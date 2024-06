CNN verifica: el monólogo de Trump tras su condena estuvo lleno de afirmaciones falsas

Washington (CNN) — El expresidente Donald Trump dijo que iba a dar una “conferencia de prensa” el viernes a raíz…

Washington (CNN) — El expresidente Donald Trump dijo que iba a dar una “conferencia de prensa” el viernes a raíz de su condena el jueves en Manhattan por cargos de falsificación de registros comerciales.

En cambio, Trump pronunció un monólogo incoherente que estaba lleno de afirmaciones falsas sobre temas que van desde el juicio de Manhattan a la inmigración a la política fiscal.

He aquí una comprobación de algunas de las afirmaciones inexactas o infundadas que hizo.

Delincuencia en Nueva York

Trump repitió su conocida afirmación de que, mientras los fiscales de Manhattan se han centrado en él, la ciudad de Nueva York ha estado experimentando un récord de crímenes violentos. Dijo esta vez que “tienen crímenes violentos por toda la ciudad a niveles que nadie ha visto nunca”.

Los hechos: la afirmación de Trump no es cierta, ni de lejos. La delincuencia violenta en la ciudad de Nueva York, y la delincuencia violenta en Manhattan en particular, ha caído en picada desde principios de la década de 1990 y hoy en día está muy por debajo de los niveles récord.

La ciudad de Nueva York registró 391 asesinatos en 2023, un 83% menos que los 2.262 de 1990; 1.455 violaciones en 2023, un 53% menos que las 3.126 de 1990; y 16.910 robos en 2023, un 83% menos que los 100.280 de 1990.

Los delitos de Michael Cohen

Criticando al testigo clave de la acusación Michael Cohen, Trump repitió una afirmación que hizo durante el juicio en abril. Afirmó que Cohen, su antiguo abogado y arreglador, “se metió en problemas no por mi culpa”, sino por “tratos externos” y “algo relacionado con taxis y medallones, y pidió dinero prestado, y por eso se fue”. Añadió que Cohen se declaró culpable de violaciones de financiación de campaña para tratar de conseguir una pena más leve.

Trump continuó: “Se metió en problemas por una razón muy simple: porque estaba involucrado en pedir prestado mucho dinero e hizo algo con los bancos; no sé, defraudó a los bancos, pero algo pasó”.

Los hechos: la afirmación de Trump de que Cohen se metió en problemas simplemente por sus actividades no relacionadas con Trump, como las relacionadas con taxis y préstamos, no es cierta. Primero, el caso de Cohen fue remitido a los fiscales federales en Nueva York por el fiscal especial, Robert Mueller, quien fue designado para investigar cualquier conexión entre la campaña de Trump y Rusia. Segundo, la sentencia de tres años de prisión de Cohen en 2018 fue por múltiples delitos, algunos de los cuales estaban directamente relacionados con Trump.

Más notablemente, Cohen fue sentenciado por delitos de financiamiento de campaña relacionados con un esquema de pagos de dinero por silencio durante la campaña presidencial de 2016 para ocultar las supuestas relaciones extramaritales de Trump, el mismo esquema de pagos de dinero por silencio que fue central en esta acusación contra Trump. Cohen también fue condenado a dos meses de prisión, que se ejecutarán simultáneamente con la sentencia de tres años, por mentir al Congreso en 2017 en relación con conversaciones previas sobre la posibilidad de construir una Torre Trump en Moscú, Rusia, incluso sobre el alcance de la participación de Trump en la iniciativa abortada de Moscú y sobre en qué momento de 2016 terminaron las discusiones. (Las conversaciones continuaron en junio de 2016, al mes siguiente de que Trump se convirtiera en el presunto candidato republicano, y no concluyeron en enero de 2016, antes de que se emitieran los primeros votos, como había afirmado Cohen).

Refiriéndose a Trump como “Individuo-1”, Cohen dijo en el momento de su declaración de culpabilidad en 2018 por hacer declaraciones falsas a la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de Estados Unidos: “Hice estas declaraciones para ser coherente con la mensajería política del Individuo-1 y por lealtad al Individuo-1”. Cuando Cohen se declaró culpable en 2018 de las violaciones de financiación de campaña, dijo que infringió la ley “en coordinación y bajo la dirección de un candidato a un cargo federal”, Trump.

Biden y el caso

Trump repitió su frecuente afirmación de que el caso de Manhattan en el que Trump fue condenado “está todo hecho por Biden y su gente” y “en total conjunción con la Casa Blanca y el DOJ”, el Departamento de Justicia federal.

Los hechos: no hay base para la afirmación de Trump. No hay pruebas de que el presidente Joe Biden, sus asesores en la Casa Blanca o el Departamento de Justicia federal tuvieran ningún papel en el lanzamiento o la ejecución de la acusación del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y Bragg, demócrata, es un funcionario elegido localmente que no depende del Gobierno federal. La acusación en el caso fue aprobada por un jurado investigador de ciudadanos de a pie.

Trump ha invocado repetidamente a un abogado del equipo de Bragg, Matthew Colangelo, al hacer tales afirmaciones. Colangelo dejó el Departamento de Justicia en 2022 para unirse a la Fiscalía del distrito como asesor principal de Bragg. Pero no hay pruebas de que Biden tuviera nada que ver con la decisión de empleo de Colangelo.

