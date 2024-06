Los sobrevivientes dicen que Rusia está librando una guerra de violencia sexual en las zonas ocupadas de Ucrania. Los hombres suelen ser las víctimas

(CNN) — Una hora después de ser arrestado por las fuerzas de seguridad rusas, Roman Shapovalenko fue amenazado con violarlo.…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Una hora después de ser arrestado por las fuerzas de seguridad rusas, Roman Shapovalenko fue amenazado con violarlo.

El 25 de agosto de 2022, el día después del Día de la Independencia de Ucrania, dijo que tres oficiales armados y enmascarados del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia irrumpieron en su casa en la ciudad portuaria de Jersón, en el sur de Ucrania, que estaba ocupada por las fuerzas rusas en ese momento.

Revolvieron su casa en busca de pruebas incriminatorias y un mensaje en el teléfono de Shapovalenko que llamaba “orcos” a los soldados rusos (una referencia burlona a las fuerzas del mal en los libros de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien y un insulto popular ucraniano hacia el Ejército ruso) fue suficiente para ellos. Dijo que lo ataron, le vendaron los ojos y lo metieron en un automóvil sin identificación.

Durante los días siguientes, Shapovalenko dijo que lo electrocutaron repetidamente en el área genital, amenazaron con violarlo con una botella de vidrio e incluso le hicieron creer que podían esterilizarlo.

Asesinato, tortura y violencia sexual: Ucrania acusa a Rusia de cometer miles de crímenes contra niños (2023)

“Parecían tener un fetiche por los genitales. A veces se abría la puerta y decían: ‘Vamos a sacar los porras y vamos a violar a todos los que están aquí’”, dijo a CNN el administrador de una granja, de 39 años.

Al describir los detalles gráficos de su experiencia con naturalidad, Shapovalenko a veces hacía pausas para reír nerviosamente. Dijo que su sentido del humor le está ayudando en lo que sabe será una larga recuperación. Los rusos, dijo, lo odiaban. “Hice una pequeña broma y no les gustó. Me dieron un puñetazo por eso”.

La experiencia de violencia sexual de Shapovalenko a manos de las fuerzas rusas es común entre los ucranianos –incluidos civiles y soldados– que han sido detenidos desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala del país hace más de dos años.

Los observadores de derechos humanos llevan mucho tiempo informando sobre el uso desenfrenado de la violencia sexual por parte de la Policía y las fuerzas de seguridad rusas contra prisioneros y detenidos en Rusia. Ahora parece que Rusia está exportando esta práctica a la Ucrania ocupada.

Un soldado ucraniano camina por el sótano de un restaurante que supuestamente fue utilizado como lugar de tortura por las fuerzas rusas durante la ocupación de Snihurivka, en el sur de Ucrania. (Crédito: Chris McGrath/Getty Images)

Pocos hombres han hablado públicamente de su terrible experiencia, pero los fiscales y grupos de derechos humanos ucranianos dicen que las víctimas masculinas constituyen una proporción cada vez mayor de los casos. Los crímenes a menudo no se denuncian debido al estigma y la vergüenza asociados a ellos. El último informe anual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto afirma que en 2023 se documentaron 85 casos en Ucrania, que afectan a 52 hombres, 31 mujeres, una niña y un niño. Un informe separado de funcionarios de derechos humanos de la ONU que entrevistaron a 60 prisioneros de guerra ucranianos varones después de su liberación encontró que 39 fueron víctimas de violencia sexual mientras estaban detenidos en Rusia.

CNN entrevistó a cuatro sobrevivientes masculinos, dos en persona y dos por teléfono, y obtuvo testimonios de dos más, que fueron retenidos por unidades rusas en cinco regiones ucranianas que han sido ocupadas o anexadas por Moscú: Jersón, Donetsk, Zaporiyia, Járkiv y Crimea. Todos describieron haber sido sometidos a desnudez forzada, electrocución genital (la mayoría de las veces con cables del teléfono de campaña militar TA-57 de la era soviética, conocido como “Tapik”) y amenazas de violación.

