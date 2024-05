Muere a los 53 años el cineasta detrás del documental de McDonald’s “Super Size Me”

(CNN) — Morgan Spurlock, el cineasta y expresentador de CNN cuyo documental de McDonald’s “Super Size Me” fue nominado a…

(CNN) — Morgan Spurlock, el cineasta y expresentador de CNN cuyo documental de McDonald’s “Super Size Me” fue nominado a un Premio de la Academia, murió el jueves por complicaciones de cáncer, informó su familia.

Spurlock, que tenía 53 años, murió en Nueva York, rodeado de familiares y amigos, dijo su hermano en un comunicado.

“Fue un día triste cuando nos despedimos de mi hermano Morgan”, dijo Craig Spurlock. “Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido un verdadero genio creativo y un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”.

La carrera como director de Spurlock fue variada e impredecible. Era mejor conocido por “Super Size Me”, que desató una conversación nacional (y no falta de controversia) sobre la relación de Estados Unidos con la comida rápida. La película involucraba su experimento en el que consumía solo alimentos de McDonald’s durante 30 días y le exigía “aumentar el tamaño” de su pedido de comida si se le solicitaba en la transacción de venta.

Pero también hizo un documental satírico sobre la búsqueda de Osama bin Laden, dirigió una película sobre un concierto de One Direction e incluso hizo una película sobre Homero Simpson y el béisbol.

Durante varios años, Spurlock fue presentador de una popular serie original de CNN, “Morgan Spurlock Inside Man”.

Nacido en Parkersburg, Virginia Occidental, el futuro cineasta se crió en Beckley, donde se graduó en la escuela secundaria Woodrow Wilson. Luego se graduó en la Universidad de Nueva York en 1993.

Spurlock fue el fundador del estudio de producción Warrior Poets con sede en Nueva York y su primera película, “Super Size Me”, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2004, donde le valió el honor de mejor director.

La película ganó el premio inaugural al mejor guión documental del Writers Guild of America, además de obtener una nominación al Premio de la Academia al mejor largometraje documental.

La voluntad de Spurlock en ese documental de utilizarse para experimentar con los efectos de comer comida rápida en el desayuno, el almuerzo y la cena fascinó al público. Aumentó 11 kilos (25 libras) y documentó los efectos negativos que tuvo en su cuerpo.

Su película “Super Size Me 2: Holy Chicken” se estrenó en 2019.

Impulsado por el éxito de su primer proyecto, Spurlock profundizó en otros documentales, incluido “Where in the World is Osama Bin Laden?”, de 2008. y “POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold” de 2011. También creó la serie de telerrealidad “30 Days” en 2005 y ayudó a Hulu a sumergirse en la programación original con la primera serie de la plataforma, “A Day in the Life”.

En 2017, cuando se aceleró el movimiento #MeToo, Spurlock admitió haber tenido conducta sexual inapropiada en el pasado en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Después de meses de estas revelaciones, he llegado a comprender que no soy un espectador inocente, sino que también soy parte del problema”, escribió en ese momento, haciendo referencia a la reciente ola de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra hombres prominentes.

Renunció como director ejecutivo de su productora.

Spurlock también fue un prolífico escritor y productor. Algunos de sus otros créditos incluyen “Rats”, “7 Deadly Sins” y “No Man’s Land”.

