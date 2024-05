CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 635 635 632¾ 632¾ +½ Jul 645¾ 653¾ 636 642 —6¾ Sep 666 673 656 662¾ —5¾ Dec 690½ 697 681 688 —5¼ Mar 708¾ 714½ 699½ 707¼ —4¼ May 717 722¼ 708¾ 716¼ —3½ Jul 712½ 720½ 705½ 713¾ —3 Sep 719 726¾ 712 720¼ —3½ Dec 730¼ 738¾ 726 732¾ —4¼ Mar 737¾ 744¾ 736¾ 739¾ —4¼ Est. sales 170,277. Mon.’s sales 160,286 Mon.’s open int 367,209, up 2,991 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 457 459½ 453¾ 453¾ —3¼ Jul 468½ 472 466 466¾ —2¼ Sep 476½ 479¾ 474½ 476 — ¾ Dec 488½ 491¼ 486 487¼ —1¼ Mar 500 502¾ 497½ 499¼ — ¾ May 507 509¾ 505¼ 507 — ½ Jul 511¾ 514¾ 510¼ 512¼ — ½ Sep 493½ 495 492¼ 492¼ — ¾ Dec 495¾ 498¼ 494¼ 495½ —1 Mar 507 507¾ 506¼ 506¼ — ½ Jul 517¾ 519½ 517¼ 517¼ —1 Dec 488 488½ 486½ 488½ +1 Dec 479¾ 479¾ 479¾ 479¾ +1¼ Est. sales 447,257. Mon.’s sales 427,550 Mon.’s open int 1,450,836, up 5,003 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397 398¾ 389 396¼ — ¾ Sep 377¼ 377¼ 377¼ 377¼ Dec 373 374 370 374 +1¼ Est. sales 986. Mon.’s sales 986 Mon.’s open int 3,617, up 285 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1234½ 1240½ 1230 1235¼ +½ Jul 1247 1256½ 1240¼ 1248¼ — ½ Aug 1243 1253¾ 1237½ 1247 +1 Sep 1221¼ 1233½ 1216¼ 1230¼ +6 Nov 1218 1230½ 1212¾ 1227¾ +8 Jan 1226½ 1240 1222¾ 1237¾ +8 Mar 1223 1235¼ 1217¾ 1233 +7¾ May 1223¾ 1236½ 1218¾ 1234½ +8¼ Jul 1229 1241¾ 1223½ 1239½ +8¼ Sep 1199 1199 1199 1199 —2¼ Nov 1193 1203¾ 1187¼ 1201¾ +7½ Jan 1207 1209 1207 1209 +6¾ Jul 1215 1215 1215 1215 +6¼ Nov 1175 1180 1175 1180 +10¾ Est. sales 415,565. Mon.’s sales 391,462 Mon.’s open int 746,746