Huérfano ucraniano de 10 años recuerda la brutal destrucción de su familia

Sus relatos coincidían con casos documentados por fiscales regionales en Kyiv, Jersón y Járkiv, y fueron corroborados por testigos recluidos en los mismos centros de detención en Járkiv y Jersón.

En conjunto, sus historias capturan lo que los fiscales describen como el uso sistemático y continuo de la violencia sexual por parte de Rusia en áreas ocupadas como parte de sus esfuerzos por obligar al pueblo ucraniano a someterse.

“Lo vemos una y otra vez en diferentes regiones bajo ocupación. Utilizan el mismo método para cometer violencia sexual, el mismo método de humillación, el mismo método para explicarlo a sus víctimas”, dijo Anna Sosonska, fiscal ucraniana y jefa interina de la división de violencia sexual relacionada con el conflicto en Ucrania. Fiscalía General.

En declaraciones a CNN desde su oficina en Kyiv, Sosonska dijo que un número significativo de crímenes documentados de violencia sexual cometidos por tropas rusas, incluida la desnudez forzada, la mutilación genital, la violación y la exposición forzada a la violencia sexual contra otros, se estaban cometiendo contra hombres. “Especialmente mediante el uso de corriente eléctrica en los genitales, que es lo primero de la lista”, dijo.

‘Todos se rieron’

Roman Chernenko dijo que pasó siete meses en una “celda de castigo” en una prisión en la ciudad ocupada de Olenivka, en la región oriental de Donetsk, después de ser capturado por tropas rusas en la zona de Mariúpol. El oficial de inteligencia de 29 años del Ejército ucraniano, que utiliza el distintivo de llamada “Omen”, describió haber sido torturado hasta tres veces al día, todos los días, durante cuatro meses.

“Tapik es un teléfono militar con dos cables. Uno está conectado a tus testículos, el otro a tu dedo, y siguen aumentando la corriente”, le dijo a CNN. “Siguen aumentándola hasta que la persona les dice lo que necesitan”.

Dijo que cree que agentes del GRU de Rusia, el Servicio Penitenciario Federal Ruso (FSIN) y el FSB, la principal agencia de inteligencia de Rusia, participaron en la tortura.

Chernenko fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros en enero de 2024 y todavía se está recuperando de la terrible experiencia. En declaraciones a CNN unas semanas después de su liberación, el día que le propuso matrimonio a su novia, dijo que fueron sus pensamientos sobre ella y su madre los que le dieron fuerzas para sobrevivir al cautiverio.

“Se rieron cuando me torturaron… me dijeron que los chechenos estaban jo*****o a mi madre. Me llevaron para que me dispararan dos veces, me amenazaron con violarme”, dijo.

CNN pidió al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de Rusia, al FSB, a la Guardia Nacional (Rosgvardia) y a la agencia de inteligencia militar, conocida como GRU, comentarios sobre las acusaciones de violencia sexual en centros de detención específicos, pero no recibió ninguna respuesta.

Una fotografía tomada en Bucha muestra un sótano que se cree que fue utilizado por las fuerzas rusas para torturar y matar a civiles. La Policía ucraniana dijo que allí se encontraron los cuerpos de cinco hombres de entre 24 y 54 años. (Crédito: Noticias de Kyodo/Getty Images)

La violación y la violencia sexual están explícitamente prohibidas por los Convenios de Ginebra (el conjunto de leyes internacionales que regulan la conducción de los conflictos armados) y pueden constituir un crimen de guerra. Los simulacros de ejecución se consideran una forma de tortura según el derecho internacional.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), cometer violación y violencia sexual de manera sistemática o generalizada se considera un crimen contra la humanidad.

