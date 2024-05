CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 648 648 645¾ 645¾ Jul 662 691 654½ 690¾ +27¼ Sep 681¼ 709½ 674 709½ +27 Dec 702 730¾ 697 730¾ +25½ Mar 720¼ 745 714¾ 745 +23 May 727½ 748 720¾ 748 +20¼ Jul 720 736 716¼ 735¾ +13 Sep 725 738 723¾ 737½ +9¼ Dec 734¾ 748 731½ 747¼ +7 Mar 742 751 742 748 +2 Jul 704½ 706 704½ 706 Est. sales 170,749. Fri.’s sales 158,071 Fri.’s open int 385,699, up 9,802 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 453½ 461½ 453½ 461½ +5¾ Jul 468 475½ 465½ 473¾ +4 Sep 477¾ 484 474¾ 482¾ +2¾ Dec 490 495½ 486¾ 494 +2 Mar 501¼ 506½ 498½ 505 +1½ May 509 513½ 506 512¼ +1¾ Jul 513¼ 518 511 516¾ +1¾ Sep 495¼ 497¼ 493¾ 496 — ¼ Dec 497 499 495¼ 497 —1¼ Mar 506¾ 508¾ 505 506½ —1½ Jul 517 517¼ 516¾ 516¾ —2¼ Dec 489¾ 489¾ 487 487 —2½ Est. sales 476,539. Fri.’s sales 445,481 Fri.’s open int 1,501,093, up 24,172 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 407 422 407 422 +22½ Jul 414 427¾ 412½ 426 +15¼ Sep 397½ 411¼ 397½ 411¼ +18¾ Dec 397¼ 408 395 405¼ +15¾ Est. sales 648. Fri.’s sales 648 Fri.’s open int 4,212, up 166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1219 1228¼ 1211½ 1222¾ +3¾ Aug 1220 1231 1213¼ 1226½ +6 Sep 1207½ 1218 1200 1215 +8 Nov 1204¾ 1217 1198¼ 1214 +8¼ Jan 1216 1227¼ 1209 1224¼ +8 Mar 1215 1225 1207½ 1221½ +7½ May 1218 1227 1209¾ 1223¾ +7½ Jul 1222 1232 1216 1228¾ +7 Aug 1215¾ 1218½ 1215¾ 1218¼ +5½ Sep 1201½ 1201½ 1201½ 1201½ +7 Nov 1186¼ 1199 1186¼ 1194¾ +5¼ Jan 1203 1203 1202¼ 1202¼ +4½ Nov 1132 1132 1132 1132 Est. sales 265,142. Fri.’s sales 243,422 Fri.’s open int 741,981, up 13,319

