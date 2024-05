Los aficionados finalmente pueden tener la oportunidad de escuchar el álbum único de Wu-Tang Clan… pero hay un problema

(CNN) — “Once Upon a Time in Shaolin” es disco muy misterioso. Grabado en secreto por el legendario grupo de…

(CNN) — “Once Upon a Time in Shaolin” es disco muy misterioso. Grabado en secreto por el legendario grupo de hip-hop Wu-Tang Clan durante seis años, solo se hizo una copia física del álbum y un pequeño puñado de personas lo escucharon completo.

Ahora unos pocos afortunados miembros del público podrán escucharlo, si pueden ir a un museo el próximo mes en la isla australiana de Tasmania.

La rara pieza de la historia del hip-hop se exhibirá en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) del 15 al 24 de junio, según el museo.

El álbum será parte de una exhibición que durará poco más de una semana con un número limitado de entradas gratuitas disponibles para sesiones de escucha privadas seleccionadas.

Es parte de la exposición “Namedropping” del museo, que explora objetos raros que “poseen propiedades místicas que trascienden sus circunstancias materiales”, dijo Jarrod Rawlins, director de asuntos curatoriales de Mona.

“‘Once Upon a Time in Shaolin’ es más que un simple álbum, así que cuando pensé en el estatus y en lo trascendente que podría ser un nombre, supe que tenía que incluirlo en esta exposición”, dijo Rawlins en un comunicado.

El álbum en sí está sujeto a un acuerdo legal que establece que no puede explotarse comercialmente hasta el año 2103, aunque puede reproducirse en fiestas privadas, según el museo.

Wu-Tang Clan anunció por primera vez en marzo de 2014 que produciría una copia de “Once Upon a Time in Shaolin” para venderla al mejor ofertante. El álbum venía en una caja tallada a mano con un libro encuadernado en cuero y papel pergamino que contenía la letra y su historia de fondo.

Al lanzar una sola copia del álbum, el grupo quería “sacar una obra de arte como nadie más lo ha hecho en la historia de la música (moderna)”, dijo a Forbes en 2014 el miembro de Wu-Tang, Robert “RZA” Diggs. El álbum también fue creado en protesta por la devaluación de la música como forma de arte en la era digital, dijo RZA en la entrevista.

El Wu-Tang Clan se originó como un grupo de raperos de Staten Island, Nueva York, en la década de 1990. Crédito: Bob Berg/Getty Images.

Desde entonces, el álbum ha tenido una historia casi tan inusual como su lanzamiento.

En 2015, el famoso “Pharma Bro” Martin Shkreli embolsó el álbum por alrededor de US$ 2 millones, lo que lo convirtió en el álbum de música más caro del mundo jamás vendido hasta ese momento.

Pero las autoridades federales estadounidenses se lo confiscaron a Shkreli, quien finalmente fue condenado por fraude de valores y conspiración en 2017 por defraudar a inversores por más de US$ 10 millones entre 2009 y 2014.

Antes de su condena, que estaba relacionada con su época como CEO de la empresa de biotecnología Retrophin, Shkreli fue apodado “el hombre más odiado de Estados Unidos” en 2015, mientras se desempeñaba como CEO de Turing Pharmaceuticals después de aumentar el precio de un medicamento utilizado por pacientes con sida desde US$ 13.50 a US$ 750 por pastilla.

En 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos vendió el álbum sin revelar el comprador. En ese momento, el Departamento de Justicia dijo que el dinero de la venta del álbum se destinaría al saldo restante adeudado en la orden de decomiso de aproximadamente US$ 7,4 millones presentada contra Shkreli en su sentencia de marzo de 2018.

Lo que hay dentro de la caja del álbum. Crédito: JJon Lynn/Wu-Tang Clan/Pleasr/Museum of Old and New Art.

El colectivo de arte digital PleasrDAO, que se describe a sí mismo como una “organización autónoma descentralizada” y uno de los primeros en adoptar el arte digital NFT, confirmó más tarde en un video el mismo año que compraron el álbum utilizando criptomonedas.

Si bien PleasrDAO no reveló cuánto gastó para adquirir el álbum, The New York Times informó que intercambió manos por el equivalente a US$ 4 millones.