Según los fiscales ucranianos que investigan la violencia y los abusos sexuales relacionados con el conflicto, todas las pruebas disponibles indican que se trata de una táctica deliberada, parte del modus operandi de Rusia en Ucrania.

“Está en todas las regiones que estuvieron bajo ocupación. En todos los lugares donde estuvieron ubicadas las tropas rusas, estamos viendo casos de violencia sexual y violencia de género. La conclusión es que parece que se trata de una política rusa”, dijo Sosonska.

¿Qué son los crímenes de guerra, qué rol cumple la Corte Penal Internacional y quiénes pueden ser juzgados?

Hasta principios de mayo, Ucrania había registrado oficialmente 293 casos de violencia sexual, aunque Sosonska afirmó que es imposible estimar el número real de crímenes que se están cometiendo, particularmente en los territorios ocupados que siguen siendo inaccesibles para sus investigadores y fiscales.

Según la oficina del Defensor del Pueblo de Ucrania, unos 37.000 ciudadanos ucranianos están desaparecidos, y se cree que miles de ellos están detenidos en centros de detención rusos y corren riesgo de sufrir tortura y violencia sexual.

Pero es posible que nunca salga a la luz la verdadera magnitud de la violencia sexual cometida durante la guerra. Solo una fracción de las víctimas tiende a denunciar y, según la ONU, esto es especialmente cierto para los hombres, algunos de los cuales pueden no darse cuenta inicialmente de que lo que les sucedió fue un delito de violencia sexual.

Algunos hombres víctimas de violencia sexual pueden describir lo que les sucedió como “tortura”. La distinción, explicó Sosonska, es importante para futuros casos judiciales y tribunales de guerra. Su oficina también está tratando de educar al público sobre el hecho de que los hombres pueden ser víctimas de violencia sexual, algo que, según Sosonska, tal vez aún no se entienda completamente.

¿Cuál es la diferencia entre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad?

Anna Mykytenko, que dirige el equipo de Ucrania en Global Rights Compliance (GRC), una organización legal internacional sin fines de lucro, dijo que testigos y sobrevivientes ucranianos de violencia sexual han testificado que las tropas rusas les dijeron que era un “castigo”.

“En varias aldeas del sur escuchamos a testigos y sobrevivientes decir que los militares rusos entraron, ocuparon la aldea y luego buscaron específicamente a las esposas de los soldados ucranianos, o a sus madres o hermanas”, dijo Mykytenko a CNN. La GRC actúa como coimpulsadora del Grupo Asesor sobre Crímenes Atroces, una iniciativa lanzada por la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido para brindar asistencia a Ucrania en la investigación y el enjuiciamiento de crímenes atroces.

Mykytenko dijo que si bien la mayoría de los casos de delitos sexuales relacionados con el conflicto que fueron denunciados e investigados anteriormente en la guerra se referían a víctimas femeninas, muchos de los casos registrados recientemente han sido contra víctimas masculinas, especialmente contra hombres mantenidos en cautiverio.

“Los delitos sexuales son bastante comunes en los centros de detención y es muy común que los prisioneros de guerra o civiles sean amenazados con violaciones o abusos sexuales de diferentes tipos, esto es algo casi normal para las fuerzas armadas rusas y relacionadas con Rusia”, ella dijo.

‘Un enfoque sistemático’

La oficina del ombudsman de Ucrania le dijo a CNN que cree que las fuerzas armadas rusas y el Ministerio de Defensa, así como el Servicio Penitenciario Federal Ruso, son los organismos del Gobierno ruso oficialmente responsables de lo que sucede dentro de los centros de detención.

