CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 713 720 693¾ 705¾ +8½ Sep 732¼ 739¼ 714 725¾ +8¼ Dec 752 759¼ 735¼ 746½ +7¼ Mar 765½ 772¾ 749¾ 760¾ +6¼ May 768 771¾ 751½ 761 +4½ Jul 750 755 737 744¾ +¾ Sep 750½ 754¼ 737¼ 744 Dec 755½ 758 741 748 —1½ Mar 755 755 742¾ 745½ —3¾ Est. sales 75,117. Fri.’s sales 119,969 Fri.’s open int 421,358, up 2,918 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 467 471 461¼ 462¼ —2½ Sep 476¾ 480 471 471¾ —2¾ Dec 490 493 484½ 485¼ —3 Mar 501½ 504½ 497 497½ —2¾ May 508½ 511 504 504¾ —2¼ Jul 512 515¼ 508½ 509¼ —2¼ Sep 493½ 496 490½ 490¾ —1¾ Dec 495¾ 497½ 491¼ 492 —2 Mar 505¾ 507 505¾ 507 +3¼ Est. sales 143,605. Fri.’s sales 294,428 Fri.’s open int 1,527,935 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 374¼ 384½ 374¼ 374¾ —1 Sep 377 380 375½ 375½ +¾ Dec 370 375 370 375 +4 Est. sales 423. Fri.’s sales 339 Fri.’s open int 4,020 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1250¼ 1254¾ 1229½ 1230 —18 Aug 1247 1251½ 1228½ 1229 —16 Sep 1226 1230½ 1211 1211¼ —13½ Nov 1221¾ 1225 1207¼ 1207¼ —12¼ Jan 1231¾ 1235¾ 1219¼ 1219½ —11¼ Mar 1226¼ 1231 1217½ 1217½ —8¾ May 1227¾ 1231¼ 1219½ 1219¾ —6¾ Jul 1234 1235¼ 1224 1224¼ —6¼ Nov 1190¾ 1192 1183 1184 —4 Jan 1199¾ 1199¾ 1199¾ 1199¾ +3½ Est. sales 128,445. Fri.’s sales 202,766 Fri.’s open int 806,622, up 7,867 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.01 45.93 44.95 45.57 +.62 Aug 45.26 46.18 45.22 45.83 +.61 Sep 45.38 46.32 45.38 45.99 +.61 Oct 45.46 46.38 45.46 46.05 +.59 Dec 45.80 46.64 45.73 46.29 +.57 Jan 45.94 46.73 45.87 46.40 +.55 Mar 46.05 46.77 45.94 46.47 +.54 May 46.13 46.88 46.13 46.66 +.58 Jul 46.69 47.03 46.60 46.81 +.58 Est. sales 63,354. Fri.’s sales 126,935 Fri.’s open int 553,700, up 8,617 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 387.00 391.30 375.60 376.30 —10.20 Aug 381.20 383.90 370.70 371.30 —9.30 Sep 377.70 380.40 368.70 369.10 —8.70 Oct 377.00 378.40 367.50 368.10 —7.90 Dec 378.70 381.10 370.50 371.10 —7.60 Jan 379.20 380.90 371.00 371.40 —7.30 Mar 375.80 377.20 368.50 368.70 —6.60 May 372.20 374.60 366.90 367.00 —5.90 Jul 368.70 368.80 367.50 367.50 —5.50 Sep 366.10 366.10 366.10 366.10 —2.70 Dec 365.80 365.80 365.80 365.80 —.80 Est. sales 98,276. Fri.’s sales 160,963 Fri.’s open int 472,157, up 8,962

