrks 14.03 —4.41 Off 23.9 22JanOneInc 3.90 —1.20 Off 23.5 23UnitGroup 4.44 —1.34 Off 23.2 24AveTherars 4.78 —1.42 Off 22.9 25GSITech 2.96 — .83 Off 21.9 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.