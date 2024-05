CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 654 691¼ 654 690 +38¾ Sep 673¼ 710¾ 673¼ 709¾ +37¾ Dec 699½ 733½ 699¼ 732½ +36 Mar 720¼ 751½ 720¼ 750½ +34¼ May 727¼ 756¾ 727 756½ +32¾ Jul 719 746¼ 719 745½ +27¼ Sep 722¾ 748 722¾ 748 +25½ Dec 735 755¾ 735 754¼ +21¾ Jul 711 716 708 716 +17¼ Est. sales 102,185. Fri.’s sales 98,631 Fri.’s open int 393,383, up 67 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 452¾ 463½ 452¼ 461½ +9 Sep 463½ 473¼ 462½ 471¼ +8¾ Dec 477 486½ 476¾ 484¾ +8¼ Mar 489¾ 498¾ 489½ 497¼ +7¾ May 497¾ 506¼ 497½ 504¾ +7¼ Jul 502¾ 511¼ 502¾ 510 +6¾ Sep 485¼ 492 485¼ 490¾ +4½ Dec 487 493½ 486¾ 492¼ +4¾ Mar 497 501¾ 497 501¾ +4¼ Jul 510 513¾ 510 512¾ +4¼ Dec 479 481¾ 479 481¾ +2½ Est. sales 417,295. Fri.’s sales 399,303 Fri.’s open int 1,529,124 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 367¼ 376¾ 364 371¾ +6¾ Sep 364¼ 377¼ 364¼ 374¼ +10¾ Dec 367 374¼ 362¾ 369 +4 Mar 370 370 370 370 +1 Jul 370 370 370 370 +5½ Est. sales 1,256. Fri.’s sales 1,256 Fri.’s open int 4,143 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1227¼ 1250¾ 1224 1249¼ +21¼ Aug 1224½ 1245½ 1220½ 1244¼ +19 Sep 1203½ 1223 1200¾ 1221½ +16¼ Nov 1201 1220 1198¼ 1218¼ +15 Jan 1218 1230½ 1209½ 1229 +15 Mar 1208¾ 1227¼ 1207¼ 1224¾ +14 May 1211¼ 1229 1210 1225½ +12¼ Jul 1216¾ 1234¼ 1216¼ 1230 +11 Aug 1221½ 1221½ 1221½ 1221½ +10¼ Nov 1180 1195½ 1180 1192½ +10¾ Nov 1171 1171 1171 1171 +8½ Est. sales 241,085. Fri.’s sales 227,893 Fri.’s open int 780,483, up 23,694