Sin embargo, son Rosgvardia –una fuerza policial paramilitar desplegada para mantener el orden en las regiones ocupadas de Ucrania– y el FSB los que parecen estar impulsando la campaña de tortura y violencia sexual contra el pueblo ucraniano, según el defensor del pueblo y el servicio de inteligencia militar de Ucrania.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, el FSB ha abierto varias oficinas regionales en la Ucrania ocupada para reclutar agentes y recopilar información de inteligencia. Según un organigrama oficial publicado en su sitio web, el FSB tiene direcciones en las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, en Crimea y en las zonas ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Cómo la Inteligencia Artificial y la biónica ayudan a los soldados ucranianos a volver a la acción

Varios sobrevivientes en estos lugares le dijeron a CNN que los rusos que los sometieron a violencia sexual se identificaron o otros se refirieron a ellos como oficiales del FSB.

Mientras tanto, miembros de Rosgvardia, parte del aparato de seguridad ruso que depende directamente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, están trabajando junto con el Ejército ruso para detener a activistas, sofocar protestas y sembrar el terror entre la población civil en las zonas ocupadas.

El SBU, el servicio de seguridad de Ucrania, ha logrado localizar a varios funcionarios de Rosgvardia y FSB que, según dijo, eran los autores directos o los facilitadores de la violencia sexual contra personas detenidas.

Un militar de Rosgvardia observa un desfile en Rusia. La fuerza, que depende directamente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue desplegada en la Ucrania ocupada para sofocar las protestas y la oposición. (Crédito: Aleksey Smagin/Sipa USA/AP)

El SBU y la fiscalía regional ucraniana en Jersón han identificado a Aleksandr Naumenko, jefe adjunto de Rosgvardia en la región rusa de Rostov, como sospechoso en más de una docena de casos. Las autoridades ucranianas dijeron en mayo pasado que él era responsable de supervisar un centro de detención en Jersón durante la ocupación y que ordenó personalmente la tortura sexual de varias víctimas que fueron electrocutadas en sus áreas genitales.

El aviso de solicitud como sospechoso contra Naumenko, un documento legal visto por CNN, alega que sus subordinados y otros miembros de las fuerzas armadas rusas actuaron directamente bajo sus órdenes cuando abusaron sexualmente de al menos 17 víctimas.

Otros dos oficiales de Rosgvardia –Oleksandr Chilengirov y Yehor Bondarenkov– también han sido acusados ​​de tortura, incluido electrocutar al menos a 24 víctimas en sus genitales en otro centro de detención en Jersón.

Dmitry Laikov, oficial del Departamento de Defensa del Orden Constitucional y Lucha contra el Terrorismo del FSB, está acusado de supervisar la electrocución genital de un ciudadano ucraniano detenido en una comisaría de Policía en la ciudad ocupada de Nova Kakhovka.

Los cuatro hombres han sido acusados ​​y sus casos se están examinando actualmente en los tribunales, según los fiscales de Jersón. Se desconoce su paradero.

El mundo quiere que termine la guerra en Ucrania, pero Putin tiene otra idea

Los funcionarios ucranianos dicen que es difícil, pero no imposible, localizar a los autores individuales de delitos de violencia sexual. A principios de mayo, los fiscales ucranianos habían emitido avisos oficiales de solicitud contra 42 oficiales rusos, presentaron 19 acusaciones contra 28 personas y sentenciaron a cinco personas. Según la fiscalía, todos los juicios se desarrollaron en rebeldía.

Sosonska le dijo a CNN que cada mes se agregan un puñado de casos a su expediente y que las investigaciones están avanzando. Sin embargo, ninguno de los presuntos autores se encuentra bajo custodia ucraniana.

Oleksii Butenko, fiscal de la fiscalía regional de Jersón , dijo que no tiene dudas de que la violencia sexual era parte de la estrategia de Rusia para subyugar al pueblo ucraniano en Jersón y “destruir la identidad nacional ucraniana”.

“Podemos hablar de un enfoque sistemático: 17 hombres fueron identificados como víctimas de abusos sexuales dentro de una única cámara de tortura”, dijo a CNN. “Podemos decir que los dirigentes, no sólo los perpetradores sino también la dirección, son responsables: dieron permiso u órdenes para cometer estos crímenes”.

