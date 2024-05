Conclusiones del testimonio de Stormy Daniels en el día 13 del juicio a Trump

(CNN) — La estrella del cine para adultos Stormy Daniels contó el martes desde el estrado detalles subidos de tono…

Listen now to WTOP News

(CNN) — La estrella del cine para adultos Stormy Daniels contó el martes desde el estrado detalles subidos de tono de su encuentro sexual con el expresidente Donald Trump en 2006, describiendo cómo se conocieron en un torneo de golf de celebridades y lo que, según ella, ocurrió cuando fue a la habitación de Trump en el hotel Lake Tahoe.

En un tono principalmente informal y conversacional, Daniels relató detalles desde los suelos y muebles de la habitación de hotel de Trump hasta el contenido de su neceser en el baño. En un momento del juicio, Daniels echó el brazo hacia atrás y levantó la pierna en el estrado para recrear el momento en que, según ella, Trump posó para ella en la cama del hotel, vestido solo con ropa interior.

El testimonio de Stormy Daniels sobre el presunto encuentro sexual con Donald Trump

Sin embargo, de manera crucial, Daniels también testificó sobre el interés que Trump y su exabogado Michael Cohen parecían haber tenido en comprar su historia después de que saliera a la luz la cinta “Access Hollywood” justo antes de las elecciones de 2016.

La estrella del cine para adultos volverá a subir al estrado el jueves cuando se reanude el juicio. La abogada de Trump, Susan Necheles, reanudará su interrogatorio a Daniels tras casi 90 minutos de tenso interrogatorio el martes por la tarde.

Estas son las conclusiones de la decimotercera jornada del juicio contra Trump:

Stormy Daniels describe el encuentro sexual a todo detalle

El martes por la mañana, Daniels explicó al jurado los detalles de su encuentro de 2006 con Trump en su habitación de hotel, donde la estrella de cine para adultos dice que se acostó con Trump. (Trump ha negado la relación).

Daniels describió lo que había en la habitación del hotel de Trump, incluido el suelo de baldosas blancas y negras y la gran mesa de caoba en el centro del vestíbulo. Describió la conversación de la cena: le impresionó que Trump le preguntara por el negocio de la industria del cine para adultos, no solo por el sexo.

Daniels también le contó al jurado que le “dio una nalgada” a Trump “justo en el trasero” con una copia de una revista suya.

Daniels dijo entonces que después de ir al baño, salió y encontró a Trump en la cama del hotel en boxers y una camiseta. “Al principio me sobresalté, como si me asustara, no esperaba que hubiera alguien allí, especialmente sin tanta ropa”, declaró.

Dijo que Trump “se interpuso entre la puerta y yo. No de forma amenazante. No vino hacia mí, no se abalanzó sobre mí. Nada de eso”. Daniels dijo que se desmayó mientras tenían relaciones sexuales: “Me había quitado la ropa y los zapatos. Me quité el sostén. Estábamos en la posición del misionero”.

En ese momento, el juez impidió que Daniels entrara en más detalles. Fue una de las varias objeciones que sostuvo por su cuenta o a petición de los abogados de Trump.

Daniels continuó declarando que estaba “temblando” mientras se vestía y se aseguró de tener futuros encuentros con Trump en público. Daniels dijo que, aunque le contó a mucha gente que se reunió con Trump y fue a su habitación de hotel, le confió a muy pocas personas sobre el encuentro sexual, en parte porque estaba “avergonzada”.

En general, el testimonio fue tan largo y detallado que Merchan advirtió a Daniels en múltiples ocasiones que fuera más despacio, escuchara las preguntas y las contestara brevemente. Un fiscal también dio instrucciones específicas a Daniels para que se concentrara al responder a las preguntas.

El pago por silencio llegó tras la polémica de la cinta “Access Hollywood”

Daniels pasó a describir cómo se mantuvo en contacto con Trump, incluso llegó a verlo brevemente en la Torre Trump para hablar sobre el reality show “Celebrity Apprentice”.

Daniels dijo que en 2015, después de que Trump comenzara a aspirar a la presidencia, su entonces publicista Gina Rodríguez intentó vender su historia. Pero Rodríguez no encontró mucho interés hasta después de que se publicara la cinta “Access Hollywood” de Trump en octubre de 2016, lo que finalmente llevó a las discusiones con AMI y luego con Michael Cohen, quien pagó a Daniels US$ 130.000 para que no hiciera público su caso.

Daniels confirmó que el acuerdo contractual entre Peggy Peterson y David Dennison utilizaba seudónimos para ella y Trump, y que ella firmó el acuerdo.

En virtud de ese acuerdo, Daniels dijo que no hizo comentarios sobre las noticias acerca de los acuerdos AMI o cualquier asunto, diciendo que se sentía obligada por el convenio de confidencialidad que firmó con Cohen.

