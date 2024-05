CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 603¼ 632½ 603 621¼ +17 Sep 623½ 651½ 623¼ 641¼ +17 Dec 647½ 675¾ 647½ 667 +16½ Mar 672¼ 694¾ 672¼ 686½ +15 May 688½ 704¼ 687½ 697¾ +14¾ Jul 680 703¾ 680 696½ +11½ Sep 693 711¾ 693 705½ +11½ Dec 710½ 725 710½ 718¾ +9¾ Mar 721½ 728½ 721½ 724 +6 May 725 725 725 725 +8¾ Est. sales 106,165. Thu.’s sales 101,642 Thu.’s open int 363,257, up 1,111 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 451¼ 458½ 447¼ 450 —2 Jul 459½ 468 457¼ 461 +1¼ Sep 467 474½ 466 469¾ +2¾ Dec 479¼ 486¼ 478¾ 483¼ +3¾ Mar 491¾ 498¼ 491¼ 495¾ +3½ May 499½ 506 499¼ 504 +3½ Jul 505¼ 511½ 505¼ 509¼ +2¾ Sep 488 491¾ 488 490¾ +3½ Dec 490½ 495½ 490½ 494 +3 Mar 500½ 505¼ 500½ 503 +1¾ May 510 512¼ 510 511 +2¾ Jul 511¾ 517¾ 511¾ 514¼ +2¼ Sep 485 485 485 485 +¼ Dec 482 486 482 485 +3 Jul 494 494 494 494 +¼ Dec 478 478 478 478 +1½ Est. sales 404,566. Thu.’s sales 386,842 Thu.’s open int 1,451,756, up 21,451 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 391 391 391 391 +3 Jul 385½ 388½ 383 385¼ —1¼ Sep 370¾ 370¾ 370¾ 370¾ —2 Dec 371 372 369¾ 371 +1 Mar 366¾ 366¾ 366¾ 366¾ —9¼ Est. sales 955. Thu.’s sales 955 Thu.’s open int 3,209 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1193 1202 1193 1201½ +11½ Jul 1198¼ 1215¼ 1197¾ 1214¾ +15¾ Aug 1198¾ 1215½ 1198 1214¾ +15¼ Sep 1183½ 1200¼ 1183½ 1199¼ +13½ Nov 1186½ 1201¼ 1185½ 1200¾ +13 Jan 1197¼ 1211¾ 1197 1211¼ +12¼ Mar 1195 1208 1195 1207¾ +10¾ May 1199½ 1209¾ 1199 1209 +9½ Jul 1202¼ 1215 1202¼ 1214¼ +9¼ Nov 1168½ 1178 1168½ 1177¾ +7½ Est. sales 311,592. Thu.’s sales 291,449 Thu.’s open int 748,985, up 18,423

