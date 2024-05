CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 701½ 706¼ 688½ 693¼ —7 Sep 723 726¼ 709 714¼ —6¼ Dec 742½ 748 731¾ 736¾ —5½ Mar 757 762½ 747¾ 752¼ —4¾ May 761¼ 765½ 752½ 756¼ —2¾ Jul 747 755 743½ 748 +¼ Sep 745½ 754½ 743¼ 747¾ +½ Dec 749½ 758¾ 747¼ 752¾ +1½ Mar 749½ 756 748 752 +2½ Est. sales 106,502. Tue.’s sales 125,162 Tue.’s open int 427,563, up 6,205 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 462½ 463 454¼ 455 —7½ Sep 471½ 472 464 464½ —7 Dec 485 485¾ 477¾ 478 —7¼ Mar 497½ 498¼ 490¾ 491¼ —6½ May 504¾ 505¼ 498½ 499 —6 Jul 509¼ 510 504 504¼ —5½ Sep 488¾ 490½ 487½ 488¼ —2¼ Dec 490¼ 492¾ 488¾ 491¼ Mar 501 502¼ 499¾ 500¾ — ½ May 504¾ 508 504¾ 508 +¾ Dec 478½ 481 478½ 480¼ +¼ Est. sales 249,607. Tue.’s sales 255,610 Tue.’s open int 1,542,346, up 14,411 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 378 380 375½ 379¼ +2¼ Sep 374¾ 376 374½ 375¾ +1 Dec 376½ 378 374 378 +10¾ Est. sales 462. Tue.’s sales 1,058 Tue.’s open int 4,035, up 15 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1229 1231¼ 1214 1215 —14½ Aug 1228 1230½ 1214¼ 1215¼ —13¾ Sep 1212 1213¼ 1197¾ 1198¼ —14¼ Nov 1209 1210¾ 1196½ 1197½ —13 Jan 1221¼ 1222¾ 1210 1211¼ —11¼ Mar 1218½ 1220 1209¼ 1210¼ —9½ May 1220 1221¼ 1211½ 1212½ —8½ Jul 1224¼ 1225¾ 1216 1217¾ —7½ Nov 1186¼ 1186¼ 1179¼ 1179½ —6 Nov 1166½ 1166½ 1166½ 1166½ — ½ Est. sales 211,518. Tue.’s sales 241,144 Tue.’s open int 803,411

