CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 697¼ 716¾ 688½ 694 —3½ Sep 717 735¼ 708 713¾ —3¾ Dec 739¾ 755¾ 728¾ 734¾ —5 Mar 755 769¾ 744¾ 750¼ —6¼ May 760¼ 770¾ 748½ 754 —6¾ Jul 748 755 738½ 744 —5¾ Sep 752¾ 755 741½ 745½ —6 Dec 759¾ 761¼ 748 752½ —7 Mar 760 761 750¼ 750¼ —11¼ Est. sales 158,541. Tue.’s sales 152,057 Tue.’s open int 405,252, up 4,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 458½ 463¼ 458 462¼ +4¼ Sep 468¾ 473 468¼ 471½ +3 Dec 482½ 486½ 481½ 484¾ +2½ Mar 495¼ 499 494¼ 497¼ +2 May 503½ 507 502¼ 504¾ +1¾ Jul 508 511½ 506¾ 509 +¾ Sep 489¼ 491¼ 488 489¾ +¼ Dec 490½ 493½ 489¾ 491½ +¾ Mar 500¾ 502½ 500½ 500½ — ¼ Jul 512½ 512½ 512½ 512½ +1¼ Dec 482 483 480 480 — ½ Est. sales 306,053. Tue.’s sales 284,213 Tue.’s open int 1,535,429, up 1,245 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 367 374 365¾ 369¾ +7¾ Sep 372¾ 372¾ 369 369 +4¼ Dec 366¾ 370 366¾ 369 +7¼ Est. sales 779. Tue.’s sales 779 Tue.’s open int 4,007 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1235 1249¾ 1233¼ 1245½ +9¼ Aug 1233¼ 1247 1231¾ 1243 +9 Sep 1213 1226¼ 1213 1222¾ +7¾ Nov 1213 1222¾ 1210½ 1218¾ +5¾ Jan 1221¾ 1233¼ 1221¾ 1229¼ +5 Mar 1218¼ 1229¼ 1218 1225 +4¼ May 1222¼ 1230¼ 1222 1226¾ +4½ Jul 1227 1234½ 1227 1231¼ +3¾ Nov 1190 1193¾ 1189¾ 1193 +2½ Est. sales 227,702. Tue.’s sales 214,927 Tue.’s open int 784,815

