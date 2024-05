CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 687½ 700¾ 682 697½ +8¾ Sep 707 719¼ 702 717½ +8¾ Dec 729½ 740¾ 725½ 739¾ +8¼ Mar 747¾ 757¼ 743¾ 756½ +7 May 754¾ 761¼ 749¼ 760¾ +5½ Jul 743 750½ 739¾ 749¾ +4 Sep 745½ 752 744 751½ +3¾ Dec 755½ 760¼ 752 759½ +4 Mar 754½ 761½ 754¼ 761½ +4 May 753 +4¼ Jul 716 719 713 719 +3¾ Est. sales 160,433. Mon.’s sales 148,385 Mon.’s open int 400,484, up 7,101 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 460 461¼ 455 458 —2½ Sep 470 471¾ 465¾ 468½ —2½ Dec 483½ 485½ 479½ 482¼ —2 Mar 496 497½ 492¼ 495¼ —1½ May 504¼ 505¼ 500½ 503 —1½ Jul 509 510¼ 505¾ 508¼ —1½ Sep 490¾ 491½ 487¾ 489½ —1½ Dec 491¼ 493 488½ 490¾ —1 Mar 499¾ 501 499¼ 500¾ — ¾ May 504½ 506¾ 504½ 506¾ — ¾ Jul 510½ 511¼ 510 511¼ — ¾ Sep 481 —1 Dec 478¼ 480¾ 478¼ 480½ —1 Jul 492¼ —1 Dec 474¾ —1 Est. sales 341,245. Mon.’s sales 316,206 Mon.’s open int 1,534,184, up 5,060 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 372 372¼ 361½ 362 —3¾ Sep 364¼ 369¾ 364¼ 364¾ —2¾ Dec 367¼ 367½ 361 361¾ —3½ Mar 364½ —4¾ May 370½ —4¾ Jul 375¼ —4¾ Sep 387 —4¾ Dec 393¾ —4¾ Mar 390¾ —4¾ May 396¾ —4¾ Jul 360 —4¾ Sep 375¾ —4¾ Est. sales 1,140. Mon.’s sales 1,140 Mon.’s open int 4,121 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1246½ 1249¼ 1230 1236¼ —11¾ Aug 1240¾ 1244¼ 1228¼ 1234 —9 Sep 1219½ 1222¼ 1209¼ 1215 —5½ Nov 1216¼ 1218¾ 1207¼ 1213 —3¾ Jan 1226¾ 1229½ 1218¾ 1224¼ —3½ Mar 1223 1225¼ 1215½ 1220¾ —2½ May 1225¼ 1226½ 1217¾ 1222¼ —2¼ Jul 1227½ 1231¾ 1223 1227½ —1¾ Aug 1218 1220 1216½ 1220 —1½ Sep 1198¼ — ¾ Nov 1191¼ 1192¼ 1185 1190½ Jan 1199 +¼ Mar 1197¾ May 1200 Jul 1205¾ — ½ Aug 1199¾ — ½ Sep 1178½ — ½ Nov 1170 +1 Jul 1170 +1 Nov 1133¾ +1 Est. sales 316,761. Mon.’s sales 304,959 Mon.’s open int 793,387, up 12,904 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 46.27 46.37 45.48 45.81 —.51 Aug 46.50 46.59 45.75 46.09 —.47 Sep 46.61 46.71 45.93 46.27 —.45 Oct 46.76 46.80 46.05 46.35 —.44 Dec 47.10 47.16 46.35 46.63 —.46 Jan 47.09 47.19 46.50 46.77 —.44 Mar 47.22 47.28 46.60 46.89 —.40 May 47.10 47.44 46.77 47.07 —.36 Jul 46.98 47.59 46.96 47.22 —.34 Aug 47.04 47.07 47.04 47.07 —.33 Sep 46.82 —.31 Oct 46.47 —.29 Dec 46.36 46.42 46.36 46.42 —.26 Jan 46.44 —.25 Mar 46.46 —.24 May 46.37 —.23 Jul 46.28 —.23 Aug 46.01 —.23 Sep 46.03 —.23 Oct 45.90 —.23 Dec 46.12 —.23 Jul 46.01 —.23 Oct 46.00 —.23 Dec 45.74 —.23 Est. sales 165,346. Mon.’s sales 155,804 Mon.’s open int 542,319, up 2,177 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 373.90 375.30 367.80 372.30 —1.80 Aug 370.60 371.70 365.40 368.60 —2.30 Sep 368.00 369.10 364.00 366.90 —1.70 Oct 366.30 367.10 363.50 366.00 —1.00 Dec 369.20 369.50 365.90 368.60 —.60 Jan 369.50 369.70 366.80 369.30 —.20 Mar 367.00 367.90 364.80 367.30 +.10 May 365.50 366.50 364.00 366.40 +.40 Jul 366.80 366.90 365.00 366.80 +.50 Aug 365.30 +.40 Sep 363.30 +.50 Oct 360.00 +.50 Dec 361.40 +.60 Jan 360.30 +.60 Mar 357.80 +.50 May 357.70 +.50 Jul 358.90 +.50 Aug 355.90 +.50 Sep 353.30 +.50 Oct 352.50 +.50 Dec 352.10 +.50 Jul 352.60 +.50 Oct 352.60 +.50 Dec 355.50 +.50 Est. sales 129,238. Mon.’s sales 124,144 Mon.’s open int 457,531, up 2,038

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.