CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 686 696 673¾ 676½ —10½ Sep 705½ 715¼ 694¼ 697 —9½ Dec 727 737 717¾ 720¼ —8¼ Mar 743 751 734½ 736¾ —7 May 747½ 753 739½ 741¾ —5¼ Jul 727½ 739¼ 727½ 732 —3¼ Sep 737¼ 741 731 734¼ —3¾ Dec 745 750 742½ 747¾ — ¼ Mar 750 752½ 750 752½ +1 Est. sales 75,337. Mon.’s sales 170,409 Mon.’s open int 392,548, up 6,849 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 461 461 461 461 +2½ Jul 471¾ 475½ 467¾ 469 —3½ Sep 480¾ 484½ 478½ 479¼ —2½ Dec 492 496¼ 491¼ 492¼ — ¾ Mar 503 507¼ 503 504 — ¼ May 510½ 514½ 510½ 511½ Jul 516 519¾ 515¾ 517 +½ Sep 494¼ 497¾ 494¼ 496¼ +½ Dec 495¾ 499 495¾ 497½ +¾ Mar 508 508½ 507½ 507½ +1 Jul 518 518¼ 518 518 +1 Dec 488¼ 489 488 489 +1¾ Est. sales 256,911. Mon.’s sales 507,626 Mon.’s open int 1,504,742, up 3,649 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 427¼ 433½ 423¼ 425½ — ½ Sep 408 418 408 413 +3 Dec 405 412¾ 405 409 +3 Est. sales 269. Mon.’s sales 568 Mon.’s open int 4,247, up 35 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1219¼ 1222½ 1203½ 1208¾ —10¾ Aug 1222¾ 1226 1208¾ 1213 —10½ Sep 1210½ 1214½ 1199½ 1202 —10½ Nov 1211½ 1214¼ 1200¾ 1203 —9¼ Jan 1223½ 1224½ 1211¾ 1213½ —9¼ Mar 1222 1223 1210½ 1211½ —9½ May 1224¾ 1224¾ 1213¼ 1214¼ —9½ Jul 1229 1231½ 1220 1220¼ —9¼ Aug 1211½ 1213¼ 1211 1213¼ —7¾ Nov 1196 1196½ 1187¼ 1189 —8 Est. sales 108,772. Mon.’s sales 225,596 Mon.’s open int 750,073, up 8,092 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.15 45.29 43.17 43.20 —1.95 Aug 45.43 45.52 43.47 43.49 —1.93 Sep 45.64 45.65 43.72 43.72 —1.90 Oct 45.74 45.81 43.88 43.88 —1.85 Dec 46.01 46.08 44.22 44.22 —1.79 Jan 46.13 46.13 44.42 44.42 —1.74 Mar 45.98 46.02 44.63 44.63 —1.67 May 46.24 46.24 44.99 45.02 —1.52 Jul 45.37 45.52 45.25 45.27 —1.49 Oct 44.67 44.67 44.67 44.67 —1.46 Dec 45.38 45.38 44.75 44.76 —1.33 Est. sales 92,496. Mon.’s sales 219,610 Mon.’s open int 543,237 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 362.80 362.80 362.80 362.80 +1.20 Jul 366.50 371.30 365.10 370.20 +3.70 Aug 365.70 369.70 364.40 369.10 +3.40 Sep 365.90 369.70 364.70 368.90 +3.10 Oct 365.80 369.60 364.80 368.60 +2.80 Dec 368.50 372.60 367.30 371.20 +2.70 Jan 369.60 373.30 368.80 371.40 +2.00 Mar 368.30 372.10 367.50 370.50 +2.40 May 367.10 372.10 367.10 370.40 +2.40 Jul 372.00 372.00 372.00 372.00 +2.50 Sep 369.80 369.80 369.80 369.80 +3.30 Oct 367.40 367.40 367.40 367.40 +4.00 Est. sales 58,164. Mon.’s sales 126,071 Mon.’s open int 462,524, up 2,747