También explicó cómo faltó a la verdad cuando negó haber tenido un romance con Trump en declaraciones publicadas en 2018 después de que se hiciera público el pago de dinero por silencio. Ella dice que firmó una declaración antes de ir a “Jimmy Kimmel Live” de una manera en la que nunca antes había firmado con su nombre como un “aviso” al presentador del talk show nocturno.

“¿Es falsa esta declaración?”, preguntó el martes la fiscal Susan Hoffinger.

“Sí”, respondió Daniels.

Jueza federal aplaza indefinidamente el juicio sobre los documentos clasificados de Trump

El juez deniega la moción de Trump para anular el juicio

Los abogados de Trump argumentaron que el juez debería declarar la nulidad del juicio tras la mañana de testimonios salaces de Daniels.

Trump sigue negando vehementemente las acusaciones, dijo su abogado Todd Blanche, argumentando que no había manera de “deshacer lo dicho” para los miembros del jurado que ahora han escuchado un testimonio injustamente perjudicial. Blanche argumentó que el testimonio no tenía nada que ver con el caso del fiscal del distrito sobre la falsificación de registros comerciales.

“Este es el tipo de testimonio del que es imposible reponerse, ni siquiera hablando del hecho de que estamos hablando de alguien (que) va a salir a hacer campaña esta tarde”, dijo Blanche, añadiendo que los medios de comunicación ya estaban informando durante el almuerzo sobre la narración de los hechos de Daniels.

“¿Cómo podemos volver de esto de una manera que sea justa para el presidente Trump?”, desafió Blanche.

Hoffinger dijo que el testimonio era “altamente probatorio de la intención del acusado” y del “motivo de Trump para pagar esto”.

Merchan finalmente denegó la moción de anulación del juicio, pero dijo que sentía que Daniels era un testigo difícil de controlar.

“Creo que hay cosas que habría sido mejor no decir. Dicho esto, no creo que estemos en un punto en el que se justifique la anulación del juicio”, dijo.

Merchan también dijo que mostró su alineamiento con la defensa al aceptar la mayoría de sus objeciones durante el testimonio, y que le sorprendió que no hubiera más objeciones.

“La defensa tiene que asumir cierta responsabilidad por eso”, dijo Merchan.

Trump señaló la estrategia de sus abogados durante la pausa del almuerzo, publicando en Truth Social: “LA FISCALÍA, QUE NO TIENE CASO, LLEGÓ DEMASIADO LEJOS. ¡ANULACIÓN!”.

La defensa acusa a Daniels de mentir para obtener beneficios

La abogada de Trump, Necheles, no tardó en rebatir la versión de Daniels en el contrainterrogatorio, acusando a la actriz de cine para adultos de odiar a Trump.

“¿Estoy en lo cierto al decir que odia al presidente Trump?”, preguntó Necheles.

“Sí”, respondió Daniels.

“¿Quiere que vaya a la cárcel?”, continuó Necheles.

“Quiero que rinda cuentas”, respondió Daniels.

El lenguaje corporal de Daniels era tenso y su tono cambió notablemente a medida que Necheles intentaba minar su credibilidad. Daniels dio respuestas breves y concisas a muchas de sus preguntas, respondiendo desafiantemente “falso” y “no”, al tiempo que refutaba las afirmaciones de Necheles de que se había inventado detalles en su historia o que estaba tratando de extorsionar a Trump.

Necheles, por ejemplo, presionó a Daniels sobre la desobediencia a una orden judicial de pagar los honorarios del abogado de Trump por presentar una demanda frívola, y sobre si estaba ganando dinero por contar su historia.

“Usted ha estado ganando dinero al afirmar que tuvo relaciones sexuales con el presidente Trump durante más de una década”, preguntó Necheles.

“He estado haciendo dinero contando mi historia sobre lo que me pasó”, dijo Daniels.

“Esa historia le ha hecho ganar mucho dinero, ¿verdad?”, preguntó Necheles.

“También me ha costado mucho dinero”, respondió Daniels.

Daniels se mostró combativa con Necheles en múltiples momentos, mientras la abogada de Trump argumentaba que ella se había inventado una historia sobre haber sido amenazada por un hombre en Las Vegas en 2011 y que cambiaba su historia dependiendo de quién le pagara.

Casi al final del interrogatorio del martes, Necheles equiparó el pago de US$ 130.000 antes de las elecciones de 2016 con la extorsión, una línea similar de interrogatorio que los abogados de Trump utilizaron con el abogado de Daniels, Keith Davidson.

“Usted está buscando extorsionar al presidente Trump”, preguntó Necheles.

“Falso”, dijo Daniels, levantando la voz.

“Eso es lo que hizo, ¿cierto?”, siguió Necheles.

“Falso”, repitió Daniels.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.