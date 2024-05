La reina Camila no sumará pieles nuevas a su guardarropa

(CNN) — El Palacio de Buckingham le escribió a un grupo que lucha por los derechos de los animales para…

(CNN) — El Palacio de Buckingham le escribió a un grupo que lucha por los derechos de los animales para confirmar que la reina Camila ya no comprará ropa que incluya pieles de animales.

La carta enviada a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), a la que CNN tuvo acceso, decía que: “Su Majestad no adquirirá ninguna prenda de piel nueva”. Sin embargo, no está claro cuál es la posición de la Reina con respecto a los artículos de piel en su guardarropa actual.

La medida sigue una postura similar adoptada por su difunta suegra, la reina Isabel II, quien descartó comprar nuevos productos de piel en 2019.

La correspondencia del Palacio fue en respuesta a una carta enviada por PETA a la reina en abril. Allí, Elisa Allen, vicepresidenta de programas y operaciones de la organización en el Reino Unido, detalla las prácticas crueles que, según dice, se emplean en la industria de pieles, así como su impacto en el medio ambiente.

La fundadora de la organización benéfica, Ingrid Newkirk, acogió con satisfacción la noticia. En una declaración enviada a CNN, dijo: “PETA brinda por la reina Camila con una copa del mejor clarete por ser una verdadera reina al apoyar al 95% de los británicos que también se niegan a usar pieles de animales, como muestran las encuestas”.

La noticia de la decisión tomada por la reina Isabel II fue divulgada por su asistente principal, Angela Kelly. En su libro “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, Kelly escribió: “Si Su Majestad debe asistir a un compromiso en un clima particularmente frío, a partir de 2019 se utilizarán pieles sintéticas para garantizar que ella se mantenga caliente”.

PETA alienta a los propietarios a donar artículos existentes a su “programa de amnistía de pieles”, que los envía a “personas sin hogar, refugiados y personas en áreas devastadas por la guerra para ayudarlos a mantenerse calientes en los meses de invierno”. En su sitio web explica el motivo: “No podemos recuperar a los animales que sufrieron por estos abrigos, pero podemos utilizar pieles viejas para ayudar a los humanos que las necesitan desesperadamente”.

