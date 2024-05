CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 701½ 706¼ 688½ 692¾ —7½ Sep 723 726¼ 709 713¾ —6¾ Dec 742½ 748 731¾ 736¼ —6 Mar 757 762½ 747¾ 752¼ —4¾ May 761¼ 765½ 752½ 756¼ —2¾ Jul 747 755 743½ 748¾ +1 Sep 745½ 754½ 743¼ 749½ +2¼ Dec 749½ 758¾ 747¼ 754 +2¾ Mar 749½ 756 748 753¾ +4¼ May 744 +5 Jul 712½ +5 Est. sales 134,179. Tue.’s sales 125,162 Tue.’s open int 427,563, up 6,205 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 462½ 463 454¼ 455¼ —7¼ Sep 471½ 472 464 465 —6½ Dec 485 485¾ 477¾ 478¾ —6½ Mar 497½ 498¼ 490¾ 491¾ —6 May 504¾ 505¼ 498½ 499½ —5½ Jul 509¼ 510 504 505 —4¾ Sep 488¾ 490½ 487½ 489 —1½ Dec 490¼ 492¾ 488¾ 492 +¾ Mar 501 502¼ 499¾ 501¾ +½ May 504¾ 508 504¾ 507½ +¼ Jul 512 +¼ Sep 481¾ +1 Dec 478½ 481 478½ 480¾ +¾ Jul 492½ +¾ Dec 477¼ +¾ Est. sales 286,629. Tue.’s sales 255,610 Tue.’s open int 1,542,346, up 14,411 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 378 385 375½ 384½ +7½ Sep 374¾ 384 374½ 383¼ +8½ Dec 376½ 380 374 379¼ +12 Mar 382¾ +12 May 388¾ +12 Jul 393½ +12 Sep 405¼ +12 Dec 412 +12 Mar 409 +12 May 415 +12 Jul 378¼ +12 Sep 394 +12 Est. sales 1,058. Tue.’s sales 1,058 Tue.’s open int 4,035, up 15 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1229 1231¼ 1212½ 1214 —15½ Aug 1228 1230½ 1212¾ 1213¾ —15¼ Sep 1212 1213¼ 1196¼ 1197 —15½ Nov 1209 1210¾ 1195¾ 1196¾ —13¾ Jan 1221¼ 1222¾ 1209¼ 1210 —12½ Mar 1218½ 1220 1208½ 1209¼ —10½ May 1220 1221¼ 1210½ 1211½ —9½ Jul 1224¼ 1225¾ 1215 1216¼ —9 Aug 1210 —8½ Sep 1187¾ —7¼ Nov 1186¼ 1186¼ 1179¼ 1180 —5½ Jan 1188¼ —5½ Mar 1187¼ —5½ May 1189¾ —5½ Jul 1195¾ —5¼ Aug 1189¾ —5¼ Sep 1168½ —5¼ Nov 1166½ 1166½ 1161 1161 —6 Jul 1161 —6 Nov 1122 1124¾ 1122 1124¾ —6 Est. sales 263,039. Tue.’s sales 241,144 Tue.’s open int 803,411 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.55 46.00 45.11 45.88 +.36 Aug 45.76 46.26 45.38 46.14 +.36 Sep 45.91 46.38 45.54 46.28 +.35 Oct 45.96 46.40 45.59 46.29 +.31 Dec 46.20 46.61 45.84 46.51 +.29 Jan 46.32 46.73 45.98 46.64 +.30 Mar 46.36 46.80 46.05 46.73 +.33 May 46.33 46.99 46.24 46.87 +.34 Jul 46.75 47.10 46.51 47.01 +.33 Aug 46.85 46.85 46.82 46.82 +.32 Sep 46.55 +.32 Oct 46.20 +.32 Dec 46.16 +.34 Jan 46.16 +.34 Mar 46.18 +.34 May 46.11 +.37 Jul 46.02 +.37 Aug 45.75 +.37 Sep 45.77 +.37 Oct 45.64 +.37 Dec 45.86 +.37 Jul 45.75 +.37 Oct 45.74 +.37 Dec 45.48 +.37 Est. sales 125,196. Tue.’s sales 125,176 Tue.’s open int 557,906, up 4,206 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 377.50 378.90 368.20 369.10 —7.50 Aug 372.00 373.00 362.80 363.40 —8.20 Sep 370.20 371.20 361.30 361.80 —8.40 Oct 369.40 369.60 360.50 361.20 —8.20 Dec 372.40 373.10 363.80 364.60 —7.80 Jan 372.50 373.00 364.60 365.30 —7.70 Mar 369.70 370.70 362.60 363.30 —6.90 May 366.90 367.80 361.30 362.00 —6.30 Jul 367.30 368.30 362.80 362.80 —5.80 Aug 361.20 —5.70 Sep 359.10 —5.50 Oct 356.10 —5.20 Dec 357.40 —5.10 Jan 356.20 —5.10 Mar 354.10 —4.80 May 354.50 —4.10 Jul 355.70 —4.00 Aug 352.70 —4.00 Sep 350.10 —4.00 Oct 350.30 —3.00 Dec 350.90 —2.00 Jul 351.40 —2.00 Oct 351.40 —2.00 Dec 354.30 —2.00 Est. sales 211,806. Tue.’s sales 200,807 Tue.’s open int 475,798, up 3,641