‘Se estaban divirtiendo’

Andrii, un residente de Jersón que estuvo recluido en uno de los centros de detención rusos, todavía recuerda los gritos de sus compañeros detenidos más de un año y medio después de su liberación. “Nos mantuvieron en el sótano de un edificio de oficinas. Era una habitación pequeña sin muebles, dormíamos sobre cartón y usábamos un balde para ir al baño”, dijo Andrii.

En declaraciones a CNN en Kyiv, Andrii se apretaba las manos nerviosamente y miraba hacia otro lado mientras describía lo que sucedió durante su tiempo detenido. Pidió que se cambiara su nombre y que no se publicara ninguna información identificable sobre él.

“Fui el último en ser interrogado, así que pude oír cómo los torturaban a todos en la habitación de al lado. No podía escuchar las conversaciones, sólo los gritos y los gemidos. Era imposible dormir debido a esos gritos”, dijo, recordando un incidente particularmente horrible. “No sé quién era este hombre ni qué le pasó… lo sacaron al pasillo, donde lo violaron con una porra para que todos pudieran oírlo y verlo”.

Un fiscal de crímenes de guerra inspecciona el sótano de un edificio de oficinas en Jersón donde unas 30 personas estuvieron detenidas durante dos meses durante la ocupación rusa. (Crédito: Anna Voitenko/Reuters)

Según Andrii, las amenazas de violación y electrocución genital eran la norma entre las fuerzas rusas. “Lo disfrutaron. Se estaban divirtiendo”, dijo.

Los fiscales ucranianos han registrado incidentes en los que funcionarios rusos violaron o intentaron violar a víctimas utilizando objetos como porras, una pipa, una botella, el mango de una pala, un palo y un bolígrafo.

Sosonska dijo que su oficina está decidida a llevar ante la justicia no sólo a los perpetradores directos, sino también a aquellos que estaban a cargo, ya sea que los ordenaron o no los impidieron.

Su oficina se centra en procesar a personas, pero también está recopilando pruebas que se compartirán con los tribunales internacionales, incluida la CPI, que procesa a personas por delitos graves como genocidio y crímenes de guerra, y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que escucha casos presentados contra estados.

La CPI ya emitió una orden de arresto contra Putin y contra la comisionada rusa para la infancia, María Lvova-Belova, por un supuesto plan para deportar niños ucranianos a Rusia. El Kremlin ha negado las acusaciones y calificó las acciones de la CPI de “escandalosas”.

Sosonska dijo que cree que, al igual que las deportaciones de niños, la violencia sexual es parte de lo que llamó “la campaña genocida de Rusia” contra Ucrania.

“Está sucediendo ahora”

Oleksii Sivak sabía que los rusos vendrían por él después de que se llevaron a su vecino Shapovalenko, el administrador de la granja.

El marinero de 39 años de Jersón lo ayudó a colocar banderas ucranianas en su vecindario el Día de la Independencia de Ucrania.

Ambos hombres eran voluntarios civiles. Shapovalenko había estado distribuyendo suministros, ayudando a la gente a evacuar y compartiendo información sobre la ubicación de las tropas rusas con conocidos militares ucranianos, mientras que Sivak dirigía un comedor de beneficencia, organizaba asistencia, distribuía folletos y colocaba carteles y banderas.

“Ya sabíamos de estas salas de tortura; sabíamos que la gente no regresa de allí. Fui a repartir sopa, avisé a las personas a las que estaba ayudando, corté todo contacto y volví a casa a esperarlos”, dijo. Esconderse o intentar huir no era una opción, añadió, diciendo que estaba consciente de que las fuerzas rusas estaban apuntando a los familiares de las personas que les interesaban.

Dijo que ocho hombres vinieron a arrestarlo: cuatro con uniformes militares y cuatro vestidos de civil, todos con el rostro cubierto. Lo llevaron a una comisaría local y luego lo entregaron a lo que dijeron que era el FSB.

