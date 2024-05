CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 662½ 676½ 650¼ 651¼ —12 Sep 682¾ 696½ 670¾ 672 —11½ Dec 707 719 695½ 696½ —10½ Mar 725 736¼ 714¾ 716¼ —8½ May 730¾ 740¾ 723 723¾ —6¾ Jul 722¾ 731 716¾ 718¼ —4½ Sep 725¾ 732¾ 722 722½ —3¾ Dec 740 740¼ 732½ 732½ —2¾ Mar 737¾ 737¾ 736¾ 736¾ —2½ May 730¾ —2½ Jul 698¾ —1½ Est. sales 107,704. Thu.’s sales 102,273 Thu.’s open int 393,316 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 457¼ 460½ 451 452½ —4½ Sep 468 471¼ 462 462½ —5¼ Dec 482 485¼ 476¼ 476½ —5¼ Mar 494½ 497¾ 489 489½ —5¼ May 502 505¼ 497 497½ —5 Jul 508 510½ 502¾ 503¼ —4¾ Sep 489¼ 490¼ 485¾ 486¼ —3 Dec 490¾ 493 487¼ 487½ —3¼ Mar 501 502¾ 497½ 497½ —3¼ May 507 507 503¾ 503¾ —3¼ Jul 508½ —3¼ Sep 483 483 480 480 —2 Dec 482¼ 483¼ 478¾ 479¼ —2¼ Jul 493 493 490¼ 491 —2¼ Dec 473½ —2¼ Est. sales 399,303. Thu.’s sales 347,878 Thu.’s open int 1,531,845, up 14,528 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 384½ 387¾ 365 365 —21 Sep 383¼ 385 363¼ 363½ —21¼ Dec 384½ 384½ 363 365 —16 Mar 369 —16 May 375 —16 Jul 379¾ —16 Sep 391½ —16 Dec 398¼ —16 Mar 395¼ —16 May 401¼ —16 Jul 364½ —16 Sep 380¼ —16 Est. sales 807. Thu.’s sales 807 Thu.’s open int 4,292, up 36 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1216½ 1231¼ 1215¼ 1228 +11¾ Aug 1217 1230 1216 1225¼ +8½ Sep 1201 1212½ 1200¼ 1205¼ +4½ Nov 1199 1211 1198¼ 1203¼ +4¼ Jan 1210¼ 1221¾ 1209½ 1214 +3¾ Mar 1208 1218¾ 1207½ 1210¾ +2 May 1214 1221 1211¼ 1213¼ +1¼ Jul 1218 1226¾ 1217¼ 1219 +¾ Aug 1215½ 1215½ 1211¼ 1211¼ Sep 1189½ — ¾ Nov 1183¾ 1191½ 1179½ 1181¾ —1 Jan 1190¼ — ¾ Mar 1189¼ — ¾ May 1191¾ — ¾ Jul 1198 — ¾ Aug 1192 — ¾ Sep 1170¾ — ¾ Nov 1162½ 1162½ 1162½ 1162½ — ¾ Jul 1162¼ — ¾ Nov 1126 — ¾ Est. sales 187,086. Thu.’s sales 174,969 Thu.’s open int 756,789, up 2,695 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 44.50 45.67 44.24 45.27 +.75 Aug 44.78 45.94 44.52 45.54 +.74 Sep 45.02 46.14 44.76 45.74 +.73 Oct 45.22 46.27 44.92 45.89 +.71 Dec 45.54 46.62 45.27 46.24 +.71 Jan 45.66 46.75 45.54 46.41 +.71 Mar 45.92 46.84 45.80 46.51 +.69 May 46.07 46.95 45.93 46.67 +.66 Jul 46.50 46.93 46.48 46.83 +.61 Aug 46.72 46.72 46.67 46.67 +.57 Sep 46.40 +.52 Oct 46.04 +.48 Dec 45.92 46.11 45.70 45.97 +.44 Jan 45.98 +.44 Mar 45.99 +.44 May 45.89 +.44 Jul 45.80 +.34 Aug 45.53 +.34 Sep 45.55 +.34 Oct 45.42 +.34 Dec 45.64 +.34 Jul 45.53 +.34 Oct 45.52 +.34 Dec 45.26 +.34 Est. sales 119,857. Thu.’s sales 107,461 Thu.’s open int 540,678 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 368.50 372.40 366.00 368.80 +1.10 Aug 365.70 369.70 364.30 366.20 +.90 Sep 365.20 368.40 363.50 364.70 +.30 Oct 364.70 367.70 362.70 363.80 —.20 Dec 367.10 370.70 365.30 366.30 —.30 Jan 367.40 371.00 366.10 366.90 —.40 Mar 366.10 368.90 364.00 364.80 —.50 May 367.80 368.00 363.30 363.80 —.90 Jul 366.80 366.80 364.40 364.50 —1.20 Aug 363.00 363.10 363.00 363.10 —1.20 Sep 362.00 362.00 361.00 361.00 —1.20 Oct 357.80 —1.00 Dec 359.30 —1.00 Jan 358.30 —.90 Mar 356.00 —.80 May 355.90 —.80 Jul 357.00 —.80 Aug 354.60 —.70 Sep 352.00 —.70 Oct 350.90 —.70 Dec 350.50 —.70 Jul 351.00 —.70 Oct 351.00 —.70 Dec 353.90 —.70 Est. sales 102,452. Thu.’s sales 95,496 Thu.’s open int 455,470