Colangelo y Bragg habían sido colegas antes de que Bragg fuera elegido fiscal del distrito de Manhattan en 2021.

Antes de que Colangelo trabajara en el Departamento de Justicia, él y Bragg trabajaron al mismo tiempo en la Fiscalía General del estado de Nueva York, donde Colangelo investigó la organización benéfica de Trump y las prácticas financieras de Trump y participó en la presentación de varias demandas contra el Gobierno de Trump.

El juez y un experto en derecho electoral

Trump afirmó que, por culpa del juez Juan Merchan, “no se nos permitía usar a nuestro experto en elecciones bajo ninguna circunstancia”. Afirmó que este experto en derecho electoral estaba listo para testificar “y el juez lo noqueó, dijo no puedes testificar”.

Los hechos: la afirmación de Trump de que Merchan se negó a permitir que el equipo de Trump utilizara a este testigo “bajo ninguna circunstancia” es falsa. Merchan no prohibió que el testigo potencial, el expresidente de la Comisión Federal Electoral, Bradley Smith, testificara. Más bien, Merchan limitó lo que Smith estaba autorizado a declarar. Merchan decidió en marzo que Smith podía proporcionar información de antecedentes sobre la Comisión y definir ciertos términos relevantes para este caso, pero no podía opinar sobre si Trump infringió las leyes electorales federales ni ofrecer opiniones sobre cómo interpretar o aplicar esas leyes. Después de que Merchan se negara la semana pasada a cambiar de opinión, la defensa de Trump decidió no llamar a Smith como testigo.

Smith escribió en las redes sociales la semana pasada: “El juez Merchan ha restringido tanto mi testimonio que la defensa decidió no llamarme”.

Trump, ofreciendo un atisbo de aclaración, procedió a decir el viernes que Smith “esencialmente” no podía testificar. Pero sus comentarios anteriores hicieron parecer que Merchan había impuesto una prohibición total al testimonio de Smith.

Inmigración y “el Congo”

Trump repitió una afirmación que ya había hecho antes sobre “el Congo” y la inmigración, de nuevo sin especificar si se refería a la República Democrática del Congo o a la vecina República del Congo. Dijo: “El Congo acaba de liberar a un montón de gente de la cárcel –el Congo, África– acaba de liberar a un montón de gente, un montón de gente, de sus prisiones y cárceles, y los ha traído a Estados Unidos de América”.

Los hechos: la afirmación de Trump carece de fundamento. Expertos en la República Democrática del Congo y en la República del Congo, así como organizaciones proinmigración y antiinmigración en Estados Unidos, dijeron a CNN que no han visto ninguna prueba de que se hayan vaciado las cárceles congoleñas, y mucho menos pruebas de que ninguno de los dos países haya “traído” de algún modo a exconvictos a Estados Unidos.

La campaña presidencial de Trump y un comité independiente de campaña aliado no respondieron a las peticiones de aportar pruebas. Una búsqueda de CNN en dos bases de datos de medios de comunicación no encontró ninguna prueba. Y las cifras federales muestran que no hay una afluencia “muy grande” de migrantes congoleños de ningún tipo, y mucho menos de exconvictos en particular.

“Todo lo que está diciendo no es cierto”, dijo a CNN el portavoz de la República Democrática del Congo, Patrick Muyaya Katembwe, en un mensaje de texto en marzo. Preguntado específicamente por las afirmaciones de Trump sobre que las cárceles congoleñas se están vaciando de criminales violentos, dijo: “Nunca jamás, no es verdad”. Y, dijo, “queremos que deje” de contar estas historias, ya que “es muy malo para el país”.

Serge Mombouli, embajador de la República del Congo en Estados Unidos, dijo en un correo electrónico a CNN en marzo: “No hay ninguna verdad ni ningún indicio ni un solo hecho que apoye tal afirmación o declaración”.

Trump y Nord Stream 2

Trump repitió su afirmación de que había puesto fin a un proyecto ruso clave: el gasoducto Nord Stream 2 a Alemania. Dijo: “Sabes, yo acabé con el gasoducto ruso. Estaba muerto”.

Los hechos: la afirmación de Trump es falsa. Él no “acabó” con Nord Stream ni lo dio por “muerto”. Si bien aprobó sanciones a las empresas que trabajaban en el proyecto, esa medida llegó casi tres años después de su presidencia, cuando el gasoducto ya estaba completado en alrededor del 90%, y la compañía de gas rusa de propiedad estatal detrás del proyecto dijo poco después de las sanciones que completaría el gasoducto por sí misma. La empresa anunció en diciembre de 2020 que se reanudaba la construcción. Y a pocos días del final del mandato de Trump, en enero de 2021, Alemania anunció que había renovado el permiso para la construcción en sus aguas.

El oleoducto nunca comenzó a funcionar; Alemania acabó deteniendo el proyecto cuando Rusia estaba a punto de invadir Ucrania a principios de 2022. El oleoducto sufrió daños ese mismo año en lo que se ha descrito como un probable acto de sabotaje.