Recordó haber sido golpeado y torturado con corriente eléctrica procedente del mismo tipo de teléfono de campaña que se utilizaba en otros centros de detención. “Lo llamaron ‘el detector de mentiras’ y obviamente se estaban divirtiendo haciendo girar el dinamo, preguntándome ‘¿quieres llamar a Zelensky?'”, le dijo a CNN en una entrevista en Kyiv.

“Primero me pusieron las pinzas en las orejas y mientras me daban descargas eléctricas, también me golpeaban con un palo, me pateaban y me golpeaban con las manos… luego pasaron estos cables desde mis orejas hasta mis genitales. Me decían ‘ahora te vamos a esterilizar’ y cosas así, mientras me electrocutaban los genitales”. Sivak cree tener una idea bastante clara de por qué las tropas rusas decidieron torturarlo de la forma en que lo hicieron y lo amenazaron con violarlo.

Estos son los ataques más graves contra civiles desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania

“Querían humillarme. Es obvio. ¿Qué haces para causarle más dolor a un hombre? Le lastimaste a su esposa o sus genitales”, dijo.

De las decenas de hombres con los que estuvo detenido, Sivak dijo que aproximadamente la mitad fueron sometidos a violencia sexual. “Es todo un sistema. Cuatro personas (me torturaron) pero eran solo los hombres del hacha. Sí, no tienen cerebro; sí, son animales, pero aunque estén presos, ¿qué pasa con sus jefes? Alguien los estaba manejando; alguien les estaba dando órdenes”.

Sivak dijo que él y varios otros sobrevivientes formaron un grupo de apoyo informal y están tratando de crear conciencia sobre el hecho de que los hombres pueden ser víctimas de violencia sexual. Sivak ha asistido a reuniones con funcionarios gubernamentales y conferencias donde compartió sus experiencias.

Ucrania está preparada para un largo proceso para llevar a los perpetradores ante la justicia, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas. Desde el comienzo de la guerra a gran escala, los fiscales de Sosonska, así como otros funcionarios y funcionarios de los gobiernos locales, han recibido capacitación especializada sobre enfoques orientados a las víctimas, aprendiendo cómo reconocer la violencia sexual relacionada con el conflicto, realizar investigaciones y comunicarse con las víctimas.

Miles de ucranianos han sido enviados a prisiones rusas. Ucrania dice que están siendo retenidos como moneda de cambio

Algunos de los programas de capacitación han sido proporcionados por la ONU en respuesta directa al gran número de delitos sexuales ocurridos durante la ocupación. Otros se gestionan en cooperación con organizaciones no gubernamentales locales y grupos de apoyo a las víctimas. La ONU también ha copatrocinado una línea de ayuda psicológica dirigida específicamente a los hombres sobrevivientes.

Pueden pasar años o incluso más hasta que los tribunales se pronuncien y las víctimas hablen. Algunos supervivientes de la violencia sexual cometida por el Ejército serbio de Bosnia durante la guerra de Bosnia a principios de los años 1990 recién ahora están dando a conocer su caso.

“Algunos sobrevivientes podrían estar dispuestos a testificar dentro de unos meses; para otros, tal vez nunca suceda, tal vez nunca estén listos”, dijo Sosonska.

En cuanto a Shapovalenko, dijo que quería que todos supieran lo que le pasó a él y lo que les está pasando a otros.

“Quiero decirles a todos, decirle a la comunidad internacional, que no es que ellos vinieron, nos ocuparon, se quedaron ahí con ametralladoras y se fueron. No, no fue así”, dijo. “Y lo más terrible no es lo que les estoy diciendo ahora. Lo más terrible es que esto está sucediendo ahora en los territorios ocupados”.

–Svitlana Vlasova y Victoria Butenko de CNN contribuyeron con el reportaje

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.